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Политика

Рейтингомер: отставка, суд и другие неприятности

02.06.2025 19:14|ПсковКомментариев: 0

Категорически приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Елена Халина

Фото: судьироссии.рф

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-судья из Великих Лук Елена Халина. По сообщениям масс-медиа, уголовное дело в ее отношении поступило в суд. Госпожу Халину обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Экс-судье может грозить длительный тюремный срок.

-4 Валерий Зайцев

Минус четыре схлопотал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. На него возбуждены еще два административных дела - за невыполнение в срок предписаний надзорных органов и деятельность без лицензии. Претензий в адрес муниципального управленца в последнее время стало так много, что не исключаем наступления для него негативных последствий, вплоть до потери кресла главы.

-3 Ксения Григорьева

Фото: правительство Псковской области

Минус три ставим временно исполняющей обязанности председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Ксении Григорьевой. Чиновница сходила на интервью в госмедиахолдинг, а там то ли специально, то по недомыслию продолжают подставлять приглашенных гостей. Вслед за экс-ректором Натальей Ильиной и прочими посаженными в лужу ньюсмейкерами госпропагандисты выставили в невыигрышном свете и госпожу Григорьеву. Вышло как в том анекдоте, ничего себе сходила за хлебушком.

-2 Александр Баев

Двойку со знаком минус заносим в дневник депутата Псковской гордумы от КПРФ Александра Баева. Так оцениваем его невразумительную и даже нелепую для представителя оппозиции реакцию на отчет главы Пскова. К тому, что единороссы везде поддерживают начальников-однопартийцев и не критикуют своих, мы уже привыкли, хотя и не одобряем столь некритичный подход. Но вот когда первый секретарь горкома компартии с извиняющимися интонациями упоминает про некие «рабочие моменты» и тут же заключает «Большое вам спасибо, и вперед» - это, конечно, нонсенс, позор и зашквар.

-1 Михаил Шауркин

Минус один отправляем по железной дороге в Дно теперь уже бывшему главе муниципального округа Михаилу Шауркину. Отрицательную оценку ставим из-за того, что он досрочно покинул занимаемый с 2019-го года пост. А небольший минус - оттого, что ни о каких претензиях со стороны правоохранительных органов к отставнику (что объясняло бы уход до срока) не слышно. Более того, господину Шауркину дали почетную грамоту от областной власти, еще и намекнули: мол, кадр будет востребован.

0 Екатерина Семенова

Фото: администрация города Великие Луки

Нейтральную оценку 0 получает Екатерина Семенова. Великолукская гордума согласовала ее назначение на пост заместителя главы городской администрации. Напомним, что обязанности замглавы она исполняла с прошлого года, в связи с чем и покинула досрочно муниципальный парламент.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заслужил депутат областного Собрания, председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук. Отмечаем неравнодушие и активность регионального парламентария по вопросу сохранения объекта культурного наследия в Усвятах. Не на шутку встревоженный господин Гайдук обратился сразу в Министерство культуры, Эрмитаж и полицию.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал еще один депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Во-первых, по итогам встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым он получил поддержку партийных инициатив. Мероприятия по празднованию 80-летия экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского будут включены в областной план. Во-вторых, псковские либерал-демократы провели в День защиты детей 1 июня яркий детский праздник.

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше расположился начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Плюс три ему - за улучшение качества связи в регионе, а также за внедрение искусственного интеллекта на выборы и в работу правительства. В этом отношении Псковская область не то, что шагает в ногу со временем, а опережает многие другие регионы.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре получает глава Пскова Борис Елкин. Положительную оценку ему ставим за выстроенную эффективную модель коммуникации муниципальной власти с жителями города. Особо отмечаем, что глава областного центра участвует в таком общении лично. Тем самым он, безусловно, показывает пример многим своим коллегам — руководителям других муниципальных образований.

+5 Александр Козловский

Максимально высокую оценку плюс пять в этот раз ставим депутату Госдумы от Псковской области, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. Причина в том, что псковские единороссы провели традиционную для себя процедуру праймериз и показали хороший результат - причем, обошлось без каких бы то ни было конфликтов и скандалов. Также отмечаем, что депутат Госдумы продолжает активно работать на территории своего округа, вот и намедни мы наблюдали за встречами Александра Козловского в Псковской области и его интервью в региональных СМИ.

Это было обозрение от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского «Яблока» Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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