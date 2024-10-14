Политика

Александр Котов: Одноглавая модель управления Псковом работает эффективно

Одноглавая модель управления Псковом работает эффективно. Такое мнение выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на внеочередной сессии регионального парламента 15 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

На внеочередной сессии был уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».

«Смысл данных изменений заключается в том, чтобы установить единый порядок формирования органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, являющихся городскими округами. Как известно, у нас таких муниципальных образований два - это город Псков и Великие Луки. В городе Пскове мы несколько лет назад такой порядок установили, когда глава муниципального образования по результатам конкурса на основании тайного голосования представительным органом местного самоуправления назначается главой города и возглавляет местную администрацию», - пояснил Александр Котов.

Такая система опробована в областном центре – в городе Пскове, напомнил спикер парламента.

«Я думаю, что вы все согласитесь, что эта система работает эффективно. Главная цель достигнута – двуглавый орел наконец перестал воевать сам с собой. Каждый представитель местного самоуправления занялся теми полномочиями, которые предусмотрены законом, каждый выполняет их эффективно, мы это видим на основании того, что происходит в областном центре. Вторая задача – это уйти от политики в органах местного самоуправления в отношении глав и сосредоточится на том, чтобы глава был администратор-хозяйственник, который бы занимался бы важными для населения вопросами – содержанием дорог, городского хозяйства, освещением, представление коммунальных услуг населения», - пояснил Александр Котов.