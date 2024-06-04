Политика

Губернатор назвал седьмой созыв Псковского областного Собрания одним из самых эффективных и профессиональных

Седьмой созыв Псковского областного Собрания депутатов – один из самых эффективных и профессиональных за всю современную историю региона. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников на встрече с фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На протяжении всего прошлого года мы очень активно работали вместе с депутатским корпусом. Не раз говорил, что, по моему мнению, этот состав – один из самых эффективных и профессиональных за всю современную историю региона», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил парламентариев за многие стратегические для региона решения, которые разрабатывали и принимали вместе.

«Это и муниципальная реформа, которая уже приносит свои плоды. Мы вместе разобрали её до мельчайших деталей, убедились в актуальности и запустили в работу, - отметил губернатор. - Хочу обратить внимание, что в рейтинге эффективности муниципалитетов по реализации нацпроектов два муниципалитета-аутсайдера прошлого года сейчас вошли в топ-5 по скорости и эффективности работы. Это следствие административных изменений».

В 2023 году 8 районов перешли в формат округа, ещё 5 – перейдут в этом году, напомнил Михаил Ведерников. «Абсолютно уверен, что их число увеличится – слишком очевидны и административные преимущества, и экономия средств. И со временем эта разница будет только расти», - указал глава региона.

«В Год педагога и наставника мы вместе разработали отдельный пакет региональных мер поддержки специалистов в сферах здравоохранения и образования. По сути, запустили собственную областную программу для решения вопроса дефицита кадров по этим направлениям, - продолжил Михаил Ведерников. - Мы вместе выезжаем в районы, контролируем строительство и реконструкцию объектов, в открытом диалоге с местными жителями, депутатами, ТОСовцами принимаем решения для развития территорий».

Губернатор отдельно поблагодарил Собрание за формат проведения парламентских часов. «Разговоры на них проходят откровенно, честно и открыто. Градус дискуссий иногда высокий, но это полезное мероприятия, и важно для нашей работы. Мы этот формат очень ценим», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Смотрите также Мусорную реформу, финансирование федераций и поддержку муниципалитетов обсудили единороссы с губернатором

«И, наконец, отдельные моменты мы уже проговорили в рамках фракционных встреч. Как и всегда, они прошли продуктивно, насыщенно, и каждый вопрос взят на отдельный контроль», - добавил губернатор.

Смотрите также На вопросы парламентской оппозиции ответил губернатор Михаил Ведерников

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов Собрания за активность, неравнодушие и включённость в общую работу. «Уверен, жители чувствуют, что депутаты регионального парламента системно защищают их интересы, уделяют внимание всем сложным вопросам, которые беспокоят людей, разбирают – а зачастую и конструктивно дополняют – наши планы по их решению. Вместе будем делать всё, чтобы жизнь в Псковской области с каждым годом становилась всё более комфортной, перспективной и благоустроенной. Как мы уже не раз доказывали, всё это в наших силах», - резюмировал глава региона.