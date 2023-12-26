Политика

Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку Путина на выборах президента

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 26 декабря, сообщили в Telegram-канале «Собрание60».

«Почему – не совсем правильный вопрос, потому что я считаю, что это не то что долг, а это честь для каждого гражданина России – поставить свою подпись за кандидата в президенты нашей великой страны», - рассказал вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.

Он отметил, что уверен в президенте Российской Федерации и его решениях.

«Мы знаем его давно – мы знаем его, как человека, как гражданина, как президента. Когда применяют слово «верим» - а я считаю, что здесь это слово неверно – должно быть слово «уверен». Вот я уверен в нашем нынешнем президенте Владимире Владимировиче Путине и я уверен, что моя подпись поможет ему и нашей стране процветать, жить и побеждать», - добавил Игорь Дитрих.

Пункты сбора подписей работают с 17:00 до 20:00 в в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19), торговом центре «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) и торговом центре «Империал» (улица Коммунальная, 41).

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Сбор подписей в Пскове стартовал 23 декабря.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.