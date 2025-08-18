Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.
Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!
-5 Никто
Самую низкую оценку сегодня не схлопотал никто.
А из участников общественно-политического процесса никто страшно и ужасно не накосячил. Так что в этот раз обойдемся без «неуда».
-4 Наталья Иванова
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Минус четыре ставим главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой из-за ситуации с путепроводом над железнодорожными путями. Ранее об аварийном состоянии объекта местный житель сообщил в транспортную прокуратуру - та установила, что на путепровод отсутствует право собственности, а его эксплуатация небезопасна.
-3 Дмитрий Михайлов
Минус три получает секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. Правоохранители проверят его публичное высказывание на предмет наличия в нем клеветы. С соответствующим заявлением в органы обратилась группа коммунистов, ранее сложивших полномочия руководителей райкомов и идущих на выборы самовыдвиженцами. Они возмущены обвинением в якобы имеющемся «стороннем влиянии» на них и связях с региональным правительством. Чем закончится это дело пока неизвестно, но Михайлову теперь, видимо, придется писать объяснительные и давать показания вместо того, чтобы заниматься предвыборной кампанией КПРФ.
-2 Марина Гаращенко
Минус два получает министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.
Кроме этого, в сети появилась информация о том, что Псковская область вернула в федеральный бюджет около ста миллионов рублей, неиспользованных по назначению, и значительная часть этих средств — деньги на санавиацию.
-1 Дмитрий Матвеев
Минус один получает президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Не беремся судить, насколько обоснованы выдвигаемые претензии и серьезны ли проблемы. Однако у наблюдателей, в том числе представителей бизнес-сообщества, может сложиться впечатление, что дела у известного предпринимателя, экс-депутата областного Собрания идут не лучшим образом. Понятно, что ничего хорошего в этом для него нет.
0 Артемий Романов
Фото: глава Псковского района Наталья Федорова / Telegram
Нейтральную оценку ноль ставим Артемию Романову, назначенному военным комиссаром по городу Пскову и Псковскому району. На минувшей неделе новый военком был представлен главе Подпсковья Наталье Федоровой. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия муниципалитета и военного комиссариата в целом и подготовка к осеннему призыву в частности.
+1 Ирина Кухи
Плюс один заработала директор отеля «Покровский» Ирина Кухи. Ее команда продолжает традицию организации на своей территории различных, но неизменно ярких культурных мероприятий. В настоящее время это, по сути, единственный подобный пример в Пскове. Отметим, что на минувшей неделе заметным событием в культурной жизни города стало выступление оперного певца, эксперта телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», актера сериалов федеральных каналов Альберта Жалилова.
+2 Артур Гайдук
Плюс два ставим депутату Псковского областного Собрания от «Яблока», руководителю регионального отделения партии Артуру Гайдуку. Оппозиционер обратился в антимонопольную службу по актуальному вопросу, волнующему многих; депутат просит проверить законность ограничения звонков в популярных мессенджерах. Кроме того, отмечаем факт присуждения псковскому «Яблоку» первых компенсаций за снятие кандидатов с муниципальных выборов в 2023 году.
+3 Ольга Тимофеева
Плюс три заносим в вице-губернаторский дневник Ольги Тимофеевой. Куратор сферы культуры получает положительную оценку за образцово-показательное проведение фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». В этом году он собрал 31 тысячу гостей. Таким образом, побит прошлогодний рекорд - в 2024-м любителей яблок и напитков было на пять тысяч меньше.
+4 Николай Козловский
Строчкой выше, на плюс четыре, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Подведены итоги развития города в первом полугодии 2025-го, и они однозначно свидетельствуют: южная столица региона уверенно удерживает статус одного из крупных промышленных центров всего Северо-Запада России. Не будем грузить обилием многозначных чисел, назовем лишь пару: средняя зарплата в июне в Великих Луках составила более 73 тысяч рублей (что почти на четверть больше прошлогоднего показателя), а количество безработных в большом городе — всего-то 44 человека, то есть уровень регистрируемой безработицы - менее одной десятой процента.
+5 Митрополит Матфей
Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. В очередной раз отмечаем возросшую активность РПЦ в общественной жизни региона и тот факт, что одним из центральных событий недели стало пребывание в Псковской епархии мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона. Это происходило в рамках общецерковного крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня блаженной кончины святителя. Напомним, несколькими днями ранее в Пскове у стен духовной семинарии на улице Советской был открыт памятник патриарху.
Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!