Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки

Выборы в Великолукском муниципальном округе прошли без значительных нарушений и неприятностей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

«С точки зрения организации, всё прошло тихо и спокойно, — заявил Алексей Кузьмин. — У нас не возникло никаких проблем и инцидентов, участки закрыты, сейчас идёт подсчёт голосов. Жители активно шли на избирательные участки».

Глава района отметил, что в заключительный день на некоторых участках играла музыка, и избиратели приходили чаще, чем в остальные два дня муниципальных выборов. Особое внимание Алексей Кузьмин обратил на участие избирателей в ДЭГ.

«ДЭГ стало популярным, но в этом году из-за проблем с интернетом количество зарегистрировавшихся на электронное голосование было не очень большим. Люди боялись, что не смогут проголосовать дистанционно», - заключил Алексей Кузьмин.

Напомним, в Великолукском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.