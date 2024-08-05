Политика

ТИК Гдовского района поблагодарили за помощь «нарушителям» с оформлением документов

Член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Игорь Иванов в ходе дискуссионной площадки «Итоги регистрации кандидатов на муниципальных выборах Псковской области. Кандидаты на старте избирательной кампании» выразил благодарность территориальной избирательной комиссии Гдовского района за помощь в сборе документов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

«Я сам столкнулся с проблемами, знаете, я уже 20 лет участвую в выборах, но есть немаленький нюанс, когда наши законодатели вносят поправки. В этом году сам столкнулся, не ожидал, что именно в этих выборах нужно указывать ИНН, работодателей, юрлиц, которые в предыдущий год уплачивали зарплату», - рассказал Игорь Иванов.

Он отметил, что на комиссию его пригласили оперативно.

«Нам, "нарушителям", как говорится, в кавычках (был я там не один, из восьми кандидатов, наверное, было шесть таких "нарушителей"), комиссия помогла, за что им огромный поклон и респект», - сказал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!».

Комиссия дала время на устранение ошибок, заверила документы и через некоторое время всех зарегистрировал как кандидатов.

«Избирательная комиссия Гдовского района отработала на 5 баллов, большой поклон профессионалам», - заключил Игорь Иванов.

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Напомним, голосование (в том числе с использованием дистанционного электронного голосование) на выборах главы Гдовского района будет проходить 6, 7 и 8 сентября.