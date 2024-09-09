Политика

Михаил Ведерников: Муниципальные выборы всегда достаточно конкурентные

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым итоги муниципальных выборов в рамках избирательной кампании 6-8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Нарушений на выборах в Псковской области не зафиксировано. За все время проведения избирательной кампании гражданами было подано 14 обращений, при этом жалоб и вопросов к работе участковых и территориальных избирательных комиссий не было. О достоверности результатов голосования на выборах в регионах России заявила сегодня на заседании ЦИК Элла Памфилова.

«Система работает слаженно, сбоев нет. Работу избирательной системы в регионе высоко оценил и уполномоченный по правам человека в Псковской области, посетивший избирательные участки в дни голосования», — отметил Игорь Сопов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области отметил высокую для муниципальных кампаний явку — 34,77%. По всем кампаниям проголосовало почти 24,5 тысячи избирателей. Сделать выбор в пользу того или иного кандидата жители региона могли в рамках двух- или трехдневного очного голосования на избирательном участке, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и на дому. «Такой многоформатный подход к выборам удобен для людей, он позволяет им найти время для голосования в любом графике», — обратил внимание Игорь Сопов.

Что касается голосования дистанционным способом, то свое волеизъявление на площадке сделали 88,8% зарегистрированных избирателей. «Люди этой системе голосования доверяют», — констатировал председатель облизбиркома.

Он также отметил, что голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга, организованное на экстерриториальных избирательных участках Псковской области, тоже прошло без нарушений.

Напомним, по итогам избирательной кампании в Гдовском районе уверенную победу на досрочных выборах главы муниципалитета одержал кандидат от «Единой России» Иван Мешков. На пост депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 жители города определили его однопартийца Анну Дмитриеву. Кроме того, избраны депутаты Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва, а также депутаты Собраний ряда сельских и городских поселений.

По итогам выборов из 11-ти заявленных политических партий шесть получили мандаты в муниципальных органах власти.

Кроме того, в рамках прошедшей избирательной кампании при поддержке комитета по здравоохранению Псковской области в семи районах около избирательных участков были развернуты площадки для прохождения вакцинации от гриппа и работали передвижные мобильные комплексы, где можно было пройти профилактическое обследование. «Гражданам такая идея понравилась, и они охотно пользовались возможностью вакцинироваться или пройти медосмотр», — сказал председатель региональной избирательной комиссии.

В завершение рабочей встречи Михаил Ведерников поблагодарил всех сотрудников избирательной системы Псковской области за организацию и проведение голосования на территории региона. «Муниципальные выборы всегда достаточно конкурентные. То, что к работе избирательной комиссии уже традиционно нет вопросов, говорит о высоком профессионализме, принципиальности, честной и открытой работе», — подчеркнул губернатор области.