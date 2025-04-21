Политика

Кандидата в Псковскую гордуму от «Единой России» определят во второй половине мая

Предварительное голосование по определению кандидата на довыборы в Псковскую городскую Думу состоится 2 мая. Такими сведениями поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в передаче «Собственной персоной» в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«На предварительном голосовании по той модели, которая сейчас реализуется, голосуют как раз жители, а не только партийцы. Получается, что уже на этом этапе жители знакомятся с будущими участниками непосредственно выборной кампании от партии "Единая Россия". Поэтому мы свою работу проводим стандартно. Кандидаты встречаются, общаются, готовятся непосредственно к предварительному голосованию, которое пройдет у нас во второй половине мая», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что одной из составляющих успеха «Единой России» является подготовка и встречи с жителями, которые проводятся на этапе праймериз.

«Процесс праймериз идет как по накатанной. У нас ежегодно проходят выборы, поэтому мы свои партийные мероприятия, подготовительные мероприятия традиционно начинаем весной. И, наверное, это дает нам возможность все-таки побольше пообщаться с нашими избирателями. Предварительное голосование - это не просто внутрипартийное мероприятие, в нем задействованы жители региона, и в этом плане у нас есть некое преимущество в плане того, что мы, подготавливаясь к предварительному голосованию, организовываем встречи с будущими избирателями», - отметил Александр Козловский.

Напомним, на процедуру предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 заявились пять человек.

Заявки для участия в праймериз принимаются до 24 апреля в псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Также заявки могут быть направлены в электронной форме через личный кабинет на сайте. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

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Ранее единственным кандидатом на праймериз был студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии Дамиан Мисун.