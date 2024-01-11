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Выборы-2024: смотр рядов оппозиции

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Изменения – это всегда страшно. Но никто не изменит за вас вашу жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать выбор, и, несмотря на страх, движетесь вперед. Это главное правило успеха»

Паоло Коэльо, бразильский писатель

На длинных новогодних выходных мы все подкипали в ярости, глядя на то, как неумолимо растут кучи мусора рядом с нашими домами, а в целом аккуратные контейнерные площадки на глазах превращаются в хрестоматийные помойки с подобающим фэн-шуем в виде крыс, ворон, бродячих собак и граждан маргинального типа. Тут бы надо было развить тему, как так вышло, что на пятом году мусорной реформы мы будто вернулись к ее началу. Вспомнились, казалось бы, канувшие в лету «мусорные войны» 2019 года, а разборки постоянных участников «мусорной цепочки», прежде не покидавшие стен Арбитражного суда, снова вышли в публичную плоскость. Но губернатор меня опередил, разрулил ситуацию накануне, расставил акценты и «напихал» всем заинтересованным сторонам. Участникам регаты дали 10 дней на то, чтобы разобраться с взаимными обидами и предъявами и, наконец, избавить граждан от созерцания мусорных куч размером со священную гору Фудзияма.

Приходится признать, люди наши в последние годы привыкли обращать внимание на бытовые темы, политика их интересует постольку-поскольку. За, образно говоря, горами мусора, не видят главного. Перестали увязывать решение житейских проблем с институтом выбором. Между тем, такой подход совершенно ошибочный. Именно через выборы меняется и повседневная жизнь.

Ставим мусорную тему пока на паузу и вспоминаем, что главное событие в жизни страны 2024 года – выборы президента. Поговорим о тех, из кого нам предстоит выбирать, и тех, кто не смог или не захотел пробиться в итоговый бюллетень.

Коллаж: https://dzen.ru/bignick

Этот бюллетень еще не сформирован, есть только зарегистрированные участники предвыборной гонки. Запросто кто-то из них может слететь – например, если выяснится, что кандидат от КПРФ имеет счета в швейцарском банке, а представитель «Новых людей» обладает эстонским гражданством. Да мало ли поводов снять простого человека с выборов в России? Но уже сегодня в целом понятен предвыборный расклад, можно смело говорить о тенденциях президентских выборов в России 2024 года. Смотрите, как интересно получается.

О главном кандидате говорить смысла не вижу, о нем все и так известно. Вопрос о победителе не стоит, даже итоговые цифры примерно известны, они не оставляют поля для электоральной фантазии.

Конечно, в таких условиях трудно, а где-то и неприятно быть простым кандидатом в президенты. Фактически, им предстоит играть свиту короля, присутствовать в лучах софитов, но не отбрасывать слишком большую тень. Это даже не Ринго Старр в «Битлз», а что-то вроде театрального занавеса, у которого есть очень маленькая роль, которая должна быть отыграна вовремя и без права на импровизацию. Такое положение вещей, во многом, определило расклад участников президентской гонки с самого старта.

Первым слилось «Яблоко». Этого следовало ожидать, потому что сход с федеральных выборов стал фирменным партийным стилем. Не секрет, «Яблоко» сегодня – это, прежде всего, партия противников СВО и сторонников ее скорейшего завершения. Отказ партии от участия в выборах оставил этих людей, по сути, без своего кандидата. В этом нет ничего хорошего. Добавило смрада в этот слив то, как все было оформлено. Еще осенью «Яблоко» намутило какую-то странную суету, объявило о намерении собрать 10 млн подписей в поддержку ее реального лидера Григория Явлинского. Естественно, не смогли собрать, обиделись на народ, который неактивно ставил подписи. После чего г-н Явлинский достаточно высокомерно, как мне показалось, заявил, мол, раз народ у нас активно не поддерживает демократию и общечеловеческие ценности, в том числе не высказывается против СВО, то на выборы он не пойдет. Не достоин русский народец оказался ветерана политической сцены, и, кажется, это случилось далеко не первый раз. Грустно. Похоже на то, что «Яблоко» и его лидер просто испугались получить скромный результат, что-то в районе 1-2%, после чего им этой статпогрешностью тыкали бы в нос – смотрите, ваши антивоенные идеи в этой стране нафиг никому не интересны. Обидно, если так. По мне, пусть бы партия набрала ничтожные 1,5% голосов, но в общей массе это десятки тысяч взрослых сознательных людей. Теперь они, повторюсь, без своего кандидата. За кого голосовать тем, кто, так уж вышло, хотел бы скорейшего завершения СВО? За Бориса Надеждина? Его перспективы туманны и неочевидны, шансов, что он преодолеет мелкоячеистое сито российской избирательной системы, прямо скажем, невелики.

Кто там еще в оппозиции? Коммунисты? Что ж, они оперативно слились вслед за «Яблоком». Сделали это в присущем нынешней КПРФ стиле, где гротеск органично сочетается с позором. Современные коммунисты не были бы собой, если бы из выборов кандидата не устроили полное скоморошество. Видимо, опасаясь, что Зюганов или кто-то еще сможет на равных побороться с действующим президентом, «красные» достали с политической антресоли нечто завалявшееся, как смогли, отряхнули с него пыль, тлен и нафталин – так получился кандидат Харитонов, который даже на лучших фото выглядит, как комичный персонаж из культовой постсоветской передачи «Городок».

Зачем коммунисты это делают, почему они с такой ненавистью обращаются со своим ядерным электоратом? Лично мне совершенно все равно, кто пойдет от КПРФ – Зюганов, Харитонов, Ленин, Сталин или Троцкий. Но ведь есть вполне идейные коммунисты, искренне верящие в марксизм-ленинизм. Для них «кандидат Харитонов» – это смачный верблюжий плевок в лицо и душу одновременно. Кстати, этот кандидат – еще и нож в спину «младокоммунистам» в недрах партии, которые давно устали смотреть, как коммунистическое политбюро впадает в брежневский маразм, а молодежь вынуждена гнить на галерке в ожидании, пока ареопаг уже склеит ласты и освободит для них политическое пространство.

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Кто у нас дальше? «Справедливая Россия»? Тут вообще нечего говорить, партия даже не собиралась выходить на старт. Эсеры 2020-х годов – это такой российский политический парадокс, когда номинально оппозиционная партия топит за власть громче, чем сама партия власти, часто бежит впереди этого паровоза. Справедливороссы аж из штанов выпрыгивают, стремясь доказать политическую лояльность на высшем уровне. Им бы успокоиться, унять свои политические гормоны, никто их давно всерьез как самостоятельную политическую силу не воспринимает. Пора бы партии от этих постельных политических сцен перейти в законный брак с партией власти, перестать фраппировать измученный электорат.

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Есть еще ЛДПР, которая, как обычно, на своей волне. Партия поступила самым логичным образом, двинула на выборы своего лидера Леонида Слуцкого. Задача тоже проста и понятна – обойти кандидата от КПРФ, лишить их статуса «партии №2» и «первых после бога». Не знаю, получится ли это у Леонида Слуцкого, но то, что «красных маразматиков» давно пора хорошенько проучить, есть медицинский факт. В любом случае, будет интересно наблюдать за реализацией проекта «ЛДПР без Жириновского» – пока это абсолютная вещь в себе.

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Следом у нас политический мутант-неофит из слившихся в экстазе «Новых людей» и «Партии роста». Что там за мутабор у них на выходе получится, покажет вскрытие. Но мне кажется, именно здесь – самый интересный кандидат на условно оппозиционном фланге. Владислав Даванков – персонаж не заезженный, без бесконечной истории поражений, как у Зюганова, не безнадежно старый, как Харитонов, а очень даже молодой. Видно, что не дурак. Новый, одним словом, только один этот фактор способен расшевелить покрытое толстым слоем тины политическое болото. Понятно, что речь о конкуренции не идет. Но я совершенно не удивлюсь, если именно Даванков займет вожделенное второе место, посрамив скептиков и дав глоток свежего воздуха политической системе страны, своей атмосферой давно напоминающей затхлый трюм на галере. Не агитирую, разумеется, просто искренне радуюсь появлению новых лиц в российской политике.

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Что там получится у Даванкова и «Новых людей», мы сегодня не можем знать. Но ясно, что, по крайней мере, в Псковской области будет интересно. Кандидат Даванков — тот самый бывший политтехнолог Даванков, с которым у руководства региона был конфликт в 2022 году во время выборов в гордуму Пскова, когда за махинации с подписями был снят список партии «Новые люди». Тогда, напомним, на руководителя политблока правительства Псковской области Александра Серавина была организована многодневная атака в ряде мощных федеральных политических Telegram-каналов, в организации которой подозревали именно Владислава Даванкова. Посмотрим, как этот нюанс отразится на предвыборной кампании «Новых людей» в Псковской области.

Может быть, кто-то еще пролезет сквозь игольное ушко избирательной системы страны. На начальном этапе, как водится, есть и фрики. Например, некая Рада Русских – существо, в значительной степени состоящее из силикона, ботокса и прочих полимеров. Еще какие-то ноунеймы, возомнившие, что им обязательно надо в президенты. Есть даже масоны – куда же без масонов в век воинствующей конспирологии.

Фото: соцсети Рады Русских

Что хочется сказать, подводя промежуточный итог сложившейся ситуации. Любят у нас рассуждать о застое политической системы, о том, что «на манеже — одни и те же». Трудно с этим спорить. Так ведь для того и оппозиция, чтобы у граждан был выбор. Но откуда этому выбору взяться, если оппозиция или двигает на выборы натуральных клоунов, или вовсе на них не выходит? Где тут возникнуть конкурентному полю? Можно по-разному относиться к нынешней многолетней российской власти, но, простите, Путин не обязан вам придумывать альтернативных кандидатов.

Тем не менее, будем надеяться, что в итоговом бюллетене мы увидим кандидатов из разных оттенков политического спектра, будет из кого выбирать, а значит, выборы все же будут конкурентными, насколько это возможно в современных условиях.

Константин Калиниченко