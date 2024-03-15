Политика

Завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации

Завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации, избирательные участки закрылись в 20.00 и откроются завтра, 16 марта, в 8.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15.00 15 марта составила 15,1%, проголосовали 62 696 человек. Численность избирателей, включенных в списки, – 413 829 человек, без учёта ДЭГ. Явка на дистанционное электронное голосование по состоянию на 19.50 составила 66%, проголосовали 51 765 человека.

Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:

глава ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков,

депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов,

самовыдвиженец Владимир Путин.

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Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.

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По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.

Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:

МАПП «Шумилкино», ПП «Крупп» и МАПП «Куничина гора» в Печорском муниципальном округе,

МАПП «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе,

МАПП «Бурачки» в Себежском районе.

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Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.

Отметим, что сегодня в 8.00 открылся Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове (улица Советская, 15а).