Общество

Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер»

Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Она отметила возникший дисбаланс: «казалось бы, аргументы против строительства завода отсутствуют, а почти весь профактив настроен отрицательно». Сегодня президиум облсовпрофа принял решение сделать запросы на получение проектной документации и информации по строительству завода.

«Определенная тревога есть по строительству завода, но мы приняли решение, что профсоюзные первичные организации будут исходить из своих гражданских интересов - участвовать в акциях против завода или нет», - добавила Ульяна Михайлова.

«Пока мы оцениваем аргументы, почему реакция профсоюзов против строительства «Титана-Полимер» велика. Первый аргумент - незнание и недоверие, а с этими факторами работать сложно. Есть причинно-следственная связь - когда не знаешь и не доверяешь, правильно говорить "нет"», - пояснила лидер псковских профсоюзов.