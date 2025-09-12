Политика

Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными

Явка для муниципальных выборов была хорошая, и она еще увеличится после окончательного подсчёта голосов. В целом выборы прошли без нарушений. Такое мнение озвучил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков в ходе брифинга 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Были обращения в участковые избирательные комиссии, которые были все рассмотрены и признаны необоснованными. Кандидаты жаловались, представители партий жаловались. Они находили, как им казалось, нарушение, и пытались пожаловаться. Заявители были от партии "Яблоко" в основном», - сказал Сергей Кулаков.

Также он подчеркнул, что мобильные медицинские пункты пользовались большим спросом не только у избирателей, но и у граждан, не участвующих в выборном процессе.

«Акция "Здоровье наших избирателей" уже не первый год проходит, и она востребована нашими избирателями и министерством здравоохранения, потому что выборная кампания привлекает наших граждан, и на все избирательные участки, где стояли такие мобильные станции, приходили люди. Кто-то приходил именно к автобусу, даже если он не мог голосовать от города Пскова, они просто могли приходить. Я сам видел, приходила женщина просто в этот автобус, чтобы пройти диспансеризацию. Я сам там также сделал прививку», - добавил зампредседателя.

По его словам, он общался с одним из наблюдателей за дистанционным электронным голосованием, который не заметил никаких нарушений.

Сергей Кулаков добавил, что для муниципального голосования явка была неплохой и, скорее всего, она еще увеличится после окончательного подсчёта голосов.

«Учитывая, что это муниципальные выборы, то неплохо. Мы надеемся, что за последние 2 часа перед 20:00, когда избирательные участки закрылись, она увеличилась. Это хорошая явка для муниципальной компании. Если будет 40%, то будет хорошо. Также у нас есть мониторинговая группа. Они отслеживают выборный процесс и, в принципе, никаких замечаний. К нам они не обращались. Например, Общественная палата, бывает, обращается, если происходят ситуации на избирательном участке, чтобы разобраться. Никаких обращений в избирательную комиссию не было. Также и в территориальные избирательные комиссии. То есть все происходило на избирательных участках позитивно», - заключил Сергей Кулаков.

По состоянию на 18.00 явка на выборы в Псковской области составляла 35,06%, проголосовали 54 386 человек. Из них 46 341 человек на участках и 8 045 избирателей - онлайн. Итоговая явка станет известна позднее.