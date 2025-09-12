Политика

Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил избирательные участки в Пушкиногорском, Островском и Псковском районах области, где проверил, как соблюдаются избирательные права граждан во время выборов. Как сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен, он встретился с председателями избирательных комиссий Пушкиногорского и Островского районов

Во время поездки по районам уполномоченный по правам человека встретился с председателями территориальных избирательных комиссий Пушкиногорского района — Светланой Барановой и Островского района — Валентиной Егоровой. В ходе продолжительной беседы Дмитрий Шахов поделился своими впечатлениями о том, как проходит голосование, как обеспечены участковыми комиссиями избирательные права граждан непосредственно на участках голосования. Особое внимание он обратил на соблюдение тайны голосования, а также наличие подробной информации о кандидатах.

Учитывая, что выборы организуются и проводятся в сельской местности, где достаточно много населенных пунктов, а также большой возраст избирателей, по мнению уполномоченного по правам человека, очень важно, чтобы комиссии реально смогли обеспечить право граждан принять участие в голосовании, в том числе и в строгом соответствии с законом организовать выездное голосование. Очень важно, считает псковский омбудсмен, чтобы при выездном голосовании были обеспечены и права наблюдателей, которые вправе непосредственно принять участие в такой процедуре.

Председатели территориальных избирательных комиссий также отметили обоснованность и важность для сельской местности, где нет компактного проживания, правильного проведения выездного голосования. Особенно это касается той категории избирателей, которая относится к маломобильным группам, а также находится в преклонном возрасте и добраться самостоятельно до избирательного участка им сложно.

Во время бесед председатели ТИКов и уполномоченный по правам человека выразили общее мнение, что очень важной задачей всех органов власти является содействие в привлечении на выборы молодёжи. Как отметили руководители избирательных комиссий, сегодня Избирательная комиссия Псковской области делает всё возможное для создания современных условий для молодого поколения в выборе способа голосования. Большие надежды возлагаются на дистанционное электронное голосование, а для тех, кто пришёл на избирательные участки впервые, предусмотрены памятные сувениры от избирательных комиссий. Конечно, как подчеркнул уполномоченный по правам человека в Псковской области, сегодняшняя ситуация с реализацией избирательных прав молодёжью требует своего внимательного изучения, поэтому властям всех уровней надо глубоко и всесторонне проанализировать участие молодого поколения в избирательных кампаниях и найти оптимальное решение, чтобы стимулировать их участие в выборах.

Как отметил Дмитрий Шахов, по итогам мониторинга избирательных прав граждан второго дня голосования нарушений избирательных прав не установлено, все комиссии соблюдают основные стандарты обеспечения прав граждан: на участках имеется в доступном месте достаточная информация о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах, обеспечена тайна голосования, выдача бюллетеней проходит только при предъявлении паспорта, другие граждане не воздействуют в период голосования на избирателя, отказов наблюдателям в участии в выездном голосовании не имеется. На тех участках, где присутствуют наблюдатели, все процедуры голосования, а также упаковки бюллетеней в сейф-пакеты производятся в их присутствии. Жалоб к уполномоченному по правам человека не поступало.

В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября уполномоченными по правам человека во всех субъектах Российской Федерации организуется мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Организована «горячая линия»: + 7(906) 071-04-20 и 8-800-707-56-67.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.