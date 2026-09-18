Каждый может лично убедиться в прозрачности выборов в Центре общественного наблюдения в Пскове

Лично убедиться в прозрачности избирательного процесса в дни голосования может каждый в региональном Центре общественного наблюдения за выборами, открытом в Пскове в Доме профсоюзов. Об этом рассказал руководитель центра, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Центр расположен по адресу: Псков, улица Советская, 15 (второй этаж). Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования. Завершится работа 20 сентября в 20:00, однако центр продолжит принимать информацию от наблюдателей по итогам подсчета голосов.

По словам Александра Седунова, подготовка наблюдателей велась на территории области в течение трех месяцев. Они будут передавать данные о начале работы участков и ходе голосования. Вся эта информация, включая фотографии и видеосюжеты, будет отображаться в Центре общественного наблюдения.

Руководитель центра напомнил, что на 211 избирательных участках установлены камеры для онлайн-наблюдения, на остальных же - ведется видеофиксация. Посмотреть трансляции можно будет из Центра общественного наблюдения.

«Сюда могут прийти все. Необходимо будет предъявить паспорт для регистрации. Можно будет увидеть видеостену, посмотреть, как идет процесс на отдельных рабочих местах», - подчеркнул он.

Помимо этого, в центре установлены индивидуальные компьютеры, где можно отслеживать явку и получать информацию от Избирательной комиссии Псковской области и ЦИК. Всего в регионе 567 избирательных участков, к каждому из которых будет прикреплен наблюдатель от Общественной палаты. В случае нарушений можно будет связаться с участком в режиме онлайн.

«Можно будет тут же в режиме онлайн позвонить этому человеку и узнать, что происходит на участке», - резюмировал Александр Седунов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.