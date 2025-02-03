Политика

«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО

«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив

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Мне все равно.

Давно пора, в центре Пскова не протолкнуться от машин.

Можно, ведь деньги за парковку пойдут в бюджет, на нужды города.

Почему местные должны платить? Пусть парковки в центре будут платными только для туристов.

Только возле Кремля, где больше всего туристов.

Не нужно. Места в городе много, на всех хватит.

Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?

Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти

«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО

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«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив

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Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому за взятки. ФОТОРЕПОРТАЖ

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