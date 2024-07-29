Политика

Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области

Формы и порядок представления списка назначенных наблюдателей при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов утвердили в Псковской области. Документы опубликованы на сайте нормативных правовых актов региона.

Помимо этого, утверждена форма нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

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