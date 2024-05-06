Политика

Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку -5 получает бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, ранее задержанный по подозрению в получении взятки — автомобиля стоимостью порядка 5 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника выявлен новый эпизод. По версии следствия, в прошлом году Грацкий получил от руководителя дорожных фирм (уже другого — не того, что в первом эпизоде) массажное кресло стоимостью более 400 тыс. рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам. В контексте разговора о борьбе с коррупцией отмечаем высокую активность следственных органов, прежде всего следственного управления СК России по региону во главе с Петром Крупеней.

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-4 Антон Яковлев

Минус четыре вновь уходит директору особой экономической зоны «Моглино» Антону Яковлеву. Только-только стихли разговоры по поводу отчетности ОЭЗ с демонстрацией убыточности предприятия, как, увы, подоспел очередной негативный повод. Резидента «Моглино» - общество с ограниченной ответственностью «Алькор» (планировало производить «экологически-чистый наземный городской электрический транспорт») признали несостоятельным. В его отношении введена процедура банкротства — наблюдение.

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-3 Анна Митюшкина

Отрицательная оценка -3 достается покинувшей пост главного врача детской областной клинической больницы Анне Митюшкиной. В этот статусе доктор проработала всего около полутора лет, с осени 2022-го. По сообщениям масс-медиа, больница находится в непростом финансовом положении, а на теперь уже бывшего главврача заводились административные дела. Это отчасти объясняет принятое кадровое решение. Исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен детский травматолог, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

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-2 Артур Гайдук

Минус два получает председатель областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Артур Гайдук. Несмотря на его заявления о том, что яблочники продолжат сопротивляться муниципальной реформе, в большинстве районов, за исключением Гдовского, оппозиционеры не смогли оказать заметного противодействия инициаторам преобразования районов. Как следствие, общий счет не пользу псковского «Яблока». Уже завтра депутаты областного Собрания депутатов на внеочередной сессии рассмотрят инициативу пяти районов - Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского - о преобразовании их в муниципальные округа.

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-1 Олег Майоров

Минус один ставим главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову. Причина — во множестве жалоб местных жителей на проблемы с благоустройством и водоснабжением. Вот и на минувшей неделе народ продолжал горевать. Кто — из-за того, что на нескольких улицах в Невеле снова была отключена вода (связано это с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях), кто — из-за так и не высаженных в вазонах цветов. Мол, «уже май, а цветочков не видно, печалька».

0 Игорь Романов, Андрей Маковский

Нейтральную оценку 0 получают сразу двое — экс-руководитель реготделения «Партии роста» Игорь Романов и председатель областного отделения «Новых людей» Андрей Маковский. Эти политические организации объединились, на днях в Пскове свежеиспеченные однопартийцы поделили портфели - секретарем избран Романов, председателем остался Маковский. Всё это, конечно, интересно, но получается как-то двусмысленно. Однозначного ответа на вопросы, кто там главный и кому через пару лет может достаться партийный мандат депутата и штатное место в областном Собрании, пока нет. В такой ситуации прогнозируема подковерная схватка за первенство. Как свидетельствует история, двоевластие и коалиции довольно быстро распадаются под давлением личных политических амбиций участников.

+1 Игорь Иванов

Плюс один заработал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Облсовпроф заметно и ярко отметил свой самый главный праздник — Первомай. Жители и гости областного центра могли наблюдать колонну автомобилей с флагами и призывами защитить права трудящихся. В городском автобусе №17 раздавали разноцветные шары и не брали деньги за проезд. А в большом зале Дома профсоюзов состоялся концерт, посвященный Празднику весны и труда.

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+2 Сергей Грахов

Положительную оценку плюс два заносим в дневник руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова. Как вы наверняка помните, обычно чиновник попадает в наши обзоры с минусом — но мы за справедливость, и когда есть за что — обязательно похвалим. Сегодня отмечаем долгожданное начало строительства экотехнопарка — наконец-то хорошая новость. Но расслабляться конечно же рано — согласимся с теми коллегами, кто в шутку советует поставить на строящемся объекте отдельный вагончик для Грахова, чтобы он мониторил ситуацию в режиме реального времени.

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+3 Николай Козловский

Строчкой выше, на +3, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Во-первых, в южной столице региона, на территории нового сквера на пересечении улицы Ставского и проспекта Ленина, появился «Сад памяти». Глава города лично участвовал в акции, в ходе которой были высажены пять молодых деревьев туи и более 70 кустарников. Во-вторых, работа Николая Козловского получила высокую оценку — на прошедшей в конце апреля сессии регионального парламента ему была вручена Почетная грамота областного Собрания депутатов.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре получает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, продолжающий активно взаимодействовать с политическими партиями, общественными объединениями и СМИ. На очередном заседании Общественного совета при облизбиркоме он представил содержательный доклад — не только подвёл итоги президентских выборов и представил анализ избирательной кампании в регионе, но и дал псковским политикам ряд рекомендаций. В частности, призвал руководителей региональных отделений партий активнее работать с молодежью, в том числе на выборах — формат дистанционного электронного голосования дает дополнительные возможности для привлечения прежде всего молодых избирателей.

+5 Ольга Тимофеева

«Кто молодец? Я молодец!» - так могла бы сказать о себе Ольга Тимофеева, получающая сегодня +5. Положительную оценку работе «главной по культуре» дают едва ли не все — начиная со зрителей и участников ярких мероприятий, и заканчивая руководителем — главой Псковской области. Как итог, председатель областного комитета по культуре назначена заместителем губернатора. И это самая стремительна карьера в команде Михаила Ведерникова. На новом посту она будет курировать сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики. Таким образом Ольга Тимофеева получила часть полномочий покинувшего пост политического вице-губернатора Александра Серавина и первого заместителя главы региона Веры Емельяновой.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.