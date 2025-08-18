Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Политика 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете 18.08.2025 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 16.08.2025 14:210 Конкурс «Народный депутат»: «Единая Россия» выявит лучшие практики работы с избирателями 16.08.2025 13:030 Стартовала предвыборная агитация в СМИ 15.08.2025 23:590 Трамп заявил, что не планирует лично согласовывать украинское урегулирование, но может создать площадку для переговоров
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 11.08.2025 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете

18.08.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую оценку сегодня не схлопотал никто.

Если бы мы знали, кто виноват в срабатывании сирены, что так напугало псковичей в минувший четверг — влепили бы минус пять ему. Однако имя виновного в «сбое при проведении технических работ» неизвестно.

А из участников общественно-политического процесса никто страшно и ужасно не накосячил. Так что в этот раз обойдемся без «неуда».

-4 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Минус четыре ставим главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой из-за ситуации с путепроводом над железнодорожными путями. Ранее об аварийном состоянии объекта местный житель сообщил в транспортную прокуратуру - та установила, что на путепровод отсутствует право собственности, а его эксплуатация небезопасна.

«Око государево» внесло представление Ивановой, однако нарушения не были устранены. В дальнейшем суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию округа осуществить госрегистрацию права муниципальной собственности на объект.

-3 Дмитрий Михайлов

Минус три получает секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. Правоохранители проверят его публичное высказывание на предмет наличия в нем клеветы. С соответствующим заявлением в органы обратилась группа коммунистов, ранее сложивших полномочия руководителей райкомов и идущих на выборы самовыдвиженцами. Они возмущены обвинением в якобы имеющемся «стороннем влиянии» на них и связях с региональным правительством. Чем закончится это дело пока неизвестно, но Михайлову теперь, видимо, придется писать объяснительные и давать показания вместо того, чтобы заниматься предвыборной кампанией КПРФ.

-2 Марина Гаращенко

Минус два получает министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Как следует из опубликованного на днях сообщения региональной Счетной палаты, в ходе проведенной проверки расходов облздрава и учреждений здравоохранения в прошлом году установлены «обстоятельства, способные отрицательно влиять на результаты реализации мероприятий государственных программ Псковской области».

Кроме этого, в сети появилась информация о том, что Псковская область вернула в федеральный бюджет около ста миллионов рублей, неиспользованных по назначению, и значительная часть этих средств — деньги на санавиацию.

-1 Дмитрий Матвеев

Минус один получает президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

В последнее время, увы, стали привычными сообщения о череде судебных исков в отношении его предприятий и заявлениях контрагентов о признании этих компаний банкротами.

Не беремся судить, насколько обоснованы выдвигаемые претензии и серьезны ли проблемы. Однако у наблюдателей, в том числе представителей бизнес-сообщества, может сложиться впечатление, что дела у известного предпринимателя, экс-депутата областного Собрания идут не лучшим образом. Понятно, что ничего хорошего в этом для него нет.

0 Артемий Романов

Фото: глава Псковского района Наталья Федорова / Telegram

Нейтральную оценку ноль ставим Артемию Романову, назначенному военным комиссаром по городу Пскову и Псковскому району. На минувшей неделе новый военком был представлен главе Подпсковья Наталье Федоровой. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия муниципалитета и военного комиссариата в целом и подготовка к осеннему призыву в частности.

+1 Ирина Кухи

Плюс один заработала директор отеля «Покровский» Ирина Кухи. Ее команда продолжает традицию организации на своей территории различных, но неизменно ярких культурных мероприятий. В настоящее время это, по сути, единственный подобный пример в Пскове. Отметим, что на минувшей неделе заметным событием в культурной жизни города стало выступление оперного певца, эксперта телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», актера сериалов федеральных каналов Альберта Жалилова.

+2 Артур Гайдук

Плюс два ставим депутату Псковского областного Собрания от «Яблока», руководителю регионального отделения партии Артуру Гайдуку. Оппозиционер обратился в антимонопольную службу по актуальному вопросу, волнующему многих; депутат просит проверить законность ограничения звонков в популярных мессенджерах. Кроме того, отмечаем факт присуждения псковскому «Яблоку» первых компенсаций за снятие кандидатов с муниципальных выборов в 2023 году.

+3 Ольга Тимофеева

Плюс три заносим в вице-губернаторский дневник Ольги Тимофеевой. Куратор сферы культуры получает положительную оценку за образцово-показательное проведение фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». В этом году он собрал 31 тысячу гостей. Таким образом, побит прошлогодний рекорд - в 2024-м любителей яблок и напитков было на пять тысяч меньше.

+4 Николай Козловский

Строчкой выше, на плюс четыре, расположился глава Великих Лук Николай Козловский. Подведены итоги развития города в первом полугодии 2025-го, и они однозначно свидетельствуют: южная столица региона уверенно удерживает статус одного из крупных промышленных центров всего Северо-Запада России. Не будем грузить обилием многозначных чисел, назовем лишь пару: средняя зарплата в июне в Великих Луках составила более 73 тысяч рублей (что почти на четверть больше прошлогоднего показателя), а количество безработных в большом городе — всего-то 44 человека, то есть уровень регистрируемой безработицы - менее одной десятой процента.

+5 Митрополит Матфей

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. В очередной раз отмечаем возросшую активность РПЦ в общественной жизни региона и тот факт, что одним из центральных событий недели стало пребывание в Псковской епархии мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона. Это происходило в рамках общецерковного крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня блаженной кончины святителя. Напомним, несколькими днями ранее в Пскове у стен духовной семинарии на улице Советской был открыт памятник патриарху.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 29 человек
18.08.2025, 19:400 Опубликована программа фестиваля воздухоплавания «Небо начинается здесь» в Изборске 18.08.2025, 19:200 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете. ВИДЕО 18.08.2025, 19:000 До +24 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 авгутса 18.08.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 августа. ВИДЕО
18.08.2025, 18:200 Псковички на конкурсе «Миссис Россия-2025». ВИДЕО 18.08.2025, 18:200 В Себежском районе завершилась 52-я летняя Спартакиада среди учреждений уголовно-исполнительной системы 18.08.2025, 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете 18.08.2025, 18:060 «Миссис Душа России-2025»: Конкурс красоты – не о конкуренции, а о поддержке
18.08.2025, 18:040 «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? ВИДЕО 18.08.2025, 18:000 Наталья Федорова посетила «СЛС Псков Агро» 18.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 августа 18.08.2025, 17:560 Большинство респондентов ПЛН не волнует учащение природных катаклизмов
18.08.2025, 17:490 «ГорДозор»: Запрет на запреты. ВИДЕО 18.08.2025, 17:410 Агентство недвижимости Pro Estate проведет в Пскове день открытых дверей 18.08.2025, 17:320 Псковичка представила регион на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке 18.08.2025, 17:280 «Бизнес-леди Россия-2025» рассказала о начале своего дела в Пскове
18.08.2025, 17:260 Лекторий «Санпросвет» запустили в Псковской области 18.08.2025, 17:170 Два автомобиля столкнулись около «Империала» в Пскове 18.08.2025, 17:030 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? ВИДЕО 18.08.2025, 16:430 Первая Вице-Миссис Россия-2025: Именно 76-я дивизия меня привела на этот конкурс
18.08.2025, 16:390 В Великих Луках в честь Дня флага России в небо поднимут 35-метровый триколор  18.08.2025, 16:230 Сервис «Сферум» интегрировали в мессенджер Мax 18.08.2025, 16:190 Великолукский «Экспресс» дважды обыграл футболистов из Великого Новгорода 18.08.2025, 16:080 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 100 боеприпасов
18.08.2025, 15:530 День в истории ПЛН. 18 августа 18.08.2025, 15:480 Николай Королев: Псков является одной из столиц красивых женщин 18.08.2025, 15:420 Побывать на «Уроках французского» настоятельно советуют всем в Пушкинском заповеднике 18.08.2025, 15:380 Псковичи смогут увидеть выставку Музея Победы о подвигах служебных собак
18.08.2025, 15:120 Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Льва Шлосберга* 18.08.2025, 15:040 Убившего своего помощника машиниста псковский суд отправил в психиатрическую лечебницу 18.08.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с участницами конкурса «Миссис Россия-2025» 18.08.2025, 14:530 Фестиваль «Лешуга» в Пскове собрал 31 000 любителей яблок
18.08.2025, 14:470 Спасы в Пскове: по пути истории к самым корням 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 18.08.2025, 14:202 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025, 14:110 Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд
18.08.2025, 13:540 Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль 18.08.2025, 13:360 Президент присвоил звание «Заслуженный работник культуры РФ» псковскому балалаечнику Константину Абабкову 18.08.2025, 13:260 Участницы конкурса «Миссис Россия-2025» станут гостями брифинга в пресс-центре ПЛН 18.08.2025, 13:230 «Великолукский благовест» откроет празднование 859-летия города
18.08.2025, 13:170 Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября 18.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 13:000 Псковичей приглашают посетить палаты у Сокольей башни 18 августа 18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября
18.08.2025, 12:460 «Постскриптум»:  Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам? 18.08.2025, 12:450 ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова 18.08.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей
18.08.2025, 12:250 Движение транспорта и продажу алкоголя ограничат в Великих Луках 23 августа 18.08.2025, 12:160 Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России 18.08.2025, 12:090 В Великих Луках пропала женщина в серой куртке 18.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
18.08.2025, 11:560 На Солнце возникла новая корональная дыра 18.08.2025, 11:480 В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу 18.08.2025, 11:380 Стало известно, насколько жители СЗФО любят ставить лайки своим коллегам 18.08.2025, 11:280 Фильм «Пророк» покажут в псковском музее на «Ночи кино»
18.08.2025, 11:190 «ГорДозор»: Запрет на запреты 18.08.2025, 11:120 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26% 18.08.2025, 10:550 «Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября
18.08.2025, 10:530 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Кто такие «дети боярские» и кто их «родители»? 18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 18.08.2025, 10:430 Десять хозяйственных построек горели в Пскове 18.08.2025, 10:420 Власти готовят меры поддержки спроса на жилье
18.08.2025, 10:270 Единый день приемов участников СВО по вопросам медобеспечения пройдет в Пскове 18.08.2025, 10:110 Мусорный контейнер сгорел в доме на улице Юбилейной в Пскове 18.08.2025, 10:000 Зачем Пскову ЮНЕСКО 18.08.2025, 09:500 Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс
18.08.2025, 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025, 09:310 17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос 18.08.2025, 09:310 Специальная акция «Сырный вторник» проходит в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» 18.08.2025, 09:150 В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10% 18.08.2025, 08:410 В свободной продаже появились новые подделки лекарств от ожирения 18.08.2025, 08:200 В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов 18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru