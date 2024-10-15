Политика

Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом

Привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самая низкая оценка минус пять сегодня не достается никому. Ибо никто не накосячил по-крупному, и сокрушительных фиаско тоже не было.

-4 Артур Гайдук

Продолжают нести потери псковские яблочники, в связи с чем ставим -4 председателю регионального отделения партии Артуру Гайдуку. Низкую оценку ему ставим не за персональные ошибки, а как руководителю организации, которую атакуют с разных сторон. На минувшей неделе в партийном офисе прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении зампредседателя партии, иноагента Льва Шлосберга*. Изъята техника, что дополнительно осложняет работу оппозиционеров. Кроме того, член облизбиркома от «Яблока» Елена Маятникова в суде оштрафована за вмешательство в деятельность избирательной комиссии Гдовского района.

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-3 Виталий Соловьев

Минус три получает глава Новосокольнического района Виталий Соловьев. Возглавляемый им муниципалитет оказался с негативным информационным поводом в федеральной повестке. Известный Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о пенсионерке, которой ни много ни мало 55 лет местные власти не могут дать новое жильё взамен аварийного. Историей уже заинтересовались в Следственном комитете - сейчас проводится проверка. Как отметили в СК, несмотря на неоднократные обращения, ответственными лицами не принимались меры к восстановлению нарушенных прав 78-летней женщины.

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-2 Елена Даньшова

Двойку со знаком минус ставим депутату областного Собрания из Великих Лук Елене Даньшовой - за пассивность на внеочередной сессии, на которой принимались изменения в законы, меняющие систему управления «южной столицей». На смену двуглавой модели должно прийти единоначалие. Казалось бы, представляющая город на Ловати депутат должна была громко высказать мнение — и не только свое, но и других великолучан. Однако госпожа Даньшова предпочла отмолчаться и проголосовала, судя по всему, за инициированные региональным руководством изменения.

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-1 Ирина Федорова

Минус один заносим в дневник директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Мы и раньше отмечали, что в подконтрольных региональной власти СМИ плохо работают и постоянно косячат. А сейчас там, похоже, вовсе перестают работать. Актуальная повестка госпропагандистами отрабатывается крайне слабо, сайт местного телеканала практически не обновляется с августа, да и остальные скорее имитируют деятельность.

0 Максим Борисюк

Нейтральную оценку 0 получает доктор Максим Борисюк, приступивший к исполнению обязанностей главного врача Псковской городской поликлиники. С плюсами-минусами определимся позже, по итогам первых шагов в должности и реализации планов по внедрению системы управления качеством. Напомним, что Максим Борисюк с декабря прошлого года занимал должность главного врача Гдовской районной больницы, а ранее работал в учреждениях здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Москвы и Московской области.

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+1 Валентина Акимова

Плюс один заработала экс-глава Локнянского района Валентина Акимова. Она повторно избрана первым секретарем райкома КПРФ. Переназначение произошло в присутствии лидера коммунистов Псковской области Петра Алексеенко, который отметил, что три последних года локнянское отделение партии занимает первое место в социалистическом соревновании среди местных отделений КПРФ.

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+2 Кирилл Неретин

Плюс два получает гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин. Дело о признании его банкротом прекращено, о чем сообщили в арбитражном суде. Введенная ранее процедура прекращена в связи с отказом истца от поданного заявления. Напомним, дело не было связано с деятельностью Неретина на посту руководителя «Титан-Полимер» - претензии к нему возникли задолго до его назначения на должность директора завода

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+3 Станислав Стармолотов

Строчкой выше, на +3, расположился избавившийся от приставки врио руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Псковский автопарк пополнили сразу восемнадцать новых автобусов. И это еще не всё! Вместо двадцати пяти запланированных автобусов по итогам полученной экономии региону удалось приобрести 32 машины. Уже полученные — это только первая партия пассажирской техники.

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+4 Борис Елкин

Плюс четыре получает глава Пскова Борис Елкин. Так оцениваем абсолютно правильное и своевременное решение отправить школы областного центра на дистанционное обучение из-за многочисленных случаев внебольничной пневмонии среди учащихся. Особо отмечаем, что глава города вновь продемонстрировал, что не боится принимать непростые решения, которые не особо популярны у части родительского сообщества. Но здоровье детей — превыше всего, и позиция главы Пскова вызывает только понимание и одобрение.

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+5 Наталья Мельникова

Максимально высокую оценку плюс пять заслужила Наталья Мельникова. Депутат Псковского областного Собрания получила поддержку коллег по итогам голосования - и теперь отправится в Москву, где будет представлять региональный парламент в Совете Федерации. Перед отъездом госпожа Мельникова встретилась с губернатором Михаилом Ведерниковым и обсудила с ним направления предстоящей работы в столице. Основные из них — поддержка социального блока и защита интересов жителей области на федеральном уровне.

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов