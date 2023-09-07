Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно — Игорь Сопов

Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Он отметил, что многие избиратели предпочитают голосовать утром пятницы, перед работой.
«Избиратели идут, идут очень активно. В пятницу мы всегда наблюдаем большое количество избирателей, которые до работы приходят на избирательные участки. Я сам лично утром посетил три избирательных участка, спрашивал, почему люди приходят так рано. Им удобно перед работой проголосовать, а потом ехать на дачу или за грибами. Тем более, в этом году грибной сезон, и все будут спешить в лес», - добавил Игорь Сопов.
Активность избирателей также заметна по дистанционному электронному голосованию, в котором уже приняли участие более 30% от зарегистрированных участников ДЭГ.
«Напомню, в этом году в Псковской области проходит дистанционное электронное голосование, на ДЭГ зарегистрировались 52 102 избирателя. Это лучший результат в Российской Федерации в процентном соотношении с количеством избирателей, среди тех субъектов Российской Федерации, где проходят общие региональные выборы. Мы видим, что традиционно на дистанционном электронном голосовании явка идёт активно. Проголосовали уже 34% от количества зарегистрировавшихся. Мы считаем, что через ДЭГ будут хорошо голосовать в первый день, в первой половине дня. Ехать никуда не надо будет, это очень удобно», - уточнил председатель Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.