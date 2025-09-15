Политика

«Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предварительных итогов муниципальных выборов в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы в России постоянно падает общественный интерес к институту выборов, что отражается и на числе избирателей, которые принимают участие в голосовании. Просматривается эта тенденция и в нашем регионе, несмотря на все усилия областной избирательной комиссии, которая всячески креативит, старается обеспечить высокую явку на выборах. Увы, результаты не радуют. Многие избиратели попросту не хотят идти на выборы, так как перестали верить в их конкурентность, да и в целом видеть в них смысл.

Так или иначе, в Псковской области на минувшей неделе завершился ежегодный Единый день голосования. В этом году проводились выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва прошли в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. А в областном центре выбирали депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3.

Традиционно победителем голосования по всем муниципальным округам оказалась партия «Единая Россия», которая удерживает лидерство последние годы. Конкуренцию кандидатам от партии власти в этом году попытались создать представители «Яблока» и ЛДПР, а вот показатели партий «Справедливая Россия» и «Новые люди» выглядят значительно хуже. На протяжении всей предвыборной гонки КПРФ сопровождала череда скандалов — выход многих членов партии из ее рядов, да и в целом изначальное количество заявленных кандидатов было ниже, чем у остальных основных парламентских партий. В результате в ряде муниципалитетов коммунисты уступили второе место представителям других оппозиционных партий, а где-то не вошли и в тройку лидеров.

Каковы результаты прошедшей избирательной кампании для партий? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями на пути к выборам пришлось столкнуться кандидатам? Были ли выявлены случаи нарушения в ходе голосования? Итоги Единого дня голосования этого года обсудим в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире нашей радиостанции рассказал об итогах прошедшей избирательной кампании. Он отмечает, что кампания прошла стандартно, проблем не возникало. Также Игорь Сопов сообщил, что за ходом голосования следили наблюдатели от политических партий и кандидатов, общее число которых составило 638 человек.

«У нас прошли муниципальные кампании. Количество кампаний было 13. Количество замещаемых депутатских мандатов — 173. На момент, когда все кандидаты были зарегистрированы, мы обсуждали цифру в 825 кандидатов, которые были внесены в бюллетени для голосования. Но к моменту голосования несколько кандидатов выбыло, осталось 817. В любом случае конкуренция составляла примерно 4 кандидата на одно место. Мы считаем, что выборы были достаточно конкурентные. Из 9 партий, которые подали документы на участие, 8 были зарегистрированы и прошли. "Партия возрождения" не попала. Остальные 8 партий принимали участие непосредственно в кампании. Из-за большого количества политических партий был интерес, подогреваемый различными мероприятиями, что позволило нам получить достаточно высокую явку на выборах — 36,61%. Почти 57 тысяч избирателей проголосовали из 155 тысяч, которые могли прийти на участки. Это радует. Наши избиратели активно участвовали в дистанционном электронном голосовании, активно регистрировались и голосовали. 89% проголосовало, что является хорошим результатом. Избиратель дошел до нас, проголосовал через ДЭГ, и это серьезное преимущество. Результатом всей проведенной работы кандидатов и партий стали следующие итоги по распределению мандатов в Псковской области. Как мы уже говорили, 173 мандата заместились. Из них у "Единой России" — 128, у КПРФ — 15, у ЛДПР — 12, у партии "Яблоко" — 6, у "Справедливой России — За правду" — 5, у "Родины" — 4, у "Партии пенсионеров" — 2 и у "Новых людей" — 1. Все восемь партий получили свои мандаты. По итогам работы на одного из кандидатов составлено административное исковое производство. Сейчас оно ведётся. Как только оно завершится, мы сообщим дополнительную информацию. Сейчас я не хочу это объявлять. Кандидат вёл себя не очень хорошо на избирательном участке. Есть права и обязанности, которые нужно выполнять, и мы не позволим их игнорировать. Поэтому мы обратились в суд, чтобы по этому делу было принято решение».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал, с какими итогами единороссы завершили избирательную кампанию-2025. Он отметил, что все одномандатники от партии власти выиграли на выборах как в муниципальных округах, так и на довыборах в Псковскую городскую Думу, показав хороший, высокий результат.

«Наша команда, команда "Единой России" и губернатора, вновь показала свою эффективность. Кампания была непростой, но наши кандидаты отработали на "отлично", и мы снова заручились поддержкой наших избирателей. В предстоящие годы мы будем работать над вопросами, обозначенными нашими избирателями. Все выявленные проблемы войдут в нашу народную программу. Хотелось бы отметить, что все наши одномандатники прошли, и процент явки в районах превысил 50%. Это отличный результат для поддержки "Единой России". Мы благодарим команду партии за эффективную работу, а также благодарим наших избирателей за поддержку. Теперь нам предстоит оправдать эту поддержку и не останавливаться, решая проблемы, о которых говорили наши избиратели. Впереди нас ждет большая работа».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко признал, что внутренние проблемы реготделения партии не лучшим образом повлияли на итоги голосования.

«Сами знаете, какая кампания была, в каких условиях проходила. У нас идет реорганизация областного отделения, что, конечно, сказалось на результатах. Говорят, что народ, старшее поколение, голосовал за КПРФ как бренд. Нет. Я считаю, что голосовали за нашу программу, которая у нас уже много лет на всех уровнях выборов. И уже некоторая часть этой программы претворяется в жизнь. Например, прогрессивная шкала налогообложения уже внедрена, другие вопросы решаются по образованию. В настоящее время проводим народный референдум, в который включены острые вопросы: образование, здравоохранение, "дети войны", ЖКХ. Это всё народ видит, понимает и голосует за представителей КПРФ. Конечно, не во всех районах нам удалось представиться в полном объеме, но по общему количеству избранных депутатов занимаем второе место. Не совсем оправдались ожидания наши, но будем работать над этим. Мы подведем итоги выборов на следующей неделе, и у нас в октябре пройдет пленум областного комитета. Будем начинать подготовку к следующему выборному сезону в областное Собрание и Государственную Думу. И, конечно, выполнять обязательства перед нашими избирателями и работать с ними постоянно».

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков неудовлетворен результатами, которые партия показала на прошедшей избирательной кампании. И это несмотря на то, что либерал-демократы практически во всех районах получили мандаты, да и от коммунистов жириновцы почти не отстали по общему числу полученных депутатских значков. В нескольких районах ЛДПРовцы уверенно потеснили коммунистов. Тем не менее, по словам Антона Минакова, партию ждет проведение работы над ошибками по каждому из районов в отдельности.

«Я хотел бы поблагодарить всех избирателей, которые оказали доверие и поддержали наших кандидатов. В большинстве районов, кроме Пушкиногорского, мы получили представительство. Однако, подводя итоги избирательной кампании, я ставлю оценку "неудовлетворительно". Результат по Пушкинским Горам оказался очень низким, и мы будем работать над ошибками. Основная задача — занять второе место — не была выполнена. Мы будем анализировать причины таких результатов по каждому району отдельно. Во многих районах мы показали хорошие результаты, и в нескольких районах избралось сразу несколько депутатов от ЛДПР. Но есть районы, где результат оказался совсем плохим, поэтому по каждому из них мы будем разбираться отдельно».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак оценил результаты прошедшей избирательной кампании для своей партии как «средние». По словам эсэра, еще есть над чем работать и к чему стремиться.

«Результат для нашей партии средний. Он неплохой и не хороший. Если бы мы не прошли ни в одно районное Собрание, это было бы неудовлетворительно. А если бы все наши представители и кандидаты в депутаты прошли во все районные собрания, это было бы отлично. Мы прошли в 5 районных Собраний, и у нас неплохой результат по Себежу — 9%, и по городу Пскову. Наш кандидат, бывший депутат Государственной Думы Виктор Яшин, получил очень неплохой результат. Я оцениваю этот результат как средний в нынешней политической системе при имеющейся активности наших граждан, которая, к сожалению, не на самом высоком уровне. Даже те проценты, которые получаются у оппозиционных партий, совсем небольшие. К сожалению, в нынешней политической системе это считается нормальным. Получение представителя в каком-то районном собрании уже определенного рода успех. Поэтому есть над чем работать и к чему стремиться. Претензий к избирательной комиссии у нас нет. Выборы были организованы на уровне, как всегда».

Конкурентными, интересными и для «Новых людей» непродуктивными оказались минувшие выборы, сообщил руководитель фракции партии в областном Собрании Андрей Маковский. Он предполагает, что причина таких низких показателей у «Новых людей» — низкая политическая мобилизация сторонников в регионе.

«Минувшие выборы были конкурентными, интересными и, к сожалению, для "Новых людей" не такими продуктивными, как мы хотели и планировали. Мы видим то, что в регионе складывается постепенно, тяжело, поэтапно электорат «Новых людей», ядерный электорат. Есть районы, где наши идеи менее популярны, есть, где, конечно, более популярны. Я думаю, что в этом году у нас не получилось провести свою мобилизацию. Мобилизацию наших сторонников, тех людей, кто переживает за нас, поддерживает. По сути, тех, кто является нами, просто их нужно было привести на выборы. Я думаю, что для нас, конечно, самой главной проблемой стала именно политическая мобилизация».

Заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Яна Иванова уверена: если бы партии удалось качественно организовать общественное наблюдение на всех участках, в некоторых муниципалитетах яблочники получили бы еще больше голосов. Повлияли на результат, который показали яблочные кандидаты, и административное давление, и черный пиар с незаконной агитацией, направленные против ее однопартийцев, говорит Яна Иванова.

«На этих выборах мы подтвердили статус второй политической силы в Гдовском районе, сохранили представительство в Пустошкинском районе. Вернулись в Собрание Дедовичского края и усилились в Новосокольническом районе, где впервые в истории мы стали второй партией. В нескольких районах, а конкретно в Островском, Пушкиногорском, Себежском и Палкинском, мы были близки к преодолению пятипроцентного барьера, где для достижения результата нам не хватило всего несколько десятков голосов. Выскажу свою оценку. Если бы общество пошло лучше наблюдать в этих районах от нашей партии, то количество депутатов от "Яблока" было бы больше. В части достоверности вызывают большие вопросы результаты "Яблока" в Великолукском и Куньинском районах. В этом плане непонятные ответы территориальных избирательных комиссий на обращение наших кандидатов о работоспособности видеонаблюдения на избирательных участках. Кандидаты спрашивали, работает видеонаблюдение или нет? Ответ официальный письменный был такой, что видеооборудование смонтировано. Хотелось бы, чтобы видеонаблюдение было открыто для общества, для реального видеонаблюдения. Я убеждена, что гласность в этой части сильно повысит легитимность выборов и доверие к ним со стороны общества. Отмечу также, что в ходе кампании нашу партию атаковали больше любой другой. Атаки были как в легальной агитации от конкурентов или так называемой "партийной прессе", так и в массово распространяемой незаконной газете, которой сейчас занимается полиция. На ряд кандидатов оказывалось административное давление с целью добиться от них снятия с выборов. Тем не менее мы понимаем, что основную ответственность за результат несем мы как партия. Текущий результат на выборах мы считаем рабочим. На этих выборах "Яблоко" стало четвертой партией в Псковской области по общему числу полученных мандатов. Партия продолжит работать на всех территориях вне зависимости от факта получения представительства в местном собрании».

Известный российский политолог Евгений Минченко поделился мнением об итогах избирательной кампании 2025 года в России и рассказал о технических моментах, которые могли осложнить голосование.

«Был высокий уровень консолидации вокруг флага, вокруг фигуры президента. В целом, на мой взгляд, тот факт, что все главы регионов и действующие, и врио избрались в первом туре, говорит о том, что высокий уровень доверия главе государства творит чудеса. Мы видим рост поддержки "Единой России" по сравнению с тем, что было пять лет назад в целом по стране на порядка 14%. Если говорить о партийной динамике, то, помимо "Единой России", вверх идут ЛДПР и "Новые люди", а негативная динамика у КПРФ и "Справедливой России". Я бы отметил чисто технические вещи. Во-первых, в ряде регионов выборы пришлось проводить в условиях ограничений мобильного интернета и со сбоями связи. Соответственно, это вынудило многих кандидатов менять свою стратегию. Во-вторых, есть фактор внешнего воздействия, особенно в приграничных регионах. Там, например, было массовое распространение фейков, включая дипфейки в Севастополе. Такое воздействие нуждается в противоядии. Были массовые хакерские атаки на инфраструктуру подсчета голосов, включая систему ГАС "Выборы" и сайты Центризбиркома».

Выборы в Псковской области тоже проходили в условиях ограничения мобильного интернета, однако, как отмечают некоторые наши собеседники, число голосов, отданных через ДЭГ, существенно повысило общее число избирателей, принявших участие в голосовании. Многие наши собеседники отметили хороший уровень организации работы участковых избирательных комиссий и общественного наблюдения. Оппозиция же традиционно сетует на админресурс и контрагитацию. Предварительные итоги голосования в ЕДГ-2025 подведены, расклад сил в районных собраниях сложился. В следующем году наш регион, как и всю Россию, ждет новая кампания, на этот раз — федеральная, которая определит очередной состав Государственной Думы. В нашем регионе в 2026 году также пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания.

Александра Братчикова