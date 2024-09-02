Политика

Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании избиратели в Себеже, Великолукском, Псковском и Палкинском районах могут подать до конца сегодняшнего дня, 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

25 июля на сайте госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 3 081 избиратель в Псковской области зарегистрировался на дистанционное электронное голосование по состоянию на 27 августа.

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6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

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Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.