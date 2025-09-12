Политика

Явка на выборы в Псковской области превысила 26%

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 10:00 14 сентября составила 26,32%, всего свой голос уже успели отдать 40 839 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

На участках проголосовали 33 314 человек — 22,82%. Численность избирателей, включенных в списки, — 145 841 человек (без учёта ДЭГ).

С помощью ДЭГ проголосовали 7 525 человек — 80,92%.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.