Политика

Рейтингомер: отставка, суд и другие неприятности

Категорически приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Елена Халина

Фото: судьироссии.рф

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-судья из Великих Лук Елена Халина. По сообщениям масс-медиа, уголовное дело в ее отношении поступило в суд. Госпожу Халину обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Экс-судье может грозить длительный тюремный срок.

-4 Валерий Зайцев

Минус четыре схлопотал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. На него возбуждены еще два административных дела - за невыполнение в срок предписаний надзорных органов и деятельность без лицензии. Претензий в адрес муниципального управленца в последнее время стало так много, что не исключаем наступления для него негативных последствий, вплоть до потери кресла главы.

-3 Ксения Григорьева

Фото: правительство Псковской области

Минус три ставим временно исполняющей обязанности председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Ксении Григорьевой. Чиновница сходила на интервью в госмедиахолдинг, а там то ли специально, то по недомыслию продолжают подставлять приглашенных гостей. Вслед за экс-ректором Натальей Ильиной и прочими посаженными в лужу ньюсмейкерами госпропагандисты выставили в невыигрышном свете и госпожу Григорьеву. Вышло как в том анекдоте, ничего себе сходила за хлебушком.

-2 Александр Баев

Двойку со знаком минус заносим в дневник депутата Псковской гордумы от КПРФ Александра Баева. Так оцениваем его невразумительную и даже нелепую для представителя оппозиции реакцию на отчет главы Пскова. К тому, что единороссы везде поддерживают начальников-однопартийцев и не критикуют своих, мы уже привыкли, хотя и не одобряем столь некритичный подход. Но вот когда первый секретарь горкома компартии с извиняющимися интонациями упоминает про некие «рабочие моменты» и тут же заключает «Большое вам спасибо, и вперед» - это, конечно, нонсенс, позор и зашквар.

-1 Михаил Шауркин

Минус один отправляем по железной дороге в Дно теперь уже бывшему главе муниципального округа Михаилу Шауркину. Отрицательную оценку ставим из-за того, что он досрочно покинул занимаемый с 2019-го года пост. А небольший минус - оттого, что ни о каких претензиях со стороны правоохранительных органов к отставнику (что объясняло бы уход до срока) не слышно. Более того, господину Шауркину дали почетную грамоту от областной власти, еще и намекнули: мол, кадр будет востребован.

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0 Екатерина Семенова

Фото: администрация города Великие Луки

Нейтральную оценку 0 получает Екатерина Семенова. Великолукская гордума согласовала ее назначение на пост заместителя главы городской администрации. Напомним, что обязанности замглавы она исполняла с прошлого года, в связи с чем и покинула досрочно муниципальный парламент.

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+1 Артур Гайдук

Плюс один заслужил депутат областного Собрания, председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук. Отмечаем неравнодушие и активность регионального парламентария по вопросу сохранения объекта культурного наследия в Усвятах. Не на шутку встревоженный господин Гайдук обратился сразу в Министерство культуры, Эрмитаж и полицию.

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+2 Антон Минаков

Плюс два заработал еще один депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Во-первых, по итогам встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым он получил поддержку партийных инициатив. Мероприятия по празднованию 80-летия экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского будут включены в областной план. Во-вторых, псковские либерал-демократы провели в День защиты детей 1 июня яркий детский праздник.

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше расположился начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Плюс три ему - за улучшение качества связи в регионе, а также за внедрение искусственного интеллекта на выборы и в работу правительства. В этом отношении Псковская область не то, что шагает в ногу со временем, а опережает многие другие регионы.

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+4 Борис Елкин

Плюс четыре получает глава Пскова Борис Елкин. Положительную оценку ему ставим за выстроенную эффективную модель коммуникации муниципальной власти с жителями города. Особо отмечаем, что глава областного центра участвует в таком общении лично. Тем самым он, безусловно, показывает пример многим своим коллегам — руководителям других муниципальных образований.

+5 Александр Козловский

Максимально высокую оценку плюс пять в этот раз ставим депутату Госдумы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. Причина в том, что псковские единороссы провели традиционную для себя процедуру праймериз и показали хороший результат - причем, обошлось без каких бы то ни было конфликтов и скандалов. Также отмечаем, что депутат Госдумы продолжает активно работать на территории своего округа, вот и намедни мы наблюдали за встречами Александра Козловского в Псковской области и его интервью в региональных СМИ.

Это было обозрение от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!