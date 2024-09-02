Политика

Артур Гайдук о выборах в Гдове: Такого прессинга никогда не было

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» столкнулось с «небывалым прессингом» во время выборов в Гдовском районе. Об этомруководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я могу сказать только по Гдову, такого прессинга никогда не было. Наших наблюдателей выдворяли, штрафовали и прочее. При том, что пропуски в погранзону были заказаны заранее, за две недели наши наблюдатели их не получили», – сказал Артур Гайдук.

При этом руководитель регионального отделения партии «Яблоко» считает, что явка на выборах была невысокой, а комментировать предварительные результаты преждевременно.

«Нет, явка невысокая, а о результатах пока еще рано говорить», – заключил он.

Напомним, депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования, набирая 56,62% голосов. Ближайший соперник Ивана Мешкова, кандидат от партии «Яблоко» Евгений Васильев набирает 33,77% голосов.

Смотрите также Иван Мешков лидирует на выборах в Гдове, набирая свыше 56% голосов Выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.

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Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.