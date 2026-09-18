Каждый может лично убедиться в прозрачности выборов в Центре общественного наблюдения в Пскове

Лично убедиться в прозрачности избирательного процесса в дни голосования может каждый в региональном Центре общественного наблюдения за выборами, открытом в Пскове в Доме профсоюзов. Об этом рассказал руководитель центра, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Центр расположен по адресу: Псков, улица Советская, 15 (второй этаж). Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования. Завершится работа 20 сентября в 20:00, однако центр продолжит принимать информацию от наблюдателей по итогам подсчета голосов.
По словам Александра Седунова, подготовка наблюдателей велась на территории области в течение трех месяцев. Они будут передавать данные о начале работы участков и ходе голосования. Вся эта информация, включая фотографии и видеосюжеты, будет отображаться в Центре общественного наблюдения.
Руководитель центра напомнил, что на 211 избирательных участках установлены камеры для онлайн-наблюдения, на остальных же - ведется видеофиксация. Посмотреть трансляции можно будет из Центра общественного наблюдения.
Помимо этого, в центре установлены индивидуальные компьютеры, где можно отслеживать явку и получать информацию от Избирательной комиссии Псковской области и ЦИК. Всего в регионе 567 избирательных участков, к каждому из которых будет прикреплен наблюдатель от Общественной палаты. В случае нарушений можно будет связаться с участком в режиме онлайн.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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