Политика

Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 26 декабря, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Сегодня отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России. Считаю, что это мой гражданский долг. Он — гарантия успеха и свободы. Я это от души сделал и, думаю, вся моя семья также последует моему примеру», - отметил Андрей Беляев.

В Великих Луках продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России.

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Точки сбора подписей организованы в торгово-развлекательном центре «Апельсин» и в торговом комплексе «Весна». Время работы пунктов: с 17:00 до 20:00 до 10 января 2024 года. При себе нужно иметь паспорт.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.