Политика

Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели

Жители Псковской области подали 4 545 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих 13 муниципальных избирательных кампаниях, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов смогут голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале.

Для избирателей шести муниципальных кампаний в Себежском, Великолукском, Псковском и Палкинском районах портал будет открыт с 8:00 7 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года (даже в ночное время).

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Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.