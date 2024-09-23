Политика

Михаил Ведерников: Правительство области всегда будет оказывать Гдову поддержку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в церемонии вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 24 сентября, в Центре досуга и культуры города Гдова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить вас и жителей Гдовского района за активное участие. Кампания была непростая, сложная, где-то - жёсткая. Наш кандидат одержал уверенную победу. Работы впереди очень много. Желаю успеха, но, как я говорил, правительство области всегда будет оказывать поддержку», - обратился к новому главе и жителям Гдовского района Михаил Ведерников.

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Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов. В 2022 году выборы главы выиграл единоросс Алексей Васильев с результатом 74,09%. Он ушел с поста в марте 2024 года.