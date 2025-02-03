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«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО

04.02.2025 16:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали». 

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже. 

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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