Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Весенние запреты В Псковской области
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
«Учитель года»: В школе по любви
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Задержание ректора ПсковГУ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Политика 21.04.2025 18:470 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 21.04.2025 18:470 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 21.04.2025 18:170 Коммунисту Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор 21.04.2025 17:510 Антон Мороз: Зачем я иду на выборы в Псковскую гордуму 21.04.2025 17:120 Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ 18.04.2025 13:500 «Дневной дозор»: Есть ли в псковской политике место для «варягов»?
 
 
 
Самое популярное 14.04.2025 18:392 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 14.04.2025 18:173 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте»

21.04.2025 18:47|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали! 

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, ранее арестованная в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом о мошенничестве. На минувшей неделе суд не отпустил госпожу Ильину под домашний арест. И в целом ситуация для нее усугубляется. В правоохранительные органы вереницей пошли бывшие преподаватели и студенты, откликнувшиеся на призыв прокуратуры сообщать о фактах противоправной деятельности. Поступившие сигналы проверяются, однако уже сейчас с большой долей вероятности в деле могут появиться новые эпизоды, или - «дополнительные решения», как аккуратно формулируют силовики.

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим вице-губернатору Игорю Шатурному. Ответственный за сферу строительства чиновник получает отрицательную оценку из-за ситуации с недостроенным кампусом-гостиницей на берегу Великой в Пскове. Спустя чуть ли не полгода после распространения сведений о наличии потенциального инвестора и уже после появления информации о выставлении здания на торги вдруг выяснилось, что, во-первых, власти не знают, сколько строение с участком стоят и за сколько они могут быть проданы. И, во-вторых, отдувается по теме экономический вице-губернатор Нинель Салагаева, а господин Шатурный привычно безмолвствует. Хотя казалось бы: кому как не «главному по строительству» заниматься вечным долгостроем на месте, которое многие называют проклятым.

-3 Любовь Тимашкова

Минус три отправляем в Куньинский район, в котором по решению суда досрочно прекращены полномочия главы Каськовской волости Любови Тимашковой. Ранее в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с причинением волости материального ущерба. При этом муниципальная чиновница не предприняла мер по предотвращению конфликта интересов, а именно – не уведомила в установленном порядке начальство о возникшей личной заинтересованности.

-2 Олег Майоров

Опять двойка в дневнике главы Невельского района Олега Майорова. Причиной тому очевидное несоответствие того, что волнует местных жителей, и того, что выкладывает в соцсетях администрация муниципалитета. Люди жалуются на проблемы — такие, например, как некачественная работа коммунальщиков, плохие дороги и водопроводные фонтаны, из-за чего они даже сравнивают Невель ни много ни мало с Атлантидой, мол, неровен час — уйдет под воду. А что чиновники? Судя по всему, у них, за исключением пустяков, «всё хорошо, прекрасная маркиза». Удивительно, но если делать выводы по соцсетям, чуть ли не главное для невельской администрации до сих пор — объявленные почти год назад выборы… культурной столицы России. И это притом что голосование закончилось еще в 2024-м!

-1 Всеволод Козловский

Минус один получает экс-депутат Псковского областного Собрания, бывший руководитель регионального исполкома ОНФ, возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволод Козловский. На минувшей неделе он вновь попал под атаку недоброжелателей в информационном пространстве, между тем возбужденные в его отношении дела продолжаются. Псковское «Яблоко» выступило в защиту господина Козловского, заявив о политических мотивах очередной атаки на него.

0 Сергей Николаев

Ноль ставим директору Института образования и социальных наук Псковского государственного университета Сергею Николаеву. Именно он назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза. В иной ситуации такой карьерный рост потянул бы на нехилый минус, но в данной ситуации, когда ПсковГУ несет огромные репутационные потери из-за «дела Ильиной», ограничимся нейтральной оценкой. А что там дальше будет — посмотрим. Тогда определимся, на что — плюсы или минусы - наработал врио.

+1 Татьяна Козлова

Плюс один заслужила управляющая делами администрации Великолукского района Татьяна Козлова. Ее признали победительницей областного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Награждение состоялось в рамках празднования Дня местного самоуправления. Отличившихся муниципальных служащих поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие руководители региона.

+2 Рахиба Сулейманова

Положительную оценку плюс два получает старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова. Так отмечаем открытость официального представителя «ока государева» в отношениях с региональными СМИ, яркость метафор о коррупционерах (например, «кнопка «пуск» включена и никогда не отключается») и эффект от участия в программе радио ПЛН FM. Как сообщили в прокуратуре, на прозвучавший в эфире призыв к гражданам сообщать значимую информацию о противоправной деятельности ректора ПсковГУ последовали многочисленные обращения. Более того, поступающие сведения имеют отношение и к другим должностным лицам, не имеющим отношения к университету.

+3 Георгий Пономарев

На плюс три довыстебывался (если выражаться его же словами) директор псковского спортивного клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» Георгий Пономарев. Атлет стал победителем престижных международных соревнований, проводившихся в спартанских условиях в ОАЭ. Спортсмен не только победил на дистанции забега с препятствиями соперников из многих стран, но и преодолел себя. Говорит, шел к этому успеху всю жизнь, однако это только начало, кроссовки на гвоздь «железный Пономарев» не вешает.

+4 Андрей Калинин

Строчкой выше, на плюс четыре, взобрался Андрей Калинин. Ранее занимавший должность начальника Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки назначен временно исполняющим обязанности руководителя всего областного Управления ГИБДД. Отмечаем серьезное повышение и переход с городского уровня на региональный. Напомним, ранее занимавший этот пост Владимир Папорт вернулся на свою прежнюю должность – начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову.

+5 Епископ Сергий

Фото предоставили в Великолукской городской Думе

Максимально высокую оценку плюс пять получает епископ Великолукский и Невельский Сергий. Владыка отпраздновал 75-летие и получил множество поздравлений. Напомним, 10 лет назад он возглавил вновь воссозданную Великолукскую епархию Псковской митрополии РПЦ и при поддержке руководства, предпринимательского сообщества и общественности Велики Лук создал «с нуля» структуру епархиального управления, а также обеспечил развитие на новом уровне всех направлений современной церковной деятельности. Благодаря служению владыки «южная столица» обрела статус главного кафедрального города Великолукской епархии, объединяющей 12 районов области. В 2024 году епископу присвоили звание почетного гражданина Великих Лук.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 51 человек
21.04.2025, 19:390 Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов 21.04.2025, 19:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 апреля 21.04.2025, 19:070 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали унификацию правил исчисления страхового стажа 21.04.2025, 18:560 Пятый выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен Герою Советского Союза Арнольду Мери
21.04.2025, 18:550 Юрист назвала способ получить максимальные выплаты отпускных в мае 21.04.2025, 18:470 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 21.04.2025, 18:270 Псковские таможенники нашли в вагоне тайники и изъяли 2268 пачек сигарет 21.04.2025, 18:170 Коммунисту Михаилу Вяткину объявлен строгий выговор
21.04.2025, 18:160 В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» 21.04.2025, 18:140 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 21 единицу оружия 21.04.2025, 18:040 «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления. ВИДЕО 21.04.2025, 17:510 Антон Мороз: Зачем я иду на выборы в Псковскую гордуму
21.04.2025, 17:370 Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным 21.04.2025, 17:250 Манипулятор столкнулся с кроссовером на площади Героев-Десантников в Пскове. ВИДЕО 21.04.2025, 17:120 Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ 21.04.2025, 16:580 Утвержден перечень дефицитных врачебных специальностей в Псковской области
21.04.2025, 16:460 Александр Козловский: Работа органов МСУ играет ключевую роль в формировании сильного и сплочённого общества 21.04.2025, 16:320 Литургии и крестные ходы на Пасху прошли в 124 храмах и церквях Псковской области 21.04.2025, 16:280 К выходным в Псковской области прогнозируется похолодание 21.04.2025, 16:250 Концепцию ботанического сада в Пушкиногорье озвучат на конференции в «Михайловском»
21.04.2025, 16:240 Всероссийский проект «Истоки.Школа» пройдёт в Пскове 21.04.2025, 16:180 Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН 21.04.2025, 16:140 Георгий Пономарев о победе в Sportan Race: Люблю выстёбываться, а для этого нужны поводы 21.04.2025, 16:100 Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю
21.04.2025, 16:090 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем местного самоуправления 21.04.2025, 16:060 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 22 апреля 21.04.2025, 16:050 Звания «Почетных граждан города Пскова» присвоят ветеранам 25 апреля 21.04.2025, 15:520 У Музея Победы появился новый партнер в Псковской области
21.04.2025, 15:460 Псковичка обманула 8 женщин, продав им несуществующие предметы одежды 21.04.2025, 15:440 До +20 градусов прогнозируют в Псковской области 22 апреля 21.04.2025, 15:350 «Беседка»: Красота по-великолукски. ВИДЕО 21.04.2025, 15:300 Россиянам могут запретить покупку жилья за наличные
21.04.2025, 15:291 Стон по отоплению 21.04.2025, 15:270 День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Владимира Ленина в Пскове 21.04.2025, 15:240 В Псковской области завершилась профориентационная акция «Неделя без турникетов» 21.04.2025, 15:170 Первые показы спектакля «Каинова печать» в Пскове пройдут 22, 23 и 24 апреля
21.04.2025, 15:130 Делегация Псковской области принимает участие во всероссийском муниципальном форуме в Москве 21.04.2025, 15:100 «Миссис шеф» из Великих Лук: Победу в этом конкурсе я посвятила мужу 21.04.2025, 15:020 От весны до весны: в Псковской области стартовала «Вахта памяти» 21.04.2025, 15:021 Фотофакт: Неизвестные намусорили на набережной в Пскове
21.04.2025, 14:570 Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и получить невыплаченную зарплату 21.04.2025, 14:421 Погранслужба ФСБ выявила незаконное хранение боеприпасов в Псковской области 21.04.2025, 14:400 Спортсменка из Пскова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по ММА 21.04.2025, 14:340 Александр Котов: В регионе задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы
21.04.2025, 14:300 В Пскове стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства 21.04.2025, 14:230 Жителя Порхова приговорили к исправительным работам за покупку наркотиков 21.04.2025, 14:190 Момент столкновения четырех автомобилей в Пскове попало на видео 21.04.2025, 14:180 Псковский театр кукол представит к 80-летию Победы премьеру спектакля «Вспомни»
21.04.2025, 14:150 Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно – Николай Козловский 21.04.2025, 13:570 Разбившего продавщице голову кирпичом вора задержала полиция в Пскове 21.04.2025, 13:500 Т1: Искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике 21.04.2025, 13:450 Команда псковских курсантов одержала победу на соревнованиях по самбо
21.04.2025, 13:350 ДТП с четырьмя автомобилями в Пскове устроил водитель фургона пиццерии 21.04.2025, 13:330 Великолукская королева красоты рассказала о различиях между «Мисс» и «Миссис» 21.04.2025, 13:300 Мастер-класс по оказанию первой помощи прошли депутаты и аппарат Собрания 21.04.2025, 13:270 Fix Price посадила деревья на территории детской больницы в Пскове
21.04.2025, 13:211 Игорь Максимов: Выносить вопрос отключения отопления на всеобщий плебисцит — дело несостоятельное 21.04.2025, 13:120 Парная в бане в Дно сгорела из-за аварийного состояния электропроводки 21.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления 21.04.2025, 12:580 Псков занял 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость
21.04.2025, 12:540 Женская волейбольная команда псковских курсантов одержала победу на спартакиаде вузов 21.04.2025, 12:500 Пасху отметили в псковском музее 21.04.2025, 12:480 Депутаты Псковского областного Собрания примут граждан на этой неделе 21.04.2025, 12:450 Виталий Рахманов: Мы стремимся усовершенствовать систему образования, внедрить цифровые технологии
21.04.2025, 12:370 Музей-заповедник «Михайловское» открывается после санитарного периода 21.04.2025, 12:360 Две надворные постройки сгорели в печорской деревне Соколово 21.04.2025, 12:310 Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 21.04.2025, 12:280 Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией
21.04.2025, 12:190 «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления 21.04.2025, 12:100 Фотофакт: Первые тюльпаны зацвели в Пскове 21.04.2025, 12:070 Пользователи Т1 Облако получат свободу в управлении выделенные серверами 21.04.2025, 12:030 17 случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за выходные
21.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 апреля 21.04.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о красоте по-великолукски 21.04.2025, 11:520 Книжный шкаф горел в псковской деревне Родина в пасхальное утро 21.04.2025, 11:503 Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине со 100% поражением легких
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru