Завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации, избирательные участки закрылись в 20.00 и откроются завтра, 16 марта, в 8.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.
Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 15 марта составила 15,1%, проголосовали 62 696 человек. Численность избирателей, включенных в списки, – 413 829 человек, без учёта ДЭГ. Явка на дистанционное электронное голосование по состоянию на 19.50 составила 66%, проголосовали 51 765 человека.
Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:
Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.
По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.
Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:
Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.
Отметим, что сегодня в 8.00 открылся Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове (улица Советская, 15а).