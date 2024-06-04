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Политика

Антон Минаков: Экономика Псковской области продолжает развиваться, несмотря на санкции

05.06.2024 17:06|ПсковКомментариев: 0

Если бы работе правительства выставлялись оценки по пятибалльной школе, фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании за 2023 год поставила бы оценку «4». Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил лидер фракции Антон Минаков.

«Считаю отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области положительным, поскольку основные показатели экономического развития Псковской области, а именно увеличение собственных доходов и снижение объемов государственного долга в условиях жесточайших санкций говорит о том, что Псковской области не только этими санкциями не был нанесен серьезный ущерб, а даже наоборот — наша экономика продолжает развиваться. Поэтому сегодня на сессии областного Собрания фракция ЛДПР в моем лице проголосовала за утверждение отчета губернатора», - сказал Антон Минаков.

Основной вопрос, который фракция подняла на сессии — «мусорный коллапс», второй в Псковской области за последний год. На этот вопрос, подчеркнул Антон Минаков, получен «исчерпывающий ответ»: правительство признает эту проблему, сейчас принят ряд решений, острый пик «мусорного коллапса» будет решен в ближайшую неделю.

Депутат отметил, что фракция ЛДПР поддерживает предложение сделать регионального оператора по обращению с ТКО с государственным участием.

«Это решение нас не только устраивает, но еще со времен Владимира Вольфовича (Жириновского, покойного лидера ЛДПР — ред.) ЛДПР неоднократно предлагала вернуть вопрос обслуживания регионального оператора под контроль государства, как и тарифы ЖКХ. Поэтому, безусловно, мы эту идею тоже поддержали, мы рады, что правительство прислушивается к идеям ЛДПР и реализовывает их на практике», - сказал он.

На встрече губернатора с оппозиционными фракциями перед отчетом на сессии представители ЛДПР задали главе региона вопросы, которые поступают от избирателей. «Все вопросы, которые через нас передавали граждане губернатору, мы задали, получили исчерпывающие ответы и опубликовали их в своих социальных сетях, в своих материалах», - заметил Антон Минаков.

Вместе с тем парламентарий отметил, что в регионе остаются давние нерешенные проблемы, главная из которых — демография.

«Если бы можно было выставлять оценку работе правительства по пятибалльной шкале, поставили бы "4". Оценим работу правительства как "хорошо". Не можем поставить "отлично", поскольку, безусловно, до сих пор сохраняется большое количество проблем. Это и мусорная реформа, о которой я уже говорил ранее, и основная проблема, которая не решена, это снижение демографии в Псковской области. У нас катастрофически вымирает население. Это большая проблема, ею нужно заниматься более глубоко», - заключил Антон Минаков.

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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