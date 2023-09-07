Политика

Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно — Игорь Сопов

Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«В Псковской области проходят 12 выборных кампаний, все 596 избирательных участков открылись вовремя, никаких проблем не было, открылись они в 8.00. Работать они будут 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Пока, на сегодняшний день, никаких проблем не возникало, участки работают в штатном режиме», - рассказал Игорь Сопов.

Он отметил, что многие избиратели предпочитают голосовать утром пятницы, перед работой.

«Избиратели идут, идут очень активно. В пятницу мы всегда наблюдаем большое количество избирателей, которые до работы приходят на избирательные участки. Я сам лично утром посетил три избирательных участка, спрашивал, почему люди приходят так рано. Им удобно перед работой проголосовать, а потом ехать на дачу или за грибами. Тем более, в этом году грибной сезон, и все будут спешить в лес», - добавил Игорь Сопов.

Активность избирателей также заметна по дистанционному электронному голосованию, в котором уже приняли участие более 30% от зарегистрированных участников ДЭГ.

«Напомню, в этом году в Псковской области проходит дистанционное электронное голосование, на ДЭГ зарегистрировались 52 102 избирателя. Это лучший результат в Российской Федерации в процентном соотношении с количеством избирателей, среди тех субъектов Российской Федерации, где проходят общие региональные выборы. Мы видим, что традиционно на дистанционном электронном голосовании явка идёт активно. Проголосовали уже 34% от количества зарегистрировавшихся. Мы считаем, что через ДЭГ будут хорошо голосовать в первый день, в первой половине дня. Ехать никуда не надо будет, это очень удобно», - уточнил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

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Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.