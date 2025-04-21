Политика

Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте»

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, ранее арестованная в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом о мошенничестве. На минувшей неделе суд не отпустил госпожу Ильину под домашний арест. И в целом ситуация для нее усугубляется. В правоохранительные органы вереницей пошли бывшие преподаватели и студенты, откликнувшиеся на призыв прокуратуры сообщать о фактах противоправной деятельности. Поступившие сигналы проверяются, однако уже сейчас с большой долей вероятности в деле могут появиться новые эпизоды, или - «дополнительные решения», как аккуратно формулируют силовики.

Смотрите также По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура

Смотрите также Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим вице-губернатору Игорю Шатурному. Ответственный за сферу строительства чиновник получает отрицательную оценку из-за ситуации с недостроенным кампусом-гостиницей на берегу Великой в Пскове. Спустя чуть ли не полгода после распространения сведений о наличии потенциального инвестора и уже после появления информации о выставлении здания на торги вдруг выяснилось, что, во-первых, власти не знают, сколько строение с участком стоят и за сколько они могут быть проданы. И, во-вторых, отдувается по теме экономический вице-губернатор Нинель Салагаева, а господин Шатурный привычно безмолвствует. Хотя казалось бы: кому как не «главному по строительству» заниматься вечным долгостроем на месте, которое многие называют проклятым.

-3 Любовь Тимашкова

Минус три отправляем в Куньинский район, в котором по решению суда досрочно прекращены полномочия главы Каськовской волости Любови Тимашковой. Ранее в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с причинением волости материального ущерба. При этом муниципальная чиновница не предприняла мер по предотвращению конфликта интересов, а именно – не уведомила в установленном порядке начальство о возникшей личной заинтересованности.

-2 Олег Майоров

Опять двойка в дневнике главы Невельского района Олега Майорова. Причиной тому очевидное несоответствие того, что волнует местных жителей, и того, что выкладывает в соцсетях администрация муниципалитета. Люди жалуются на проблемы — такие, например, как некачественная работа коммунальщиков, плохие дороги и водопроводные фонтаны, из-за чего они даже сравнивают Невель ни много ни мало с Атлантидой, мол, неровен час — уйдет под воду. А что чиновники? Судя по всему, у них, за исключением пустяков, «всё хорошо, прекрасная маркиза». Удивительно, но если делать выводы по соцсетям, чуть ли не главное для невельской администрации до сих пор — объявленные почти год назад выборы… культурной столицы России. И это притом что голосование закончилось еще в 2024-м!

-1 Всеволод Козловский

Минус один получает экс-депутат Псковского областного Собрания, бывший руководитель регионального исполкома ОНФ, возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволод Козловский. На минувшей неделе он вновь попал под атаку недоброжелателей в информационном пространстве, между тем возбужденные в его отношении дела продолжаются. Псковское «Яблоко» выступило в защиту господина Козловского, заявив о политических мотивах очередной атаки на него.

0 Сергей Николаев

Ноль ставим директору Института образования и социальных наук Псковского государственного университета Сергею Николаеву. Именно он назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза. В иной ситуации такой карьерный рост потянул бы на нехилый минус, но в данной ситуации, когда ПсковГУ несет огромные репутационные потери из-за «дела Ильиной», ограничимся нейтральной оценкой. А что там дальше будет — посмотрим. Тогда определимся, на что — плюсы или минусы - наработал врио.

Смотрите также Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев

+1 Татьяна Козлова

Плюс один заслужила управляющая делами администрации Великолукского района Татьяна Козлова. Ее признали победительницей областного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Награждение состоялось в рамках празднования Дня местного самоуправления. Отличившихся муниципальных служащих поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие руководители региона.

Смотрите также Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Пскове

+2 Рахиба Сулейманова

Положительную оценку плюс два получает старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова. Так отмечаем открытость официального представителя «ока государева» в отношениях с региональными СМИ, яркость метафор о коррупционерах (например, «кнопка «пуск» включена и никогда не отключается») и эффект от участия в программе радио ПЛН FM. Как сообщили в прокуратуре, на прозвучавший в эфире призыв к гражданам сообщать значимую информацию о противоправной деятельности ректора ПсковГУ последовали многочисленные обращения. Более того, поступающие сведения имеют отношение и к другим должностным лицам, не имеющим отношения к университету.

+3 Георгий Пономарев

На плюс три довыстебывался (если выражаться его же словами) директор псковского спортивного клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» Георгий Пономарев. Атлет стал победителем престижных международных соревнований, проводившихся в спартанских условиях в ОАЭ. Спортсмен не только победил на дистанции забега с препятствиями соперников из многих стран, но и преодолел себя. Говорит, шел к этому успеху всю жизнь, однако это только начало, кроссовки на гвоздь «железный Пономарев» не вешает.

+4 Андрей Калинин

Строчкой выше, на плюс четыре, взобрался Андрей Калинин. Ранее занимавший должность начальника Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки назначен временно исполняющим обязанности руководителя всего областного Управления ГИБДД. Отмечаем серьезное повышение и переход с городского уровня на региональный. Напомним, ранее занимавший этот пост Владимир Папорт вернулся на свою прежнюю должность – начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову.

Смотрите также Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области

+5 Епископ Сергий

Фото предоставили в Великолукской городской Думе

Максимально высокую оценку плюс пять получает епископ Великолукский и Невельский Сергий. Владыка отпраздновал 75-летие и получил множество поздравлений. Напомним, 10 лет назад он возглавил вновь воссозданную Великолукскую епархию Псковской митрополии РПЦ и при поддержке руководства, предпринимательского сообщества и общественности Велики Лук создал «с нуля» структуру епархиального управления, а также обеспечил развитие на новом уровне всех направлений современной церковной деятельности. Благодаря служению владыки «южная столица» обрела статус главного кафедрального города Великолукской епархии, объединяющей 12 районов области. В 2024 году епископу присвоили звание почетного гражданина Великих Лук.

Смотрите также Епископ Великолукский и Невельский Сергий отмечает 75-летие

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!