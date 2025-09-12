Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки

Выборы в Великолукском муниципальном округе прошли без значительных нарушений и неприятностей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал
Глава района отметил, что в заключительный день на некоторых участках играла музыка, и избиратели приходили чаще, чем в остальные два дня муниципальных выборов. Особое внимание Алексей Кузьмин обратил на участие избирателей в ДЭГ.
«ДЭГ стало популярным, но в этом году из-за проблем с интернетом количество зарегистрировавшихся на электронное голосование было не очень большим. Люди боялись, что не смогут проголосовать дистанционно», - заключил Алексей Кузьмин.
Напомним, в Великолукском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.