Политика

Александр Котов: Кандидаты от Единой России» победили во всех одномандатных округах

Основной задачей партии «Единая Россия» после муниципальных выборов в Псковской области будет выполнение наказов и просьб избирателей, полученных в ходе кампании. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил во время брифинга 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Партия "Единая Россия" в нашем регионе традиционно имеет высокую поддержку среди жителей области, среди избирателей, и поэтому главная задача, которую мы себе поставили в этой избирательной кампании — это мобилизация наших сторонников. Мне кажется, что эту задачу мы выполнили отлично, и результатом этого стала победа кандидатов от "Единой России" во всех одномандатных округах, победа нашего кандидата на выборы главы Гдовского района и на выборах Псковскую городскую Думу», — сказал Александр Котов.

Он поблагодарил сторонников партии и всех тех, кто пришел и поддержал «Единую Россию», а также поблагодарил кандидатов на прошедших выборах.

«Теперь для нас главная задача — это выполнить все те пожелания, все те просьбы, наказы наших избирателей, чтобы оправдать те надежды, с которыми они связывали свои голоса за партию "Единая Россия" на выборах», — заключил Александр Котов.

Напомним, на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 кандидат от партии «Единая Россия» Анна Дмитриева набрала 52,69% голосов. На досрочных выборах главы Гдовского района депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов.

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