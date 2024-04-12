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Политика

Рейтингомер: напрасные слова и заслуженные почести

15.04.2024 18:28|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Очередная неделя - очередной обзор публичных взлетов и падений псковских политиков, общественников, бизнесменов и иже с ними от господина Рейтингомера. Обзор как всегда субъективный, но от того не менее обоснованный. Кто сказал что-то невпопад, над кем сгустились тучи, а кто, напротив, собирал на минувшей неделе урожай респектов? Давайте вспоминать!

 

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Поехали!

-5 Николай Кузьмин*

В этот раз самую низкую оценку получает член Бюро псковского «Яблока», депутат Завеличенской волости Псковского района Николай Кузьмин*. Повод - самый что ни на есть тревожный для оппозиционного активиста: он попал-таки в минюстовский реестр иноагентов.

Ведь если в среде оппозиционных эмигрантов иноагентская метка почитается как своего рода «знак качества», то для оставшихся в России попадание в пресловутый реестр сулит серьёзные сложности и делает туманными перспективы дальнейшей публичной политической работы.

-4 Антон Яковлев

Руководитель давно уже ставшей притчей во языцех ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев заработал плохую оценку из-за публикации отчетности вверенной ему управляющей компании особой экономической зоны за 2023 год, в котором без обиняков сообщается: на 12-й год существования этой самой зоны она накопила почти 657 млн рублей непокрытых убытков и теперь, стало быть, «имеют место события, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность».

И тут проблема даже не в самих убытках - о них отдельный разговор, в котором, конечно, найдется место ссылкам на объективные обстоятельства и прочую конъюнктуру, - а в репутационном ущербе, который нанёс г-н Яковлев «моглинскому» проекту подобной публикацией отчетности без всяческих комментариев и разъяснений (в результате «пожарной командой» пришлось работать пресс-службе областного правительства).

-3 Наталья Ильина

Ректор Псковского госуниверситета получает минус за очередное в её псковской биографии неудачное публичное выступление в эфире областного госмедиахолдинга, ставшее поводом для язвительной реакции в соцсетях. В этот раз, говоря об индийских студентах ПсковГУ (а иностранные студенты - один из поводов особого внимания и гордости руководства вуза), г-жа Ильина ничтоже сумняшеся сообщила, что учащиеся из солнечной Индии имеют сомнительные представления о гигиене, а кроме того, у них специфические кулинарные пристрастия. Заявления (или их подача в СМИ госмедиахолдинга) даже в нашем не очень толерантном обществе отдают ксенофобией, что не добавляет плюсов к перспективам развития псковского университета как международной кузницы кадров. При этом для решения второй проблемы нашли выход в виде открытия кафе индийской кухни, а вот что делать с проблемой первой - не сообщается.

-2 Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов)

Не успел освоиться в качестве правящего архиерея Псковской епархии РПЦ митрополит Арсений, сменивший на этом посту митрополита Тихона (Шевкунова) осенью 2023-го, как по его, скажем так, аппаратным позициям внутри церковной иерархии был нанесен ощутимый удар: Священный Синод освободил его от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря - по сути, основного и самого значимого «актива» Псковской епархии. Викарием Псковской епархии с титулом «Печерский» и новым игуменом монастыря назначен архиепископ Егорьевский Матфей (Константин Копылов).

-1 Игорь Иванов

Член совета регионального отделения «Справедливой России - За правду», известный псковский казак-политскандалист Игорь Иванов получает на этой неделе «неуд» за весьма одиозное поведение на круглом столе представителей парламентских партий в эфире ПЛН FM. Подменяя лидера псковских эсеров Олега Брячака, г-н Иванов, похоже, перепутал цивилизованные дебаты с уличной перебранкой - в общем, вел себя «непарламентски».

0 Максим Жигалкин

В этот раз нейтральную оценку получает новый руководитель Псковской таможни Максим Жигалкин, который с февраля 2022 года работал там же первым заместителем руководителя. По традиции поздравляем с назначением, а оценки будем давать уже по результатам работы.

+1 Андрей Маковский

Ещё один участник упомянутого круглого стола с представителями парламентских партий в эфире ПЛН FM - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский - в отличие от своего визави-эсера получает положительную оценку за свое выступление: он тоже был активен, но без хамства, выступал креативно и убедительно, воспользовался случаем и вызвал на словесный поединок лидера псковских коммунистов Петра Алексеенко.

+2 Виктор Каменский

Мы нередко критикуем администрацию Великих Лук за проблемы в коммунальной сфере, но, справедливости ради, в этот раз не можем не отметить хорошую работу заместителя главы администрации «южной столицы» Псковской области по ЖКХ Виктора Каменского. Тут есть сразу 2 повода: во-первых, великолучане обошли псковичей по количеству ТОСов, победивших в областном конкурсе, а во-вторых, Великие Луки опередили Псков и в проведении весенней «генеральной уборки» города.

+3 Владимир Компаниец

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в этот раз получает «плюс» за успешный тестовый запуск в Пскове в сквере на Четырех углах мультимедийного фонтана, который стал подарком городу от банка.

Проекцию видео на туман, который может создавать чудо-фонтан, псковичи ещё не видели, но и без того новая аттракция стала точкой притяжения для горожан.

+4 Николай Козловский

Глава Великих Лук Николай Козловский получает высокую оценку за... высокую оценку: ему присвоено звание «Лучший руководитель органа местного самоуправления».

Диплом об этом главе Великих Лук вручил в Москве легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на собрании Ассоциации малых и средних городов России, которое проходило на базе «Высшей партийной школы» «Единой России».

+5 Александр Котов

Ну и, наконец, максимальную положительную оценку в этот раз получает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который на минувшей неделе принимал награды, поздравления и комплименты не только по случаю своего дня рождения, но и по поводу масштабного празднования 30-летия регионального парламента, во главе которого г-н Котов, стабильно сохраняющий статус одного из самых опытных и влиятельных местных политиков, находится уже более 12 лет.

Тут остается только добавить, что промежуточные итоги работы регионального парламента Александр Котов ёмко и содержательно подвел в эфире ПЛН FM.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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