Рейтингомер: новое в деле Царкозенко, слетевший кандидат и лицей в лидерах

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Александр Царкозенко

Самую низкую оценку минус пять сегодня получает директор псковского Дома офицеров Александр Царкозенко. Как сообщают федеральные медиа, в деле находящегося под стражей менеджера появляются новые эпизоды. Судя по всему, ситуация для него ухудшается. Напомним, господин Царкозенко обвиняется в превышении должностных полномочий, а также получении взятки в крупном размере.

-4 Валентина Акимова

Фото: сайт администрации Локнянского муниципального округа

Тем временем Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Заксобрания от КПРФ Валентины Акимовой. Основанием послужило наличие у экс-главы Локнянского района «иностранных финансовых инструментов, мер по отчуждению которых кандидат не предпринял и о наличии которых не уведомил избирательную комиссию». Ставим минус четыре.

-3 Евгений Васильев

Фото: Псковское «Яблоко»

Минус три отправляем кандидату в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области от «Яблока» Евгению Васильеву. Его агитационный материал на заседании облизбиркома признали незаконным. В связи с чем было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

-2 Ксения Григорьева

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

Двойку со знаком минус заносим в дневник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксении Григорьевой. Естественно, отрицательная оценка - за проблемы с несанкционированными свалками. Эта тема на неделе прозвучала на встрече президента с псковским губернатором.

-1 Наталья Иванова

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

Минус один получает глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова. Причина - в затянувшемся устранении последствий прорыва трубопровода в Заплюсье, что вызывает возмущение местных жителей. К тому же, по сообщениям в соцсетях, снова заброшено строительство Центра культурного развития в Лядах.

0 Валентина Гей

Фото: Валентина Гей / «ВКонтакте»

Нейтральную оценку ставим экс-депутату Дедовичского районного собрания от КПРФ Валентине Гей, которая после выхода из рядов компартии ушла под знамена «Единой России». С плюсами-минусами тут пока не спешим. Посмотрим, что выйдет из этого сотрудничества партии власти с пламенной общественной активисткой.

+1 Наталья Тудакова

Плюс один отдаем руководителю регионального отделения «Справедливой России» Наталье Тудаковой за яркость и активность в ходе избирательной кампании. Помимо прочего отмечаем, что лидер эсеров достойно выглядела на предвыборных дебатах на ПЛН FM и уверенно оппонировала пятерке визави — представителей сильного пола.

+2 Михаил Сальников

Плюс два дальним ударом отправляем в южную столицу региона главному тренеру футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаилу Сальникову. Великолукская команда в Кубке России обыграла соперника, выступающего на более высоком уровне — в первой лиге. Под проливным дождем на «Экспрессе» была повержена молодежь екатеринбургского «Урала». Впереди у подопечных Сальникова новое кубковое испытание — матч с «Ленинградцем».

+3 Светлана Озерова

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На плюс три поднимается директор Псковского технического лицея Светлана Озерова. ПТЛ сохранил за собой позицию лучшей школы Псковской области в рейтинге агентства RAEX. Отметим, что в основе рейтинга —конкурентоспособность выпускников.

+4 Владислав Туманов

Плюс 4 заработал экс-губернатор, руководитель Псковского отделения Императорского Православного Палестинского общества Владислав Туманов. Только за последние месяцы ИППО совместно с Псковской епархией РПЦ реализовало более 20 проектов. А намедни на встрече председателя общества Сергея Степашина с митрополитом Матфеем и Владиславом Тумановым был представлен эскиз мемориальной доски, посвященной благотворителю, государственному и общественном деятелю Николаю Фан-дер-Флиту.

+5 Михаил Ведерников

Фото: пресс-служба Кремля

Максимально высокую оценку плюс пять получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Встречу с ним провел президент России Владимир Путин. Надо ли говорить, что для любого руководителя региона такие аудиенции в Кремле очень важны и являются подтверждением доверия главы государства. Тем более это важно за неделю до выборов, на которых губернатор возглавляет список кандидатов в Заксобрание от «Единой России».

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!