Политика

Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов

Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены, по данному факту подано обращение в прокуратуру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Это история муниципалитета, они должны были выделить деньги. Наша задача — организовать и провести выборы. Мы все, что от нас зависело, сделали. Мы смету подготовили, утвердили, согласовали, отправили. Смена руководства произошла в марте. С тех пор непосредственно сами коллеги из Гдова должны были принимать решение по этому вопросу, а решение это не принято. Как дальше будет развиваться ситуация, будем смотреть — прокуратура, суды и все остальное», - сказал Игорь Сопов.

Речь идет о сумме около трех миллионов рублей.

Игорь Сопов отметил, что облизбирком обратился в прокуратуру Гдовского района с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

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Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября.