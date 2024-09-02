«Хорошо отработали»: Антон Минаков оценил работу избирательной комиссии

Высоко оценил работу Избирательной комиссии Псковской области координатор координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей состоявшиеся муниципальные выборы.
«Я хотел бы отметить работу избирательной комиссии - хорошо отработали, начиная с подачи документов и до нынешнего момента, но мы ждем результатов голосования, - отметил Антон Минаков. - Я считаю, что окончательную оценку избирательной кампании можно давать после того, как будут подсчитаны все голоса. На данный момент результатов нет».
Также он заметил, что на участках, где находились наблюдатели от ЛДПР в городе и по области, нарушений зафиксировано не было.
Напомним, в Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах