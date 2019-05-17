Общество

«Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов»

Приход якорного резидента в особую экономическую зону «Моглино» - завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул - еще на этапе обсуждения проекта вызвал широкую дискуссию среди псковичей, включая известных политиков, бизнесменов, чиновников и общественников. Высказывались и продолжают высказываться как аргументы в пользу строительства предприятия, так и контраргументы.

Статья Игоря Савицкого «Моглинский разлом» и ее продолжение «Титан Моглинского разлома» задали еще один виток обсуждения. Однако специалисты «Титан-Полимера» уверяют, что известный псковский промышленник заблуждается в некоторых своих выводах, а в его аргументации, по их словам, есть серьезные ошибки и даже искажение фактов.

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Сегодня мы предоставляем слово специалистам «Титан-Полимера», которые посчитали необходимым ответить на ряд поставленных Игорем Савицким вопросов и указать на ошибочные, как они утверждают, суждения в его статьях.

Яблоко нужно сравнивать с яблоком

Первое, на что указывают технические специалисты «Титан-Полимера», на некорректность сравнений в статье Игоря Савицкого. Так, он приводит в пример попытку компании BASF построить в России химкомбинат по производству полистирольных гранул, а затем описывает последствия для экологии от работы одного из крупнейших в Европе нетфехимзаводов в городе Людвигсхафен (Германия).

«Непонятно, зачем сравнивается наше производство с химкобинатом BASF, на котором производится совсем другой полимер - гранулы полистирола. Яблоко нужно сравнивать с яблоком, а это совершенно разные производства. Корректнее было бы привести в пример производства ПЭТ-гранул в Калининграде, Сенеже или Твери, где такие предприятия располагаются чуть ли не в центре города», - подчеркнули они.

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В «Титан-Полимере» снова напомнили, что экологичность и безопасность любого проекта определяется системами контроля и используемым оборудованием. Именно на это, полагают они, и нужно делать акцент. «У нас будет использоваться технология передовых европейских лицензиаров. Это новая технология. Плюс современные системы безопасности и автоматического контроля всех стадиях технологического процесса, включая постоянный мониторинг состояния окружающего воздуха», - заверили технологи компании.

Они подчеркивают, что эта практика всех предприятий, входящих в Группу компаний «Титан», на которых система контроля и управления находится на достаточно высоком уровне. Все они соблюдают самые строгие экологические требования.

Еще раз о производстве ПЭТ-гранул

Специалисты «Титан-Полимер» подчеркивают, что Игорь Савицкий допустил несколько серьезных ошибок, описывая и процесс производства ПЭТ-гранул. В частности, он упоминает, что процессы полимеризации проходят под давлением до четырех атмосфер. «Такого давления у нас нет ни на каком этапе производства. Максимальное - до двух атмосфер, а по факту - не больше полутора. Это сопоставимо с давлением в камере автомобильного и велосипедного колеса», - отметили технологи предприятия.

Они заверили, что все оборудование (к слову, исключительно от ведущих европейских компаний) будет высокогерметичным. Кроме того, используются герметичные соединения трубопроводов и быстродействующая запорная отсечная арматура.

Кроме того, ПЭТ в расплаве проходит не через перфорированную плиту, как уверяет автор «Моглинского разлома», а через фильеру (специальную высокопрочную форму). «Заблуждается Игорь Савицкий и при описании побочных продуктов нашего производства, - прокомментировали эксперты. - Как мы уже неоднократно заявляли, побочным продуктом является только вода с небольшим количеством этиленгликоля, который будет удаляться с помощью биоактивного ила, для которого этиленгликоль - это питание. Метанола там нет в помине. Возможно, имелись в виду устаревшие технологии производства на основе диметилтерефталата, которые давно в нашей стране не используются. Но вот откуда в списке побочных веществ появился еще и тетрагидрофуран, нам в принципе совершенно не понятно».

Напомним, этиленгликоль - это двухатомный спирт, который классифицируется как вещество III класса опасности. Отметим, что к этому классу относятся также уксусная кислота, перекись водорода, йод, соединения марганца и другие продукты, с которыми мы сталкиваемся не только в производстве, но и в быту. Этиленгликоль широко применяется в повседневной деятельности человека - как компонент автомобильных антифризов, а также в отопительных системах частных домов - в виде смеси с водой.

Активный ил для биоочистки стоит достаточно дорого, поэтому производитель заинтересован в том, чтобы в попадающей сюда воде не было никаких вредных веществ, кроме питательного для него этиленгликоля.

Многих пугает слово «кислота», но терефталевая кислота (еще один компонент при производстве ПЭТ), как обращают внимание эксперты, - это нетоксичный порошок, который не растворяется не только в воде, но и в большинстве растворителей.

«Что касается ацетальдегида, который также упоминается в списке опасной побочки в статье Игоря Савицкого, то по техпроцессу он просто не попадает в воду, направляемую в очистные сооружения, а очищается через сепарационные колонны и отправляется на сжигание в котельную. На выходе - обычный углекислый газ. Выбросы в атмосферу настолько минимальны, что сравнимы, пожалуй, лишь с горением дров. Так что единственной трубой на заводах по производству ПЭТ является труба газовой котельной», - не устают повторять технологи.

«При этом важно подчеркнуть, что, если не будет работать котельная, то не будет работать и производство. Сам процесс реакции без работающей котельной будет невозможен, потому что котельная выделяет необходимое для него тепло. Поэтому ни о какой «сложной утилизации побочных продуктов» речи не идет», - заверили в «Титан-Полимере».

Плюс постоянная модернизация

Завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул будет строиться с перспективой работы не на десять лет и даже не на двадцать, а на более длительный срок, при этом предприятие будет постоянно модернизироваться. Так генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко прокомментировал скептические замечания критиков проекта уже в экономической плоскости.

Герман Петрушко заверил, что завод рассчитан на серьезную и плодотворную работу, включающую постоянную модернизацию оборудования, а вовсе не на 10-летний период налоговых льгот особой экономической зоны. Налоговые послабления лишь помогут в максимально короткие сроки окупить вложения, но не являются самоцелью инвестора.

Также он ответил на критические замечания оппонентов о том, что якобы руководство «Титан-Полимера» будет переманивать сотрудников с уже действующих псковских предприятий и, таким образом, прибавки по НДФЛ в бюджеты разных уровней от работы завода не увидят.

«Технологов мы привезем своих. Это люди опытные и с допусками. Инженерно-технических работников и представителей рабочих профессий будем набирать в Пскове, но понятно, что мы их будем обучать. В том числе с прохождением практики в Германии. Мы рассчитываем привлечь молодых людей и людей среднего возраста. Что касается Игоря Савицкого, то я готов подписать с ним соглашение, что я не возьму ни одного человека с его предприятия», - заверил Герман Петрушко.

Кроме того, он скептично отнесся к мнению, что строительство завода по производству ПЭТ-гранул в ОЭЗ «Моглино» негативно скажется на ценах не недвижимость в радиусе 10 км от предприятия (такой прогноз опять же сделал бизнесмен).

«Приведу пример по Омску, в котором у нас расположено головное предприятие. У нас там располагается огромный нефтехимический комплекс. И это не 8 километров от города, как у вас от Пскова до Моглино, там все гораздо ближе расположено. И у нас квартиры не подешевели. В основном люди, которые работают на заводе, наоборот, стараются купить жилье поближе к заводу», - заключил Герман Петрушко.

По его словам, в Омске на расстоянии чуть более 20 километров от северо-западного промышленного узла находится популярная Чернолученско-Красноярская оздоровительная зона, где не только сохранились базы отдыха, но и продолжают возникать новые комплексы и коттеджные поселки.

Лучше, чем в Европе!

«Что касается пожароопасности, то и здесь критики проекта, по мнению технологов «Титан-Полимера», слишком увлекаются, пытаясь нагнетать обстановку. «Во-первых, никаких растворителей у нас нет, тем более десятка тонн, как пишет, к примеру, уважаемый бизнесмен Игорь Савицкий. Во-вторых, терефталевая кислота и этиленгликоль будут храниться в среде азота. Их не так-то просто при таких условиях поджечь. В-третьих, на предприятии будут стоять самые передовые системы безопасности и пожаротушения: лафеты, датчики, сигнализации, резервуарный парк пожарной воды, газоанализаторы в помещениях и т.п. При малейшей угрозе начнется процесс тушения», - поделились они.

Удивляет специалистов «Титан-Полимера» и попытка дискредитировать, а в каком-то смысле и нивелировать важность государственной экологической экспертизы, подпись под которой ставит главный санитарный врач страны. «Странно слышать обвинения в том, что мы получим такое заключение, если мы в любом случае должны его получить по закону. Да, в любом случае, такая экспертиза стоит денег, как и любая другая госуслуга, поэтому с предприятия будет взиматься пошлина», - пояснили они. Экспертиза проводится в целях оценки соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным нормам и требованиям действующего законодательства, является важнейшим государственным ресурсом, направленных на создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение их безопасности.

И еще раз про классы опасности, которые тоже почему-то вызывают вопросы до сих пор. Классификацию производств по классу опасности и категории негативного воздействия на окружающую среду осуществляют разработчики проекта и ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), основываясь на российском законодательстве. Затем они утверждаются Главгосэкспертизой и Государственной экологической экспертизой.

По предварительному ОВОС и на основе нормативных актов РФ в проекте Титан-Полимер обоснована и принята санитарно-защитная зона в 500 метров. При этом производство БОПЭТ имеет четвертый класс опасности, а производство ПЭТ - второй класс опасности.

Важно отметить, что во многих странах, где окружающей среде уделяется существенное внимание, подобные предприятия не опасаются располагать в городской черте - Купер Ривер в Америке; Франкфурт-на-Майне, Барселона и Роттердам в Европе; Ивакуни в Японии и т.д.

К слову, для псковского проекта по производству ПЭТ-гранулята при проведении предОВОС была учтена даже та самая «роза ветров», которой пугают псковичей противники строительства завода.

Боле того, в проекте учтены и устранены замечания, выявленные при освоении предыдущих версий технологии в различных странах, и внесены улучшения в ее аппаратурное оформление и технологические параметры.

Эксперты, в том числе и независимые, подчеркивают, что одной из немаловажных причин, обуславливающих бурное развитие производств ПЭТ в мире, является то, что из всех видов синтетических полимеров его производство является самым экологически чистым, так как единственным побочным продуктом процесса его производства является реакционная вода, которая прекрасно очищается биоактивным илом.

Все еще остались вопросы? Получить дополнительную информацию по проекту строительства завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в Псковской области можно в информационном центре «Титан-Полимер» (Псков, ул. Ленина, 17), предварительно записавшись по телефону (8112) 33-30-99.

Также свой вопрос можно оставить на сайте «Титан-Полимера». Для этого нужно заполнить простую форму.