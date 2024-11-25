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Политика

Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»

25.11.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Привет! Представляем вашему вниманию еженедельное обозрение от Господина Рейтингомера и в очередной раз поражаемся невозмутимости нашего политического комментатора. Мир стоит чуть ли не на пороге Третьей мировой, под ногами - лед, на улицах — темень, но ничто не может вышибить нашего парня из седла. Каждый понедельник, что бы ни происходило, он выкладывает как на скатерти-самобранке рейтинг активности публичных персон. 

 

Оценки выставляет по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Всеволод Козловский

Самую низкую оценку -5 получает экс-депутат областного Собрания, бывший руководитель регионального исполкома ОНФ, возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах-2022, Всеволод Козловский. Великолукский суд рассмотрел иски депутата гордумы Дмитрия Кислицина и главы Великих Лук Николая Козловского о защите чести и достоинства - и в обоих случаях пришел к выводу о наличии оснований для их удовлетворения. Напомним, направленные против своих оппонентов публикации Всеволод Козловский размещал в Telegram-канале под названием «Баба Яга». Его он создал, чтобы использовать в качестве платформы для пиара на выборах.

-4 Виталий Соловьев

Минус четыре схлопотал глава Новосокольнического района Виталий Соловьев. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации этого муниципального образования. Чиновники незаконно выплатили подрядной организации, осуществляющей возведение трех многоквартирных домов в Новосокольниках, более 193 миллионов рублей за работы, которые не были выполнены.

-3 Дмитрий Матвеев

Минус три ставим бизнесмену, экс-депутату областного Собрания Дмитрию Матвееву. Он и возглавляемые им компании продолжают испытывать давление. Намедни региональное Управление Федеральной налоговой службы России обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании «Группы компаний "Кабош"» банкротом. Напомним, что ранее с заявлением о признании «Кабош» банкротом в Арбитражный суд обращалась некая столичная фирма, однако затем это дело было прекращено.

-2 Валерий Зайцев

«Опять двойка» в дневнике главы Печорского округа Валерия Зайцева. Это муниципальное образование не смогло завершить комплекс мероприятий, необходимых для подготовки к отопительному сезону, и — единственное из всех - не получило «паспорт готовности». Вопрос получения Печорским муниципальным округом акта готовности к отопительному сезону находится на особом контроле у комитета по ЖКХ и строительству Псковской области.

-1 Артем Тарасов

Минус один улетает в псковский международный аэропорт его директору Артему Тарасову. Арбитражный суд Псковской области вынес решение о взыскании с аэропорта "Княгиня Ольга" в пользу авиакомпании «Азимут» суммы убытков в размере 72 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2022-м году, когда при обслуживании самолета сотрудник аэропорта повредил антенну воздушного судна. В результате повреждения авиакомпании были причинены убытки, которые и стали основанием для обращения в суд.

+1 Николай Кузьмин*

Плюс один получает активист псковского «Яблока», ранее внесенный Минюстом в реестр иноагентов Николай Кузьмин*. В последнее время он в основном терял позиции и проигрывал суды, поэтому если оказывался в нашем рейтинге, то как правило на минусах. Однако в этот раз отмечаем подъем псковского яблочника по партийной линии: на минувшей неделе он был избран членом федерального совета партии.

+2 Наталья Мельникова

Плюс два получает в недавнем прошлом управляющий областным отделением Пенсионного фонда России, а ныне член Совета Федерации Наталья Мельникова. На неделе она впервые выступила с трибуны верхней палаты российского парламента. Тема доклада хорошо рифмовалась с прежней деятельностью сенатора - «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год». Так что говорила госпожа Мельникова со знанием дела - выступила уверенно и четко.

+3 Виктория Иванова

Плюс три заслужила врио начальника управления информационной политики правительства Псковской области Виктория Иванова. Положительную оценку ставим за образцово-показательное проведение пятого международного медиафорума, собравшего в Пскове журналистов из многих стран мира. Понятно, что задача перед организаторами мероприятия стояла непростая, но они справились очень достойно. Практически все участники медиафорума отмечали, что всё проходило как по нотам, а темы дискуссий были интересны и актуальны.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре заработал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. На минувшей неделе он работал в регионе и провел партийную конференцию, участники которой проголосовали за ротацию в руководстве отделения партии и избрали делегата на декабрьский съезд. Проведение конференции практически совпало с пятилетием со дня избрания Александром Козловским секретарем партийной организации — как отмечали единороссы, этот срок команда отработала очень активно и победила по итогам всех избирательных кампаний, в которых участвовала.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять ставим главе Крымской митрополии, прежде митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. Президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Таким образом отмечен вклад священнослужителя в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», а также сохранение духовных и культурных традиций.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Теги: #ПЛН #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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