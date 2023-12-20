Почему в согласительную комиссию надо приглашать не поддержавшие бюджет партии, объяснил Александр Братчиков

Почему нужно приглашать в работу согласительной комиссии партии, которые не поддерживают законопроект о бюджете региона, объяснил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Александр Братчиков напомнил, что коллеги из КПРФ, не поддержавшие проект закона о бюджете в первом чтении, говорят, что «все плохо», но при этом не называют источников финансирования, которые могут изменить ситуацию.
Гость студии напомнил об увеличенном бюджете Псковской области на 2023-й год. Привлеченные 10 млрд частично пошли на повышение заработной платы учителям и социальные льготы. «Вот это работа, я понимаю. Это очень важно. А кричать, что "все плохо" и не брать на себя ответственность - не правильно», – заключил он.
Напомним, 12 декабря завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей.