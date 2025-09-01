Политика

Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку -5 схлопотал теперь уже бывший гендиректор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Учредители не стали продлевать с ним контракт, что выглядит вполне закономерно. Ранее в отношении управленца были возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». Следствие продолжается и, как говорят, помимо резонансной истории о премировании директором самого себя на крупные суммы, там еще может быть много чего интересного.

-4 Петр Алексеенко

Очередной скандал разгорается в областном отделении КПРФ. В Гдове члены партии массово пишут заявления о выходе из нее. Ранее они уже сложили с себя полномочия в райкоме. Говорят, на кардинальный шаг порвать с партией, в которой состояли многие годы, пошли из-за обмана первых лиц областной организации, в том числе из-за невыполненных обещаний со стороны первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко. Персек и получает сегодня минус четыре.

-3 Наталья Иванова

Минус три отправляем в Плюссу главе этого муниципального округа Наталье Ивановой. По решению суда с окружной администрации взыщут более 60 миллионов рублей субсидии, выделенной на реализацию регионального проекта. Плюсские власти не обеспечили достижение установленных результатов использования субсидии. Доказательств выполнения запланированных мероприятий, подтверждающих целевое и эффективное расходование средств, не представили.

Смотрите также С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии

-2 Ирина Федорова

Двойку со знаком минус получает директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. Пропагандисты подложили свинью министерству здравоохранения региона. Позвали в СМИ руководителя частной клиники, куда уходят работать врачи из госбольниц, потому что там условия лучше и зарплата больше. В госмедиахолдинге наверное хотели, как лучше — рассказать об успехах псковского здравоохранения. Но получилось, как всегда — поведали об успехах частной медицины. У тех, кто прочитает новость, сходу возникает вопрос: а почему госмедицина так не может?

-1 Ксения Григорьева

Минус один уходит временно исполняющей обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксении Григорьевой. Тут даже и объяснять особо ничего не надо. Ситуация в этих сферах полна проблем, и в эти дни полно критических замечаний в адрес ответственных чиновников — причем, упреков по самым разным поводам.

0 Иван Штылин

Нейтральную оценку ставим экс-главе областного спорткомитета Ивану Штылину, назначенному руководить футбольным клубом «Псков». С авансами спешить не будем — посмотрим, что выйдет из этого назначения, сможет ли новый директор вести самостоятельный курс, избавиться от незавидного наследия предшественника и непрофессиональных кадров. Полагаем, что от этого во многом будет зависеть успех — и самого господина Штылина, и футбольного клуба. А пока ноль.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Он продолжает активно работать в районах перед выборами и ударно провел заключительные дебаты на радио. В прямом эфире он, образно говоря, порвал и положил на лопатки оппонента — коммуниста Алексеенко. Победил либерал-демократ и по итогам шуточного состязания партийцев на празднике в честь 25-летия ПЛН — что зафиксировал не кто-нибудь, а сам глава облизбиркома Игорь Сопов.

+2 Александр Хлопков

Положительную оценку плюс два заслужил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Накануне 1 сентября он провел заседание коллегии, на котором обсуждались важные темы. Прежде всего - вопрос готовности школ и детских садов нашего региона к новому учебному году.

Смотрите также Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук

+3 Дмитрий Мельников

На 50 позиций вверх переместилось псковское отделение «Деловой России» в федеральном рейтинге этой организации всего за полгода. И занимает теперь достаточно высокое 34-е место. Объяснение здесь только одно — с приходом на пост руководителя председателя совета директоров ПАО «Авар» Дмитрия Мельникова отделение стало активным, заметным в публичном пространстве, открытым для СМИ - и работает теперь совсем по-другому. Ставим плюс три, желаем не сбавлять обороты.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре получает депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский. Отмечаем и активную работу на неделе в области, и положительную оценку курируемого им псковского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, данную побывавшим у нас вице-президентом РСПП Сергеем Мытенковым. Отдельного упоминания заслуживает спич политика на торжественном вечере в честь 25-летия ПЛН. Убедились: с чувством юмора у парламентария всё в порядке.

+5 Михаил Ведерников

Тем временем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и вручил ему орден благоверного князя Даниила Московского II степени. Награды глава региона удостоен за помощь Псковской митрополии и в связи с 50-летием со дня рождения. И это плюс пять в нашем сегодняшнем рейтинге.

Смотрите также Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени

На этом всё. До встречи через неделю!