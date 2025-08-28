Общество

Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН»

Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за голос одного избирателя — Псковской Ленты Новостей — в рамках торжественного вечера в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

Ведущие предложили координатору регионального отделения ЛДПР Антону Минакову, Маковскому, Руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олегу Брячаку, Руководителю фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армену Мнацаканяну и председателю регионального отделения партии «Яблоко» Артуру Гайдуку посоревноваться за голос ПЛН, сформулировав свой призыв всего за 30 секунд. А результат определял председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По итогам определили лучшего агитатора, им стал лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Уважаемые коллеги, уважаемая ПЛН, наша дружба с вами длится уже ровно 15 лет, я сегодня посчитал, с 2010 года. И за это время, мне кажется, дружба только крепнет. Лично мой день, каждое утро, начинается с ПЛН. Просыпаешься, смотришь, что же произошло за ночь. Отходишь ко сну, ложишься спать. Но также обязательно нужно посмотреть ленту, что не успел прочитать за день. Поэтому голосуйте, безусловно, за ЛДПР. За «Единую Россию» другие СМИ проголосуют, а нам ваш голос намного более важен. С праздником, дорогие друзья. Всем хорошего вечера. Поздравляю», — говорилось в его выступлении.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.