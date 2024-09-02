Политика

Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области

В Псковской области завершился первый день трехдневного голосования. В 20.00 закрылись все 94 избирательных участка, члены комиссий приступают к подсчету голосов.

Напомним, в Псковской области проходят муниципальные кампании на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

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Явка на 15:00 6 сентября составляла 10,3%, всего проголосовали 5 965 человек.

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Завтра, 7 сентября, стартует еще 6 избирательных кампаний, голосование пройдет в двухдневном формате — 7 и 8 сентября. Среди них: