Политика

Все участники остались довольны III Форумом ТИК – Игорь Сопов

Все участники остались довольны III Форумом территориальных избирательных комиссий, который прошел в Пскове 22-23 мая. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все участники остались довольны подбором спикеров, подбором программы. И самое важное, мы проводим форум в прекрасном городе нашей страны, в городе Пскове. И когда к нам гости приезжают, мы обязательно как минимум первый день и последний день посвящаем знакомству с нашими красотами, с нашими историческими достопримечательностями», – сказал Игорь Сопов.

Он добавил, что это дает дополнительные преимущества форуму, потому что все уезжают под большим впечатлением, а потом возвращаются с семьями для того, чтобы побольше узнать о Псковском крае.

«Если говорить про отношения, то, естественно, все пообщались, все поговорили. И понятно, что мы сейчас уже провели анкетирование, посмотрели, какие были недоработки, что нужно будет сделать на будущий форум. Но самое важное, мы еще посмотрели, какие темы будут интересовать наших коллег в будущем. И уже на четвертый форум будем готовить именно эту тематику, мы всегда получаем обратную связь, анализируем, а потом делаем форум. Поэтому из года в год он становится лучше и лучше», — добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

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Напомним, форум объединил участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. Центральной темой разговора стала цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избиркомов. Участие в форуме приняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова.