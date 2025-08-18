Политика

Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую оценку сегодня не схлопотал никто.

Если бы мы знали, кто виноват в срабатывании сирены, что так напугало псковичей в минувший четверг — влепили бы минус пять ему. Однако имя виновного в «сбое при проведении технических работ» неизвестно.

А из участников общественно-политического процесса никто страшно и ужасно не накосячил. Так что в этот раз обойдемся без «неуда».

-4 Наталья Иванова

Минус четыре ставим главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой из-за ситуации с путепроводом над железнодорожными путями. Ранее об аварийном состоянии объекта местный житель сообщил в транспортную прокуратуру - та установила, что на путепровод отсутствует право собственности, а его эксплуатация небезопасна.

«Око государево» внесло представление Ивановой, однако нарушения не были устранены. В дальнейшем суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию округа осуществить госрегистрацию права муниципальной собственности на объект.

-3 Дмитрий Михайлов

Минус три получает секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. Правоохранители проверят его публичное высказывание на предмет наличия в нем клеветы. С соответствующим заявлением в органы обратилась группа коммунистов, ранее сложивших полномочия руководителей райкомов и идущих на выборы самовыдвиженцами. Они возмущены обвинением в якобы имеющемся «стороннем влиянии» на них и связях с региональным правительством. Чем закончится это дело пока неизвестно, но Михайлову теперь, видимо, придется писать объяснительные и давать показания вместо того, чтобы заниматься предвыборной кампанией КПРФ.

-2 Марина Гаращенко

Минус два получает министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Как следует из опубликованного на днях сообщения региональной Счетной палаты, в ходе проведенной проверки расходов облздрава и учреждений здравоохранения в прошлом году установлены «обстоятельства, способные отрицательно влиять на результаты реализации мероприятий государственных программ Псковской области».

Кроме этого, в сети появилась информация о том, что Псковская область вернула в федеральный бюджет около ста миллионов рублей, неиспользованных по назначению, и значительная часть этих средств — деньги на санавиацию.

-1 Дмитрий Матвеев

Минус один получает президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

В последнее время, увы, стали привычными сообщения о череде судебных исков в отношении его предприятий и заявлениях контрагентов о признании этих компаний банкротами.

Не беремся судить, насколько обоснованы выдвигаемые претензии и серьезны ли проблемы. Однако у наблюдателей, в том числе представителей бизнес-сообщества, может сложиться впечатление, что дела у известного предпринимателя, экс-депутата областного Собрания идут не лучшим образом. Понятно, что ничего хорошего в этом для него нет.

0 Артемий Романов

Нейтральную оценку ноль ставим Артемию Романову, назначенному военным комиссаром по городу Пскову и Псковскому району. На минувшей неделе новый военком был представлен главе Подпсковья Наталье Федоровой. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия муниципалитета и военного комиссариата в целом и подготовка к осеннему призыву в частности.

+1 Ирина Кухи

Плюс один заработала директор отеля «Покровский» Ирина Кухи. Ее команда продолжает традицию организации на своей территории различных, но неизменно ярких культурных мероприятий. В настоящее время это, по сути, единственный подобный пример в Пскове. Отметим, что на минувшей неделе заметным событием в культурной жизни города стало выступление оперного певца, эксперта телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», актера сериалов федеральных каналов Альберта Жалилова.

+2 Артур Гайдук

Плюс два ставим депутату Псковского областного Собрания от «Яблока», руководителю регионального отделения партии Артуру Гайдуку. Оппозиционер обратился в антимонопольную службу по актуальному вопросу, волнующему многих; депутат просит проверить законность ограничения звонков в популярных мессенджерах. Кроме того, отмечаем факт присуждения псковскому «Яблоку» первых компенсаций за снятие кандидатов с муниципальных выборов в 2023 году.

+3 Ольга Тимофеева

Плюс три заносим в вице-губернаторский дневник Ольги Тимофеевой. Куратор сферы культуры получает положительную оценку за образцово-показательное проведение фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». В этом году он собрал 31 тысячу гостей. Таким образом, побит прошлогодний рекорд - в 2024-м любителей яблок и напитков было на пять тысяч меньше.

+4 Николай Козловский

Строчкой выше, на плюс четыре, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Подведены итоги развития города в первом полугодии 2025-го, и они однозначно свидетельствуют: южная столица региона уверенно удерживает статус одного из крупных промышленных центров всего Северо-Запада России. Не будем грузить обилием многозначных чисел, назовем лишь пару: средняя зарплата в июне в Великих Луках составила более 73 тысяч рублей (что почти на четверть больше прошлогоднего показателя), а количество безработных в большом городе — всего-то 44 человека, то есть уровень регистрируемой безработицы - менее одной десятой процента.

+5 Митрополит Матфей

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. В очередной раз отмечаем возросшую активность РПЦ в общественной жизни региона и тот факт, что одним из центральных событий недели стало пребывание в Псковской епархии мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона. Это происходило в рамках общецерковного крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня блаженной кончины святителя. Напомним, несколькими днями ранее в Пскове у стен духовной семинарии на улице Советской был открыт памятник патриарху.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!