Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
взгляд в будущее ИТ в образовании
Онлайн-викторина про Псковскую область
ENERGY кешбэк-игра
Проезд дешевле
Господин Рейтингомер
Игорь Иванов о профсоюзах
Кабельный потенциал
педагоги лучшие из лучших
топ заведений для выпускников
где в Пскове получить права
ПЭМЗ ищет сотрудников
места для выпускного
топ-5 рецептов пасхи
оплата сверхурочных работ
Праздник Весны и Труда
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Политика 06.05.2024 17:230 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот 06.05.2024 17:230 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот 06.05.2024 15:280 Объединение регионов: «за» и «против» 06.05.2024 14:480 Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах 06.05.2024 14:331 Андрей Турчак поднялся на 9-е место в рейтинге ведущих политиков России 04.05.2024 14:101 Депутаты положительно оценили объединение «Новых людей» и «Партии роста» в Пскове
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 02.05.2024 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот

06.05.2024 17:23|ПсковКомментариев: 0

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку -5 получает бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, ранее задержанный по подозрению в получении взятки — автомобиля стоимостью порядка 5 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника выявлен новый эпизод. По версии следствия, в прошлом году Грацкий получил от руководителя дорожных фирм (уже другого — не того, что в первом эпизоде) массажное кресло стоимостью более 400 тыс. рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам. В контексте разговора о борьбе с коррупцией отмечаем высокую активность следственных органов, прежде всего следственного управления СК России по региону во главе с Петром Крупеней.

-4 Антон Яковлев

Минус четыре вновь уходит директору особой экономической зоны «Моглино» Антону Яковлеву. Только-только стихли разговоры по поводу отчетности ОЭЗ с демонстрацией убыточности предприятия, как, увы, подоспел очередной негативный повод. Резидента «Моглино» - общество с ограниченной ответственностью «Алькор» (планировало производить «экологически-чистый наземный городской электрический транспорт») признали несостоятельным. В его отношении введена процедура банкротства — наблюдение.

-3 Анна Митюшкина

Отрицательная оценка -3 достается покинувшей пост главного врача детской областной клинической больницы Анне Митюшкиной. В этот статусе доктор проработала всего около полутора лет, с осени 2022-го. По сообщениям масс-медиа, больница находится в непростом финансовом положении, а на теперь уже бывшего главврача заводились административные дела. Это отчасти объясняет принятое кадровое решение. Исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен детский травматолог, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

-2 Артур Гайдук

Минус два получает председатель областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Артур Гайдук. Несмотря на его заявления о том, что яблочники продолжат сопротивляться муниципальной реформе, в большинстве районов, за исключением Гдовского, оппозиционеры не смогли оказать заметного противодействия инициаторам преобразования районов. Как следствие, общий счет не пользу псковского «Яблока». Уже завтра депутаты областного Собрания депутатов на внеочередной сессии рассмотрят инициативу пяти районов - Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского - о преобразовании их в муниципальные округа.

-1 Олег Майоров

Минус один ставим главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову. Причина — во множестве жалоб местных жителей на проблемы с благоустройством и водоснабжением. Вот и на минувшей неделе народ продолжал горевать. Кто — из-за того, что на нескольких улицах в Невеле снова была отключена вода (связано это с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях), кто — из-за так и не высаженных в вазонах цветов. Мол, «уже май, а цветочков не видно, печалька».

0 Игорь Романов, Андрей Маковский

Нейтральную оценку 0 получают сразу двое — экс-руководитель реготделения «Партии роста» Игорь Романов и председатель областного отделения «Новых людей» Андрей Маковский. Эти политические организации объединились, на днях в Пскове свежеиспеченные однопартийцы поделили портфели - секретарем избран Романов, председателем остался Маковский. Всё это, конечно, интересно, но получается как-то двусмысленно. Однозначного ответа на вопросы, кто там главный и кому через пару лет может достаться партийный мандат депутата и штатное место в областном Собрании, пока нет. В такой ситуации прогнозируема подковерная схватка за первенство. Как свидетельствует история, двоевластие и коалиции довольно быстро распадаются под давлением личных политических амбиций участников.

+1 Игорь Иванов

Плюс один заработал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Облсовпроф заметно и ярко отметил свой самый главный праздник — Первомай. Жители и гости областного центра могли наблюдать колонну автомобилей с флагами и призывами защитить права трудящихся. В городском автобусе №17 раздавали разноцветные шары и не брали деньги за проезд. А в большом зале Дома профсоюзов состоялся концерт, посвященный Празднику весны и труда.

+2 Сергей Грахов

Положительную оценку плюс два заносим в дневник руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова. Как вы наверняка помните, обычно чиновник попадает в наши обзоры с минусом — но мы за справедливость, и когда есть за что — обязательно похвалим. Сегодня отмечаем долгожданное начало строительства экотехнопарка — наконец-то хорошая новость. Но расслабляться конечно же рано — согласимся с теми коллегами, кто в шутку советует поставить на строящемся объекте отдельный вагончик для Грахова, чтобы он мониторил ситуацию в режиме реального времени.

+3 Николай Козловский

Строчкой выше, на +3, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Во-первых, в южной столице региона, на территории нового сквера на пересечении улицы Ставского и проспекта Ленина, появился «Сад памяти». Глава города лично участвовал в акции, в ходе которой были высажены пять молодых деревьев туи и более 70 кустарников. Во-вторых, работа Николая Козловского получила высокую оценку — на прошедшей в конце апреля сессии регионального парламента ему была вручена Почетная грамота областного Собрания депутатов.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, продолжающий активно взаимодействовать с политическими партиями, общественными объединениями и СМИ. На очередном заседании Общественного совета при облизбиркоме он представил содержательный доклад — не только подвёл итоги президентских выборов и представил анализ избирательной кампании в регионе, но и дал псковским политикам ряд рекомендаций. В частности, призвал руководителей региональных отделений партий активнее работать с молодежью, в том числе на выборах — формат дистанционного электронного голосования дает дополнительные возможности для привлечения прежде всего молодых избирателей.

+5 Ольга Тимофеева

«Кто молодец? Я молодец!» - так могла бы сказать о себе Ольга Тимофеева, получающая сегодня +5. Положительную оценку работе «главной по культуре» дают едва ли не все — начиная со зрителей и участников ярких мероприятий, и заканчивая руководителем — главой Псковской области. Как итог, председатель областного комитета по культуре назначена заместителем губернатора. И это самая стремительна карьера в команде Михаила Ведерникова. На новом посту она будет курировать сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики. Таким образом Ольга Тимофеева получила часть полномочий покинувшего пост политического вице-губернатора Александра Серавина и первого заместителя главы региона Веры Емельяновой.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 40 человек
06.05.2024, 21:000 Приставы города Пскова приняли участие в донорской акции 06.05.2024, 20:500 Госавтоинспекция и мотоклуб организовали совместный рейд в Пскове 06.05.2024, 20:400 Почти 600 сертификатов на экспорт растительной продукции оформили в Псковской области с начала года 06.05.2024, 20:200 Сотрудники требуются полиции в Великих Луках
06.05.2024, 20:000 Идея взять ипотеку от работодателя кажется привлекательной каждому четвертому псковичу – опрос 06.05.2024, 19:490 Сотни домов великолучан отключат от электроэнергии 7-8 мая 06.05.2024, 19:400 «Экопром» начнет вывозить ТКО из палкинской деревни Пахомово 06.05.2024, 19:380 В псковском архиве рассказали о судьбе имения Корытово
06.05.2024, 19:210 Билеты на концерты разыграют между псковичами, прошедшими диспансеризацию 06.05.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный автополк» 06.05.2024, 19:130 Движение транспорта ограничат в Бежаницах и Стругокрасненском округе 9 мая 06.05.2024, 19:100 Объекты музея-заповедника «Изборск» вновь можно посещать по понедельникам
06.05.2024, 19:060 «Говори, иначе отрежу ухо!»: как пскович «под веществами» не узнал собутыльницу и убил за кражу  06.05.2024, 19:020 Движение транспорта временно закроют на участке улицы Николая Васильева в Пскове 06.05.2024, 19:000 Незаконную перевозку телят пресекли на границе с Белоруссией в Псковской области 06.05.2024, 18:460 Островичи делятся кадрами со съемок военного фильма «Блиндаж»
06.05.2024, 18:400 Выставка о красоте старины открыта в Поганкиных палатах в Пскове 06.05.2024, 18:250 Мужчина в черном спортивном костюме и кепке пропал в Великих Луках 06.05.2024, 18:200 Осужденный великолучанин пытался принести наркотик в место отбывания наказания 06.05.2024, 18:000 Полицейские приглашают в Музей истории органов внутренних дел Псковской области
06.05.2024, 17:550 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области в ночь на 7 мая 06.05.2024, 17:500 Почти 1700 правонарушений пресекли на дорогах в Псковской области за неделю 06.05.2024, 17:430 Режим работы подразделений Госавтоинспекции изменился в Псковской области в период праздников 06.05.2024, 17:430 Осужденная великолучанка не захотела работать на улице и лишилась свободы
06.05.2024, 17:330 Псковский музей приглашает поучаствовать в акции «Из поколения в поколение» 06.05.2024, 17:230 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот 06.05.2024, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 мая 06.05.2024, 17:090 «Газпром межрегионгаз» и Псковская область продолжают работу по расширению газовой инфраструктуры региона
06.05.2024, 17:060 Глава Великолукского района развеял слухи о планах закрыть поликлинику №3 06.05.2024, 17:020 Псковичам рассказали о преимуществах сухого молока 06.05.2024, 16:590 Сорвавшая поставку топлива для «Псковавтодора» компания не смогла обжаловать попадание в РНП 06.05.2024, 16:570 Имена Героев России присвоили трём юнармейским отрядам в Псковской области
06.05.2024, 16:510 Спектакль, концерты и выставки: 79-ю годовщину Победы отмечают в Великих Луках 06.05.2024, 16:460 Большинство респондентов ПЛН посвятят майские праздники даче и посадкам 06.05.2024, 16:400 Турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове 06.05.2024, 16:350 «Беседка»: «Бал Победы» в Пскове. ВИДЕО
06.05.2024, 16:320 За руль легко: где псковичи могут получить права. ЛОНГРИД 06.05.2024, 16:230 Алеся Михачева награждена медалью министерства обороны России 06.05.2024, 16:120 Велопарад пройдет в Пскове 2 июня 06.05.2024, 16:070 Водитель скутера сбил пешехода в Дновском районе
06.05.2024, 16:020 Подростки сломали новую лавку на автостанции в Печорах 06.05.2024, 15:460 Тематический поезд Министерства обороны РФ «Сила в правде» прибыл в Псков 06.05.2024, 15:290 Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов 06.05.2024, 15:280 Объединение регионов: «за» и «против»
06.05.2024, 15:150 «ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков. ВИДЕО 06.05.2024, 15:070 В преддверии дачного сезона в Пскове выросли продажи роутеров 06.05.2024, 15:051 Все в сад 06.05.2024, 15:020 Георгиевские ленточки раздают в Пскове
06.05.2024, 14:480 Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах 06.05.2024, 14:331 Андрей Турчак поднялся на 9-е место в рейтинге ведущих политиков России 06.05.2024, 14:300 Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос на 50% 06.05.2024, 14:230 Renault Duster опрокинулся в Стругокрасненском округе
06.05.2024, 14:150 «Постскриптум»: Укрупнение регионов, борьба с коррупцией и политические «попугаи-неразлучники». ВИДЕО 06.05.2024, 13:570 Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 06.05.2024, 13:500 Реставрацию памятника Матросову в Великих Луках планируют завершить до 15 июня 06.05.2024, 13:300 Псковского бизнесмена отправили под домашний арест по подозрению в даче взятки Грацкому 
06.05.2024, 13:240 Кровля двухэтажного дома горела в гдовской деревне Кишкино  06.05.2024, 13:220 Систему оповещения населения проверят в Пскове 8 мая 06.05.2024, 13:210 Начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО арестовали в Пскове 06.05.2024, 13:170 Флиппинг квартир в Пскове. 80% годовых за 3 месяца
06.05.2024, 13:150 Синдром отложенной жизни 06.05.2024, 13:110 Псковская область заняла 25 место в России по возврату бизнесом кредитов банкам 06.05.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Укрупнение регионов, борьба с коррупцией и политические «попугаи-неразлучники» 06.05.2024, 13:010 Псковские курсанты рассказали школьникам о подвигах героев Великой Отечественной войны
06.05.2024, 12:560 Акционерное общество «Ветвеник» потеряло квоту по добыче снетка в Чудском озере 06.05.2024, 12:550 Петербургский исполнитель Вадим Азарх выступит на пасхальном фестивале в Пскове 06.05.2024, 12:480 Россия проведет учения с ядерным оружием 06.05.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков
06.05.2024, 12:310 30 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 06.05.2024, 12:280 «Постскриптум»: Укрупнение регионов, борьба с коррупцией и политические «попугаи-неразлучники» 06.05.2024, 12:260 Борис Елкин: Решение о продлении отопительного сезона принято не из-за финансовых побуждений 06.05.2024, 12:190 Андрей Турчак: Остров неслучайно стал центральной площадкой для церемонии зажжения Вечных огней
06.05.2024, 12:160 Более 10 команд примут участие в «Зарнице 2.0» в Великих Луках 06.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 мая 06.05.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Бал Победы» в Пскове 06.05.2024, 11:580 Медики в псковских селах в апреле получили соцвыплату в увеличенном размере
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru