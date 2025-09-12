Политика

В Псковской области явка на выборы к полудню 14 сентября приблизилась к 30%

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 12:00 14 сентября составила 28,78%. На данный момент в регионе уже успели проголосовать 44 654 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

На участках проголосовали 36 853 человека, что составляет 25,24%. Численность избирателей, включенных в списки, — 145 841 человек (без учёта ДЭГ).

С помощью ДЭГ проголосовал 7 801 человек, или 83,89%.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.