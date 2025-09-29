Политика

Избирком ответил на претензии псковских коммунистов к результатам голосования

Избирательная комиссия Псковской области ответила на претензии по поводу итогов муниципальных выборов 2025 года, высказанные первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко и руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олегом Брячаком.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, Избирательная комиссия Псковской области внимательно следит за отчётами руководителей политических партий региона по итогам Единого дня голосования-2025.

«Мы не вмешиваемся в работу политических партий и никак её не комментируем. Но если в публичных высказываниях затрагивается работа избирательной системы Псковской области и она, мягко говоря, не соответствует действительности, то мы будем публично отвечать на каждое такое заявление. В конце прошлой недели был опубликован отчёт партии КПРФ по итогам прошедшей выборной кампании. Забегая вперёд скажем, что свою работу партийцы признали неудовлетворительной. Это хорошо - признавать свои ошибки. Но вот аргументация, приведённая в докладе КПРФ, не должна вводить в заблуждение наших избирателей. Неудовлетворительные показатели не надо связывать с работой избирательной системы региона», - подчеркнули в облизбиркоме.

Утверждение, что «кампания проходила в условиях изменённого выборного законодательства», неверно, заметили в избирательной комиссии и пояснили, что все изменения, внесённые в федеральные нормативные акты в 2025 году, были заранее опубликованы в мае 2025 года.

«Избирательная комиссия на общем совещании с партиями подробно рассказала про все новации в законодательстве. Почему это явилось "препятствием" для КПРФ на выборах в 2025 году, не очень понятно. Если для КПРФ многодневное голосование, ДЭГ и голосование на дому являются "новыми", то справочно мы сообщаем, что многодневное голосование в области применяется с 2020 года, ДЭГ с 2022 года, а выездное или надомное голосование – это основа работы избирательной системы, которая присутствовала в избирательном законодательстве с момента появления выборов в России в начале XX века», - прокомментировали в Избирательной комиссии Псковской области.

Также ибирком разъяснил по поводу тезиса о том, что «трехдневное, выездное и дистанционное голосование использовалось партией власти для невозможности полноценного контроля за ходом голосования».

«Отвечаем КПРФ на этот тезис. В российском законодательстве нет такого юридического понятия, как "партия власти". У нас многопартийная система. Например, в Псковском областном Собрании депутатов представлено шесть политических партий. И все имеют равные права и обязанности. Что в данном случае имеется ввиду под выражением "партия власти", требует дополнительного пояснения от членов партии КПРФ», - считают в облизбиркоме.

Отмечается, что организацией и проведением выборов в Российской Федерации занимается отдельный независимый государственный орган - избирательная комиссия. В Псковской области это Избирательная комиссия Псковской области и соответствующие территориальные избирательные комиссии. И только Избирательная комиссия Псковской области вправе принять решение о многодневном голосовании. Применение ДЭГ происходит только по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

«Голосование вне помещения для голосования, "выездное или надомное голосование" – это неотъемлемое конституционное право наших избирателей. И если поступают заявки на данный вид голосования – избирательная комиссия обязана их выполнить. И сразу напомню, что все избирательные комиссии в Российской Федерации и Псковской области формируются в том числе из представителей политических партий, не менее чем на 50%», - сообщили в избиркоме и уточнили, что в настоящее время в Псковской области есть один представитель от КПРФ среди членов Избирательной комиссии Псковской области; а также 12 представителей партии в ТИК и 186 коммунистов в УИК. Всего 199 человек.

Также за ходом голосования могут наблюдать, помимо самих представителей от политической партии:

наблюдатели от партии – 3 человека на один УИК;

наблюдатели от кандидата – 3 человека на один УИК;

наблюдатели за ДЭГ – 5 человек от партии;

на участках могут присутствовать аккредитованные представители СМИ;

на всех участках ведётся видеонаблюдение.

В избиркоме напомнили, что от КПРФ в этом году на ЕДГ было заявлено всего 12 наблюдателей (Великолукский район – 2, Куньинский район – 8, Пустошкинский район – 2).

«Что помешало выставить больше наблюдателей, мы не можем сказать. В ДЭГ в этом году ни от одной политической партии не было представлено ни одного наблюдателя. Только Общественная палата Псковской области направила трех наблюдателей», - заметили в избиркоме.

«По поводу многодневного голосования, за нас лучше скажут исследования ВЦИОМ. Пятый год подряд в рамках ЕДГ в нашей стране также применяется многодневное голосование, призванное сделать выборы доступнее. По итогам сентябрьского опроса возможность выбрать удобный день для волеизъявления скорее находит у россиян поддержку (66%), более того, за последний год привлекательность данного формата несколько возросла (+5 п.п.). От себя добавим, что если нет многодневного голосования в регионе, то должно быть досрочное голосование, а оно должно проходить 10 дней!» - привели данные в избиркоме.

Также отмечается, что по поводу итогов голосования в Палкинском районе высказывается уже не первый политик, приводя недостоверные данные.

«До этого мы уже отвечали депутату Олегу Михайловичу Брячаку по этому вопросу. Но ответим и ещё раз, нам не сложно. В Палкинском районе явка составила 50,19%, в выборах приняли участие 3 018 избирателей, 1 238 из них проголосовали «на дому» – это составляет 41% от всех избирателей, принявших участие в голосовании. Напомним, что с официальными и достоверными итогами прошедшего ЕДГ 2025 можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области интернете», - добавили комиссии.

Также в Избирательной комиссии Псковской области ответили на претензию к дистанционному голосованию со стороны коммунистов. Там сообщили, что за КПРФ на выборах в 2025 году проголосовали 6 429 человек из 56 901 принявших участие в выборах, что составляет 11,28%. Из них в ДЭГ проголосовало 733 избирателя, а это 11,4% от всех проголосовавших за КПРФ.

«Для справки: в 2024 году за КПРФ в ДЭГ проголосовало 106 человек. Рост примерно в семь раз. Думаю, руководству областного КПРФ надо проанализировать эти цифры, а не итоги в Палкинском районе. ДЭГ в 2025 году побил новый рекорд. Председатель ЦИК России Элла Панфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что ДЭГ проводился в 24 регионах страны. Было подано рекордное количество заявок – более 1 миллиона 700 тысяч. Явка составила 90,5%», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Избирком привел статистику. В последний раз Псковская область голосовала один день на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года. Проходило 114 кампаний – выборы депутатов городских и сельских поселений, в голосовании приняли участие 113 442 человека, явка составила 34,13% от численности избирателей, включенных в списки (332 375).

В 2023 году применялось многодневное голосование, всего проголосовали 35 402 человека, что составляет 43,41% от 81 558 численности избирателей в списках по муниципальным округам (сюда стоит добавить фактор совмещенной кампании с выборами губернатора, а также ДЭГ применялся во всём регионе впервые.

В 2024 году шли многодневное голосование и ДЭГ, проголосовали 13 175 человека, что составляет 39,08% от 33 710 численности избирателей в списках по муниципальным округам.

В 2025 году было многодневное голосование и ДЭГ, явка составила 36,61%, проголосовал 56 901 избиратель.

«Мы видим, что с применением ДЭГ и многодневного голосования явка на выборах растёт», - прокомментировали в избиркоме.

Далее в Избирательной комиссии Псковской области дали комментарий по поводу доверия к итогам выборов.

«И в завершение нашего выступления хочется ответить ещё раз депутату Брячаку и снять последующие вопросы от других экспертов по поводу доверия к итогам выборов. В ходе опроса аналитического центра ВЦИОМ более половины россиян заявили, что официальные результаты прошедших выборов в целом заслуживают доверия (58%). Участие в политической жизни страны взаимосвязано с доверием к результатам выборов: те, кто регулярно бывают на избирательных участках, в целом считают прошедшие выборы легитимными (68%). Что касается доверия к выборам в Псковской области, то по итогам каждого ЕДГ мы проводим такое исследование, в этом году результаты ещё не готовы, но по итогам выборов президента РФ в марте 2024 года 72% избирателей доверяли итогам и только 18% не доверяли. По итогам муниципальных кампаний кампании 2024 года 69% доверяли и только 18% не доверяли. Мы надеемся, что теперь на все вопросы по итогам ЕДГ 2025 мы ответили», - подытожил Игорь Сопов.