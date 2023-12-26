Политика

«Гонки по вертикали»: время подбивать бабки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Это последний выпуск «Гонок по вертикали» в 2023 году, поэтому сегодня будем подводить итоги, вспомним главные события политической жизни и публикации ПЛН, проанализируем основные процессы. А вначале зафиксируем, что в 2023 году в политической жизни в общем и целом не произошло резких поворотов (в сравнении с предыдущим годом), а маятник общественных настроений - если и качался, то быстро возвращался в исходное положение. Даже когда кому-то что-то такое могло показаться (например, в день июньского мятежа ЧВК «Вагнер» или еще когда), всё быстро вернулось на круги своя. И многие ли сейчас вспомнят об этих потрясениях - или шоке от ночной атаки дронов на Псков на исходе августа? Жизнь такая, что в этом калейдоскопе событий и заявлений всё быстро меняется, всё забывается, голова занята другим, перед глазами новые картинки, свежие инфоповоды, каждый день вбрасывается тысяча тем - от глобальных внешнеполитических вызовов до каких-нибудь «голых вечеринок» и вопроса «а будут ли яйца снова по 70 рублей».

- Быть или не быть? Вот в чем вопрос («Гамлет»).

Так или иначе, 2023-й стал продолжением 2022-го, а можно сказать и всех последних лет. Кто-то назовет это новой политической реальностью, кто-то поиграет словами - скажет, про новую политическую нормальность, а кто-то - наоборот - но так или иначе, изменения очевидны - начиная с общей риторики и многочисленных запретительных новелл в законодательстве и заканчивая тем, что политический климат стал совершенно иным, куда более суровым, чем прежде. Как писала ПЛН в самом начале 2023-го в статье «Год в условиях СВО: новая реальность и сброшенные маски», пресловутые гайки, которые закручивались последние лет 10, завернуты фактически до упора - и процесс продолжается.

То, что еще недавно казалось привычным, допустимым и вполне приемлемым, перестало таким быть. Иным стал формат взаимоотношений власти и общества. Многие партийцы, гражданские активисты, журналисты и деятели культуры, которые ранее участвовали в легальной политике и общественной деятельности, перешли в категорию «нерукопожатных».

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Власть доминирует, а оппозиция - если системная, то играет свою роль по предложенным правилам, если не системная - то выдавлена, раздавлена, в госпропаганде заменена на ставшие ее синонимами слова «иноагенты», «экстремисты» и «пятая колонна». Несистемным элементам здесь места нет - в том числе на выборах. Следует напомнить, что в 2023 году в регионе прошла кампания по выборам губернатора, шестая по счету и первая в новых условиях. Результаты трехдневного голосования полностью подтвердили сделанные обозревателями ПЛН выводы и прогнозы. Это касалось как общих характеристик кампании, прошедшей сравнительно спокойно и ровно, так и конкретных результатов. Ожидаемо на второй срок был избран Михаил Ведерников. Он набрал более 86 процентов голосов - и это рекорд, на 15 процентов больше, чем было на предыдущих выборах в 2018-м. И в целом никогда прежде победитель губернаторских выборов в Псковской области так много не набирал.

Если и была на выборах интрига, то связана она была с соперничеством кандидатов от КПРФ и ЛДПР, кто тут станет партией №2 - задолго до дня голосования наблюдатели стали задаваться вопросом, сумеет ли региональный координатор «либерал-демократов» Антон Минаков обойти коммуниста. Кто им станет - долгое время было загадкой. Левые долго мучительно определялись с кандидатурой, в итоге выдвинули Александра Баева, но - потом эта резонансная история с липовым дипломом - и товарища Баева заменили на первого секретаря обкома Петра Алексеенко. Тот в итоге и стал вторым, правда, получил аж на 80 процентов меньше победителя - 6, но обошел-таки проведшего качественную кампанию и все равно занявшего третье место Минакова.

- Ну в общем-то я где-то так и предполагал («День выборов»)

Подводя итоги выборов, мы на ПЛН отмечали несколько значимых моментов. Во-первых, их важным итогом следует признать внедрение в избирательный процесс формата дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Вопреки прогнозам некоторых скептиков, система отработала эффективно, без сбоев, зависаний и очевидных косяков. По показателям явки на ДЭГ Псковская область стала общероссийским лидером. И понятно, что эта практика будет использоваться на выборах и в дальнейшем, уже на выборах 2024 года. Во-вторых, обращали внимание на невысокие результаты оппозиции на выборах - как губернаторских, так и муниципальных, что стало следствием как общей слабости, так и очень блеклой кампании.

В-третьих, «Единая Россия» в этот раз победила практически везде. Это касается и Псковской области, где кандидаты от партии власти победили и на выборах главы Псковского района, и во всех муниципалитетах (в том числе «вернули» яблочный Новоржевский, остававшийся последним в так называемой яблочной аномалии), и в целом это касается избирательных кампаний по всей России, а их было множество. По итогам выборов секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак заявил - цитирую - об «убедительной общей победе» партии. Мол, нам удалось исправить ошибки пятилетней давности и вернуть доверие избирателей. Также Андрей Турчак назвал эти выборы генеральной репетицией перед президентской кампанией. Кстати говоря, накануне Андрей Турчак побывал в Пскове, на сессии регионального парламента, где с бюджетным посланием выступал губернатор, депутаты принимали основной финансовый документ, и спикер Собрания Александр Котов вручал митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области».

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Не знаю кому как, а мне вчерашний день был интересен еще и тем, что почти сразу после публикации свежего итогового рейтинга «100 самых влиятельных псковичей» по версии ПЛН практически весь топ списка собрался в одном месте.

В списке, к слову, произошли изменения - общий уровень ротации в сотне составил 16% (что больше чем в прошлые годы), мы наблюдаем уход «старой гвардии» (тех, кого принято называть региональной политической и административно-хозяйственной элитами) и появление новых, как правило, приезжающих из-за пределов Псковской области кадров, причем, некоторые из них, едва заняв высокие должности, вскоре вынуждены покинуть их.

- Откуда это к нам такого красивого дяденьку-то замело («Любовь и голуби»)

Впервые за всё время реализации проекта «100 самых влиятельных псковичей» в этом году изменился состав первой пятерки списка. Ее покинул митрополит Тихон, получивший назначение в Крым, при этом сохраняющий контакты с Псковской областью и заявляющий о продолжении работы над начатыми проектами. В свежей версии рейтинга митрополит стал 7-м (год назад был 3-м). А топ-5 теперь выглядит следующим образом. Традиционно первую строчку в рейтинге занимает Михаил Ведерников. Второе место сохраняет Андрей Турчак. На третью строчку рейтинга переместился спикер Александр Котов - пожалуй, единственный из псковских региональных политиков, который имеет столь крепкие позиции и пользуется безоговорочным доверием губернатора. На четвертую строчку впервые поднялся вице-губернатор Александр Серавин, контролирующий все основные процессы политической жизни области. Пятым, как и год назад, стал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, сохраняющий свои политические позиции в регионе. Вплотную к пятерке лидеров подобрался глава Пскова, член команды губернатора Борис Елкин, который постоянно получает позитивные оценки от Михаила Ведерникова - градоначальника регулярно ставят в пример, что в значительной степени определяет его рост. Подробнее с рейтингом, если еще не успели, можно ознакомиться на сайте ПЛН.

Там же накануне опубликован итоговый обзор Господина Рейтингомера «Пацаны и чушпаны» - весьма любопытные итоги, антилидер года - руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, в командном зачете аутсайдеров объединенная оппозиция обошла корпус муниципальных глав, которые были антилидерами несколько лет - при этом рекордсменами по количеству попаданий в рейтинг за год стали коммунист Алексеенко и «либерал-демократ» Минаков.

И уже совсем скоро на ПЛН выйдет другой традиционный обзор - политические итоги года по десятках оригинальных номинаций, таких как «Лузер года», «Счастливый билет» и прочие. Знаю, что многие ждут выхода этой публикации, - так что не пропустите.

На этом всё на сегодня. Встретимся теперь уже в январе 2024 года, будем отмечать 10-летие «Гонок по вертикали» и следить за важными процессами политической жизни, в первую очередь за президентскими выборами. Избирательная кампания набирает ход: вслед за выдвижением действующего президента Владимира Путина, о чем мы говорили в прошлом выпуске, последовали и другие: Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей», объединяющихся с «Партией роста», и т.д. По данным Центризбиркома, о намерении претендовать на пост главы государства заявили уже более тридцати человек, но понятно, что абсолютное большинство из них имеет мало шансов просочиться через предвыборное сито и оказаться в числе зарегистрированных кандидатов. Наверняка среди участников кампании не будет кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, о чем он заявил на днях. Подробнее на тему президентских выборов будем говорить в следующих выпусках нашей программы.

Я с вами прощаюсь. С наступающим Новым годом! Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.