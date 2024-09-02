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Политика

Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области

06.09.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области завершился первый день трехдневного голосования. В 20.00 закрылись все 94 избирательных участка, члены комиссий приступают к подсчету голосов.

Напомним, в Псковской области проходят муниципальные кампании на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

Явка на 15:00 6 сентября составляла 10,3%, всего проголосовали 5 965 человек.

Завтра, 7 сентября, стартует еще 6 избирательных кампаний, голосование пройдет в двухдневном формате — 7 и 8 сентября. Среди них:

  • выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;
  • выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3;
  • дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10;
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4;
  • досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.
Теги: #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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