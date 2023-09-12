Политика

Член облизбиркома от «Яблока» не считает выборы губернатора состоявшимися и действительными

Член Избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова была единственной, кто на заседании облизбиркома 12 сентября не подержал решения о признании прошедших выборов губернатора Псковской области состоявшимися и действительными, а также постановление о вручении главе региона удостоверения об избрании губернатором, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Маятникова пояснила, что Избирательная комиссия Псковской области, по ее мнению, не провела тщательную проверку сбора подписей в поддержку кандидатов при прохождении ими муниципального фильтра. Также она обратила внимание, что облизбирком отклонил все жалобы на незаконную предвыборную агитацию за действующего губернатора Михаила Ведерникова. Как позже заметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, две жалобы поступили до непосредственного проведения голосования.

Отметим, Елена Маятникова в Избирательной комиссии Псковской области представляет партию «Яблоко». По результатам голосования на заседании вышеуказанные решения были поддержаны большинством голосов и приняты.

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Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.