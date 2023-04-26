Политика

Губернаторские выборы - 2023. Почему Ведерников?

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года.

В предыдущих статьях мы сформулировали «правила игры» в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, рассмотрели вызовы и угрозы, а также оценили общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию перед началом кампании. Сегодня в центре нашего внимания будет ключевое событие общественно-политической жизни - встреча Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым, фактически давшая старт губернаторской кампании. Каково значение этой аудиенции? Как ее оценивают федеральные политологи и представители псковских региональных политических элит? И чем объясняется поддержка псковского губернатора со стороны Кремля? Об этом пойдет речь в предлагаемой вашему вниманию публикации.

Главный индикатор

Кадры встречи президента России с псковским губернатором были показаны 18 апреля. Стенограмма беседы опубликована на сайте главы государства, сделанные собеседниками заявления растиражированы всеми ведущими российскими СМИ - так что едва ли есть необходимость подробно останавливаться на ходе встречи. Отмечу лишь, что Михаил Ведерников получил возможность подробно проинформировать Владимира Путина о социально-экономическом развитии региона и основных достижениях - таких, как повышение зарплат в Псковской области, рост доходов консолидированного бюджета, рекордный процент реализации нацпроектов, развитие сфер здравоохранения и образования, улучшение транспортной доступности и т.д. Губернатор вновь пригласил президента на празднование 550-летия Печор - причем, сделал это не только от своего лица, но и от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона. Шла речь и о болевых точках, например, дефиците медработников.

Выслушав собеседника и задав ряд уточняющих вопросов, президент дал положительную оценку работе псковского губернатора. «Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», - сказал Владимир Путин и тем самым одобрил намерение Ведерникова участвовать в сентябрьских выборах. При этом посоветовал прежде всего обращаться за поддержкой к людям.

Следует отметить, что встречи президента с главами регионов имеют важное значение, тем более перед губернаторскими выборами. Традиционно их с нетерпением ждут представители региональных политических, административных и бизнес-элит, прекрасно понимая, что в современной российской политике такие встречи - это главный индикатор позиции руководителя субъекта РФ. Да, разумеется, показатели социально-экономического развития и другие критерии оценки тоже принимаются во внимание, но в построенной в России «вертикали власти» фактор поддержки регионального управленца со стороны главы государства имеет первостепенное значение.

Мнения экспертов

С учетом сказанного представляется вполне логичным, что многие федеральные политологи, обозреватели и авторы политических телеграм-каналов сочли необходимым прокомментировать эту важную встречу, при этом в большинстве своем эксперты дали положительные оценки. Так, известный российский политолог, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сделал вывод о том, что президент доволен работой губернатора, поэтому и поддержал его решение баллотироваться на второй срок.

«Он входит в топ-10 губернаторов по рейтингам, и для достаточно непростого пограничного региона он оказался вполне эффективным руководителем, тем более он политтехнолог. Мы видим, что президент практически напрямую поддержал его решение идти на следующий срок», - высказался эксперт, известный помимо прочего тем, что многие годы занимался разработкой рейтингов политической выживаемости губернаторов. В свою очередь директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отвел встрече Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым первую строчку в разделе «Позитивные кейсы» в топ-10 репутационных кейсов глав регионов за неделю. «Санкция на выдвижение, которую президент Владимир Путин дал Михаилу Ведерникову по итогам личной встречи, укрепляет позиции губернатора», - убежден глава АПЭК.

«Эту встречу можно оценить как исключительно положительную, глядя на нее глазами губернатора Псковской области», - заявил в эфире ПЛН FM руководитель первой российской пиар-компании - агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Этого же мнения придерживается и член Экспертного совета Союза российских городов и комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. Он назвал работу Михаила Ведерникова «повседневными победами», вследствие чего наблюдается рост показателей в экономике, торговле, строительстве, увеличивается размер зарплат и т.д. «Местные жители тоже поддерживают Михаила Ведерникова, что неудивительно, так как они видят прогресс. Логично, что президент Владимир Путин поддержал его решение баллотироваться на новый срок». Причем, президент «в открытую благословил Михаила Ведерникова на участие в кампании, что в последнее время случается нечасто», на это обращает внимание «Независимая газета» известного российского медиаменеджера, председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова. «Такие встречи для губернатора - это своеобразный экзамен, завершение одного цикла и начало другого. И Ведерников с честью выдержал это испытание», – заключает гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Ей вторит политолог, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, прямо заявившая, что встречу главы государства с губернатором Псковской области оценивает позитивно.

Цитирование опубликованных в федеральных СМИ и телеграм-каналах комментариев представителей экспертного сообщества можно продолжать. Однако уже представленные мнения политологов дают однозначное представление о том, как в рядах профессионалов оценили итоги встречи.

Абсолютное большинство комментариев экспертов - позитивные по отношению к псковскому губернатору.

Едва ли не единственный негативный комментарий в этой среде прозвучал от Ильи Гращенкова - может быть, и не самого известного специалиста в области внутренней политики, но тем не менее его имя периодически упоминается в СМИ и связывается с партией «Новые люди». Безотносительно данных оценок следует сказать, что этот комментарий выглядит поверхностным, если не сказать - дилетантским и непрофессиональным, о чем свидетельствует, например, вывод об «устойчивом тренде на прозападную повестку» среди псковской молодежи. С чего это взял комментатор и на какие данные он опирается - совершенно непонятно. То же самое с другими голословными заключениями относительно рейтинга власти в регионе или протестных настроений. Какие протестные настроения? Уже давно их не фиксируется. Так, как сейчас, не было многие-многие годы. А что касается рейтингов власти, то они, наоборот, высокие, что фиксируется по результатам любых исследований, кто бы их ни проводил. Помимо прочего, Гращенков заявляет о «зачистке» на прошлогодних выборах депутатов Псковской гордумы. Напомню, что та кампания запомнилась «зарубой» «Новых людей» с региональными политическими менеджерами, вследствие чего секретарь реготделения партии Тамара Новицкая, на старте забега имевшая почти гарантированные шансы пройти в гордуму, в итоге оказалась не у дел. Вероятно, из-за прежних обид комментарий связанного с «Новыми людьми» консультанта выглядит эдаким отголоском тех событий - оценки предвзятые, по моему мнению, основаны на личной неприязни, а желаемое выдается за действительное. В целом слова этого политолога разительно отличаются от комментариев абсолютного большинства экспертов, которые, как было сказано выше, отметили очевидную поддержку президентом псковского губернатора и укрепление его позиций на старте предвыборной кампании.

Позиция региональных элит

А что псковские политические элиты - как они отреагировали на факт встречи в подмосковном Ново-Огарево? Помнится, в свое время псковский политбомонд вначале томился ожиданием аналогичных встреч президента с кем-то из предшественников Михаила Ведерникова и строил разного рода конспирологические версии, а потом, когда информация о встречах становилась достоянием общественности, в псковской тусовке на все лады обсуждали ее итоги - и псковские политики кто во что горазд интерпретировали сказанное. Оппозиция - коммунисты, например - лет десять назад активно апеллировали к главе государства: дескать, ошибочка вышла, не стоило поддерживать псковского губернатора, не достоин.

Теперь всё иначе. Подобных речей никто не ведет. Даже если кому-то что-то не нравится, на публику это не выносится - присягнули все безоговорочно.

Что касается «Единой России», то позиция регионального руководства была очевидна и прежде - еще в прошлом году после заявления Ведерникова о готовности пойти на второй срок единороссы устами своих лидеров заявили о поддержке действующего главы. Поэтому решение регионального политсовета ЕР о выдвижении губернатора на предварительное голосование (читай - на выборы) выглядело абсолютно логичным и закономерным.

Широкую партийную поддержку был призван продемонстрировать форум секретарей местных и первичных отделений партии. В ходе этого мероприятия руководитель регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский выразил уверенность в победе губернатора, которого назвал «нашим лидером», и напомнил: «Президент на встрече с Михаилом Юрьевичем высоко оценил его эффективность и достижения во всех сферах». К слову, встречу Путина с Ведерниковым положительно оценил и другой наш парламентарий, руководитель фракции ЕР в Госдуме, член команды Андрея Турчака Александр Борисов. Еще 18 апреля он высказался в том смысле, что губернатор получил положительную оценку от президента и «нет сомнений, что поддержка главы государства обеспечит выдвижение Михаила Юрьевича кандидатом в губернаторы на новый срок, и по итогам выборов он продолжит свою работу на своем посту».

«Было бы сложно давать оценку губернатору после того, как ее дал президент, - заявил на форуме «Единой России» председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - У главы государства есть достаточно источников, чтобы оценить, как работает губернатор, исполнительные и законодательные органы региона. Эта оценка была самой высокой, это кредит доверия, который мы должны оправдать». Созвучны этим были и другие выступления единороссов, в том числе представителей тех которые, которые в рамках реформы МСУ преобразовываются в округа и уже в сентябре там состоятся муниципальные выборы.

Что касается представителей системной оппозиции, то, как я уже отмечал ранее, с их стороны после встречи Путина и Ведерникова не последовало даже попыток поставить под сомнение обоснованность принятого президентом решения. Ничего, что напоминало бы о резких реакциях на сообщения о встречах Путина с Турчаком ныне уже покойного лидера псковских коммунистов Александра Рогова не было и в помине. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко высказался в привычной манере: мол, определенные вопросы, конечно, есть, но мы отмечаем положительные моменты в деятельности губернатора, он работает. Совершенно ожидаема и реакция абсолютного большинства других представителей системной оппозиции, не исключая руководителя регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олега Брячака - некогда оппонента региональной власти, в последние годы неизменно выступающего со словами поддержки Михаила Ведерникова и всецело одобряющего его действия. Одним словом, практически все псковские политические силы приняли установленные правила игры. Единственное исключение - выдавливаемое властью за контуры легальной политики псковское «Яблоко». И мы в очередной раз фиксируем внешнюю монолитность системы и отсутствие явных внутриэлитных конфликтов (очевидно, они существуют, но находятся в латентной форме, то есть внешне не проявляются, скрыты), что очень важно для власти, особенно в период проведения главных региональных выборов.

Причины и соответствия

Возвращаясь к вопросу «Почему Ведерников?», следует сказать, что ответ на него вполне очевиден. Есть целый ряд причин, объясняющих решение федерального центра поддержать действующего псковского губернатора. Остановлюсь на тех, которые представляются самыми значимыми.

Во-первых, следует напомнить, что в органах государственной власти постоянно происходят ротационные процессы. В зависимости от меняющихся условий востребованы те или иные типы региональных руководителей. В различные периоды присутствует запрос то на «крепких хозяйственников», то на региональных «глав-трибунов», то на «технократов» и т.д. Очевидно, что в настоящее время востребован вполне определенный тип региональных руководителей - системных игроков, готовых и по своим профессиональным качествам способным работать в команде, и четко проводить линию федерального центра. При этом желателен опыт работы в команде президента. Действующий глава Псковской области данному запросу соответствует, как принято говорить, чуть более чем полностью. Напомню, что до назначения в 2017 году врио губернатора Михаил Ведерников работал в управлении президента РФ по внутренней политике и затем в аппаратах полпредов президента в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральном округах. В настоящее время Михаил Ведерников сохраняет поддержку команды куратора внутренней политики - замруководителя кремлевской администрации Сергея Кириенко, который в последние годы неоднократно бывал в нашем регионе.

Во-вторых, поддержка Михаила Ведерникова объясняется результатами работы в 2017-2023 годах. И здесь уместно вновь обратиться к словам федеральных экспертов. Комментируя итоги встречи президента с губернатором, политолог Дмитрий Солонников отметил: Михаил Ведерников на посту главы Псковской области не допустил серьезных провалов, притом что его губернаторство пришлось на тяжелый период. «Те проблемы региона, на которые во время встречи обратил внимание президент, – это констатация реальных фактов. Да, много аварийного жилья, но оно появилось не при Ведерникове. Да, в регионе есть проблемы, но это не катастрофа. Президент просто обратил внимание губернатора, над чем следует работать во время следующего срока», – полагает Солонников.

Справедливости ради добавлю, одним только ветхим жильем круг проблемных вопросов тут, разумеется, не ограничивается - есть и другие сложности, в частности, долгострои.

И еще одно экспертное мнение. Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов полагает, что в пользу Ведерникова говорит то, что при нем наблюдается позитивная динамика. Может быть, не так ярко, как хотелось бы, но - регион очень сложный, со множеством социальных проблем, накапливавшихся даже не годами, а десятилетиями. «В области достаточно большой аварийный фонд. При Ведерникове начали решать эту проблему. Когда он пришел на первый срок и сохранил аэропорт, это уже было огромным достижением, которое определило для него кредит доверия. И этот кредит доверия держится до сих пор. Можно вспомнить также, что еще несколько лет назад регион был очень оппозиционным. Но градус напряжения и оппозиционных настроений если и не сошел на нет, то значительно снизился», – считает Дмитрий Фетисов.

В-третьих, Кремль регулярно мониторит, как региональные руководители работают по теме СВО. Это важнейший индикатор. И здесь следует отметить, что с начала проведения специальной военной операции Михаил Ведерников активно откликнулся на патриотический призыв. Псковский губернатор неоднократно бывал в зоне проведения СВО, посещал подшефный район, регион регулярно оказывает помощь военнослужащим, членам их семей, жителям новых территорий РФ.

Весьма показательно, что на неделе, когда все обсуждали встречу с президентом, губернатор совершил очередную поездку в зону проведения спецоперации и доставил гуманитарный груз. Вне всяких сомнений, в администрации президента отмечают активность главы Псковской области в этом направлении.

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В-четвертых, социологические службы, работающие на АП, периодически проводят исследования в регионах и выясняют, как население оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию, доверяет ли властям, поддерживает ли их действия и т.д. Если уровень поддержки регионального руководителя низкий, то понятно, на выборы его не пустят. По информации ПЛН, результаты социологических исследований свидетельствуют: рейтинг действующего губернатора Псковской области в настоящее время составляет порядка 70%, что практически повторяет результат Михаила Ведерникова на выборах 2018 года - 70,68%. Таким образом, губернатор пользуется общественной поддержкой, импонирует населению - наверняка принимая решение о поддержке губернатора, в Москве учитывали и этот момент.

В-пятых, Псковская область - приграничный регион, рядом - страны НАТО. В период обострения отношений с коллективным Западом и проведения СВО «менять коней на переправе» без каких-то особых и очевидных причин не будут. Тем более, не станут этого делать в условиях, когда губернатор понимает вызовы и готов на них реагировать. И тут следует напомнить, что свой доклад президенту псковский губернатор как раз и начал с обозначения вызовов, обусловленных геополитическим положением региона - как отметил Михаил Ведерников, «в первую очередь, это связано с двумя нашими соседями, которые входят в блок НАТО».

В-шестых, еще одним важным фактором при оценке губернаторов в Москве является отсутствие внутриэлитных конфликтов в регионах. Столкновения представителей различных политических групп, членов партии власти, бизнес-кругов и других влиятельных игроков происходят достаточно часто. В Псковской области, как уже было сказано, никаких явных внутриэлитных конфликтов нет. Никто из серьезных игроков команде губернатора явно не оппонирует. Напротив, практически всеми демонстрируется лояльность и полная поддержка. Ситуация под контролем, все основные задачи в области внутренней политике командой губернатора Михаила Ведерникова и его заместителя Александра Серавина решаются, а это сейчас главное. Тем более с учетом того, что уже в ближайший год в России будут проходить главная кампания всего избирательного цикла - президентская. Всё это и дает ответ на вопрос, вынесенный в заголовок.

Подводя итог сказанному, еще раз повторю: встреча Владимира Путина с Михаилом Ведерниковым имела важнейшее значение и по сути дела дала старт губернаторской кампании. Какими будут выборы 2023 года? В предыдущей публикации нашего проекта мы достаточно уверенно делали прогноз, что грядущая избирательная кампания будет носить характер референдума о доверии действующему главе региона. Эту точку зрения разделяют и многие эксперты, полагающие, что выборы пройдут «ровно и гладко». Однако будут ли они такими, спокойными и лишенными острой конкуренции, покажет только сам выборный марафон. И здесь трудно не согласиться со спикером областного Собрания депутатов, единороссом Александром Котовым, который на днях в эфире ПЛН FM заявил: дескать, задача «Единой России» не в том, чтобы обеспечивать конкуренцию, задача партии власти - выдвинуть своего кандидата и организовать избирательную кампанию. А обеспечение конкуренции - это задача других партий, и всё будет зависеть от того, насколько активны будут оппоненты единороссов.

Александр Савенко