Политика

Нам нужны сильные хозяйственники — Алексей Севастьянов о переходе на одноглавую модель управления в Великих Луках

Псковской области нужны сильные хозяйственники, а не ораторы и агитаторы. Такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, отвечая на вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о необходимости введения одноглавой модели управления в Великих Луках.

«Данная инициатива давно рассматривалась, мы уже несколько лет апробировали ее в городе Пскове, и она показала себя удачной, поэтому было дано время Великим Лукам подумать и принять решение», - пояснил Алексей Севастьянов.

Сегодня время диктует свои правила, и Псковской области нужны сильные хозяйственники, отметил депутат. «Нам не нужны просто ораторы и агитаторы. Нужно, чтобы каждый занимался своим делом, и поэтому в данном предложении, в данном проекте все четко отражено. Мы понимаем, что будет выбран человек, который имеет стаж работы, образование», - заметил он.

Глава будет выбираться избранными депутатами Великих Лук, дополнил Алексей Севастьянов. «Мы ничего резко опять же не меняем, то есть все действует, но к новому этапу, к новому моменту выборов мы придем с новым законом. И это, наверное, правильно. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем каждый житель понимал, как избираются главы по всей области», - заключил Алексей Севастьянов.

Напомним, на внеочередной сессии областного Собрания уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».