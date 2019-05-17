Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Титан Моглинского разлома
выбираем текстильные тапочки
Телефон прямого эфира 56-73-72
Опасны ли суперджеты?
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5916 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 30.05.2019 18:570 Как избежать пожара, рассказали великолучанам в ходе рейда 30.05.2019 18:440 В Пскове почтили память красноармейца, погибшего при штурме Синявинских высот 30.05.2019 18:300 В Порховской школе-интернате завершилась реализация проекта «Уроки памяти» 30.05.2019 18:184 «Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов» 30.05.2019 17:550 Завтра в Псковской области до +22 градусов и небольшие дожди
 
 
 
Самое популярное 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019 10:359 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок 28.05.2019 11:3230 В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. ФОТО 29.05.2019 13:505 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 29.05.2019 10:3012 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов»

30.05.2019 18:18|ПсковКомментариев: 5

Приход якорного резидента в особую экономическую зону «Моглино» - завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул - еще на этапе обсуждения проекта вызвал широкую дискуссию среди псковичей, включая известных политиков, бизнесменов, чиновников и общественников. Высказывались и продолжают высказываться как аргументы в пользу строительства предприятия, так и контраргументы.

Статья Игоря Савицкого «Моглинский разлом» и ее продолжение «Титан Моглинского разлома» задали еще один виток обсуждения. Однако специалисты «Титан-Полимера» уверяют, что известный псковский промышленник заблуждается в некоторых своих выводах, а в его аргументации, по их словам, есть серьезные ошибки и даже искажение фактов.

Псковская Лента Новостей всегда представляет возможность высказаться всем заинтересованным сторонам по любым значимым социально-экономическим вопросам. Именно поэтому на нашей информационной площадке можно познакомиться с различными мнениями, зачастую диаметрально противоположными. По нашему мнению, именно так должен выстраиваться цивилизованный общественный диалог.

Сегодня мы предоставляем слово специалистам «Титан-Полимера», которые посчитали необходимым ответить на ряд поставленных Игорем Савицким вопросов и указать на ошибочные, как они утверждают, суждения в его статьях.

Яблоко нужно сравнивать с яблоком

Первое, на что указывают технические специалисты «Титан-Полимера», на некорректность сравнений в статье Игоря Савицкого. Так, он приводит в пример попытку компании BASF построить в России химкомбинат по производству полистирольных гранул, а затем описывает последствия для экологии от работы одного из крупнейших в Европе нетфехимзаводов в городе Людвигсхафен (Германия).

«Непонятно, зачем сравнивается наше производство с химкобинатом BASF, на котором производится совсем другой полимер - гранулы полистирола. Яблоко нужно сравнивать с яблоком, а это совершенно разные производства. Корректнее было бы привести в пример производства ПЭТ-гранул в Калининграде, Сенеже или Твери, где такие предприятия располагаются чуть ли не в центре города», - подчеркнули они.

В «Титан-Полимере» снова напомнили, что экологичность и безопасность любого проекта определяется системами контроля и используемым оборудованием. Именно на это, полагают они, и нужно делать акцент. «У нас будет использоваться технология передовых европейских лицензиаров. Это новая технология. Плюс современные системы безопасности и автоматического контроля всех стадиях технологического процесса, включая постоянный мониторинг состояния окружающего воздуха», - заверили технологи компании.

Они подчеркивают, что эта практика всех предприятий, входящих в Группу компаний «Титан», на которых система контроля и управления находится на достаточно высоком уровне. Все они соблюдают самые строгие экологические требования.

Еще раз о производстве ПЭТ-гранул

Специалисты «Титан-Полимер» подчеркивают, что Игорь Савицкий допустил несколько серьезных ошибок, описывая и процесс производства ПЭТ-гранул. В частности, он упоминает, что процессы полимеризации проходят под давлением до четырех атмосфер. «Такого давления у нас нет ни на каком этапе производства. Максимальное - до двух атмосфер, а по факту - не больше полутора. Это сопоставимо с давлением в камере автомобильного и велосипедного колеса», - отметили технологи предприятия.

Они заверили, что все оборудование (к слову, исключительно от ведущих европейских компаний) будет высокогерметичным. Кроме того, используются герметичные соединения трубопроводов и быстродействующая запорная отсечная арматура.

Кроме того, ПЭТ в расплаве проходит не через перфорированную плиту, как уверяет автор «Моглинского разлома», а через фильеру (специальную высокопрочную форму). «Заблуждается Игорь Савицкий и при описании побочных продуктов нашего производства, - прокомментировали эксперты. - Как мы уже неоднократно заявляли, побочным продуктом является только вода с небольшим количеством этиленгликоля, который будет удаляться с помощью биоактивного ила, для которого этиленгликоль - это питание. Метанола там нет в помине. Возможно, имелись в виду устаревшие технологии производства на основе диметилтерефталата, которые давно в нашей стране не используются. Но вот откуда в списке побочных веществ появился еще и тетрагидрофуран, нам в принципе совершенно не понятно».

Напомним, этиленгликоль - это двухатомный спирт, который классифицируется как вещество III класса опасности. Отметим, что к этому классу относятся также уксусная кислота, перекись водорода, йод, соединения марганца и другие продукты, с которыми мы сталкиваемся не только в производстве, но и в быту. Этиленгликоль широко применяется в повседневной деятельности человека - как компонент автомобильных антифризов, а также в отопительных системах частных домов - в виде смеси с водой.

Активный ил для биоочистки стоит достаточно дорого, поэтому производитель заинтересован в том, чтобы в попадающей сюда воде не было никаких вредных веществ, кроме питательного для него этиленгликоля.

Многих пугает слово «кислота», но терефталевая кислота (еще один компонент при производстве ПЭТ), как обращают внимание эксперты, - это нетоксичный порошок, который не растворяется не только в воде, но и в большинстве растворителей.

«Что касается ацетальдегида, который также упоминается в списке опасной побочки в статье Игоря Савицкого, то по техпроцессу он просто не попадает в воду, направляемую в очистные сооружения, а очищается через сепарационные колонны и отправляется на сжигание в котельную. На выходе - обычный углекислый газ. Выбросы в атмосферу настолько минимальны, что сравнимы, пожалуй, лишь с горением дров. Так что единственной трубой на заводах по производству ПЭТ является труба газовой котельной», - не устают повторять технологи.

«При этом важно подчеркнуть, что, если не будет работать котельная, то не будет работать и производство. Сам процесс реакции без работающей котельной будет невозможен, потому что котельная выделяет необходимое для него тепло. Поэтому ни о какой «сложной утилизации побочных продуктов» речи не идет», - заверили в «Титан-Полимере».

Плюс постоянная модернизация

Завод по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул будет строиться с перспективой работы не на десять лет и даже не на двадцать, а на более длительный срок, при этом предприятие будет постоянно модернизироваться. Так генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко прокомментировал скептические замечания критиков проекта уже в экономической плоскости.

Герман Петрушко заверил, что завод рассчитан на серьезную и плодотворную работу, включающую постоянную модернизацию оборудования, а вовсе не на 10-летний период налоговых льгот особой экономической зоны. Налоговые послабления лишь помогут в максимально короткие сроки окупить вложения, но не являются самоцелью инвестора.

Также он ответил на критические замечания оппонентов о том, что якобы руководство «Титан-Полимера» будет переманивать сотрудников с уже действующих псковских предприятий и, таким образом, прибавки по НДФЛ в бюджеты разных уровней от работы завода не увидят.

«Технологов мы привезем своих. Это люди опытные и с допусками. Инженерно-технических работников и представителей рабочих профессий будем набирать в Пскове, но понятно, что мы их будем обучать. В том числе с прохождением практики в Германии. Мы рассчитываем привлечь молодых людей и людей среднего возраста. Что касается Игоря Савицкого, то я готов подписать с ним соглашение, что я не возьму ни одного человека с его предприятия», - заверил Герман Петрушко.

Кроме того, он скептично отнесся к мнению, что строительство завода по производству ПЭТ-гранул в ОЭЗ «Моглино» негативно скажется на ценах не недвижимость в радиусе 10 км от предприятия (такой прогноз опять же сделал бизнесмен).

«Приведу пример по Омску, в котором у нас расположено головное предприятие. У нас там располагается огромный нефтехимический комплекс. И это не 8 километров от города, как у вас от Пскова до Моглино, там все гораздо ближе расположено. И у нас квартиры не подешевели. В основном люди, которые работают на заводе, наоборот, стараются купить жилье поближе к заводу», - заключил Герман Петрушко.

По его словам, в Омске на расстоянии чуть более 20 километров от северо-западного промышленного узла находится популярная Чернолученско-Красноярская оздоровительная зона, где не только сохранились базы отдыха, но и продолжают возникать новые комплексы и коттеджные поселки.

Псковский завод «Титан-Полимер»: цифры и факты. ИНФОГРАФИКА

Лучше, чем в Европе!

«Что касается пожароопасности, то и здесь критики проекта, по мнению технологов «Титан-Полимера», слишком увлекаются, пытаясь нагнетать обстановку. «Во-первых, никаких растворителей у нас нет, тем более десятка тонн, как пишет, к примеру, уважаемый бизнесмен Игорь Савицкий. Во-вторых, терефталевая кислота и этиленгликоль будут храниться в среде азота. Их не так-то просто при таких условиях поджечь. В-третьих, на предприятии будут стоять самые передовые системы безопасности и пожаротушения: лафеты, датчики, сигнализации, резервуарный парк пожарной воды, газоанализаторы в помещениях и т.п. При малейшей угрозе начнется процесс тушения», - поделились они.

Удивляет специалистов «Титан-Полимера» и попытка дискредитировать, а в каком-то смысле и нивелировать важность государственной экологической экспертизы, подпись под которой ставит главный санитарный врач страны. «Странно слышать обвинения в том, что мы получим такое заключение, если мы в любом случае должны его получить по закону. Да, в любом случае, такая экспертиза стоит денег, как и любая другая госуслуга, поэтому с предприятия будет взиматься пошлина», - пояснили они. Экспертиза проводится в целях оценки соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным нормам и требованиям действующего законодательства, является важнейшим государственным ресурсом, направленных на создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение их безопасности.

И еще раз про классы опасности, которые тоже почему-то вызывают вопросы до сих пор. Классификацию производств по классу опасности и категории негативного воздействия на окружающую среду осуществляют разработчики проекта и ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), основываясь на российском законодательстве. Затем они утверждаются Главгосэкспертизой и Государственной экологической экспертизой.

По предварительному ОВОС и на основе нормативных актов РФ в проекте Титан-Полимер обоснована и принята санитарно-защитная зона в 500 метров. При этом производство БОПЭТ имеет четвертый класс опасности, а производство ПЭТ - второй класс опасности.

Важно отметить, что во многих странах, где окружающей среде уделяется существенное внимание, подобные предприятия не опасаются располагать в городской черте - Купер Ривер в Америке; Франкфурт-на-Майне, Барселона и Роттердам в Европе; Ивакуни в Японии и т.д.

К слову, для псковского проекта по производству ПЭТ-гранулята при проведении предОВОС была учтена даже та самая «роза ветров», которой пугают псковичей противники строительства завода.

Боле того, в проекте учтены и устранены замечания, выявленные при освоении предыдущих версий технологии в различных странах, и внесены улучшения в ее аппаратурное оформление и технологические параметры.

Эксперты, в том числе и независимые, подчеркивают, что одной из немаловажных причин, обуславливающих бурное развитие производств ПЭТ в мире, является то, что из всех видов синтетических полимеров его производство является самым экологически чистым, так как единственным побочным продуктом процесса его производства является реакционная вода, которая прекрасно очищается биоактивным илом.

 

Все еще остались вопросы? Получить дополнительную информацию по проекту строительства завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в Псковской области можно в информационном центре «Титан-Полимер» (Псков, ул. Ленина, 17), предварительно записавшись по телефону (8112) 33-30-99.

Также свой вопрос можно оставить на сайте «Титан-Полимера». Для этого нужно заполнить простую форму.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 825 человек
Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» «Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов» Эстония запросит у России информацию о проектируемом под Псковом химзаводе - СМИ Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза «Титан-Полимер» на профсоюзной конференции по охране труда и экологической безопасности: Мы готовы к диалогу Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед Что показали псковской делегации сибирские промышленники В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове прошел митинг ЛДПР Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан» ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области «Титан-Полимер»: некорректные вопросы Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» Люди бьются за «Титан» Разум и чувства Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки С думой о «Титан-Полимере» Юрий Сорокин высказал свое отношение к ОЭЗ «Моглино» и открытию завода «Титан-Полимер» Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера» Псковские депутаты предлагают создать Общественный наблюдательный совет по контролю за строительством «Титан-Полимера» Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» единоросс Денис Иванов На вопросы депутатов гордумы о псковском «Титан-Полимере» ответил гендиректор предприятия Герман Петрушко Конфликт интересов Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера» «Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа» Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера» Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды» Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер» На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен Интерактив: Пскову нужны новые предприятия Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
30.05.2019, 19:230 За костры в лесу в условиях режима ЧС будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей 30.05.2019, 19:010 В Пскове мужчина подозревается в половом сношении с несовершеннолетней 30.05.2019, 18:570 Как избежать пожара, рассказали великолучанам в ходе рейда 30.05.2019, 18:440 В Пскове почтили память красноармейца, погибшего при штурме Синявинских высот
30.05.2019, 18:300 В Порховской школе-интернате завершилась реализация проекта «Уроки памяти» 30.05.2019, 18:185 «Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов» 30.05.2019, 18:081 ОНФ станет площадкой для разработки прозрачной схемы управления объектами культурного наследия 30.05.2019, 17:550 Завтра в Псковской области до +22 градусов и небольшие дожди
30.05.2019, 17:402 Оборот розничной торговли торговых сетей в Псковской области в 2018 году составил более 43 млрд рублей 30.05.2019, 17:390 Деятельность «Команды 2018» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 30.05.2019, 17:352 Депутаты Псковского областного Собрания отклонили три законопроекта «О неуважении власти к народу» 30.05.2019, 17:291 Ян Лузин досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания
30.05.2019, 17:262 Элла Памфилова: «Мы хотим, чтобы выиграли наши избиратели» 30.05.2019, 17:030 В 2018 году по программам дополнительного профобразования было обучено 1089 псковских работников государственной  гражданской службы 30.05.2019, 16:500 Задержан великолучанин, подозреваемый в серии краж из дачных домов 30.05.2019, 16:368 Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ
30.05.2019, 16:243 Псковские газовики приостановили газоснабжение должникам и абонентам, не имеющим договора на техобслуживание 30.05.2019, 16:160 Псковских продавцов, отпустивших алкоголь несовершеннолетним, привлекут к административной ответственности 30.05.2019, 16:090 Губернатор совершит рабочую поездку в Гдовский район 30.05.2019, 16:070 Бесплатную консультацию врача ЛФК и «здоровую осанку» подарит детям 1 июня псковский медицинский центр
30.05.2019, 16:053 Александр Котов: Взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроено эффективно 30.05.2019, 16:040 В псковской военной комендатуре в субботу пройдут мероприятия в память о Дмитрии Донском 30.05.2019, 16:020 Молодежный центр Пскова презентовал новую версию сайта 30.05.2019, 15:590 Михаил Ведерников обозначил пути решения демографической проблемы в Псковской области
30.05.2019, 15:440 Сотрудники МЧС дали рекомендации по безопасности детей в летние каникулы в Псковской области 30.05.2019, 15:401 Новый замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приедет из Санкт-Петербурга 30.05.2019, 15:380 Губернатор: Помогать будем всем муниципалитетам, но в первую очередь самым активным 30.05.2019, 15:290 Прокуратура выявила нарушения в работе с осужденными в исправительных учреждениях Псковской области
30.05.2019, 15:273 Михаил Ведерников: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия 30.05.2019, 15:250 Более 1 млрд рублей будет вложено в модернизацию систем питьевого водоснабжения Псковской области 30.05.2019, 15:250 250 млн рублей выделят из федерального бюджета на ремонт моста через реку Шелонь 30.05.2019, 15:241 Низкие темпы обеспечения жильем молодых семей Псковской области отметил глава региона
30.05.2019, 15:230 Губернатор Псковской области пообещал, что все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт 30.05.2019, 15:220 В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги, поступившие от организации 30.05.2019, 15:222 До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто - Михаил Ведерников о «Титан-полимере» 30.05.2019, 15:180 Михаил Ведерников: Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены
30.05.2019, 15:143 «Псковавиа» не будет возобновлять сертификат эксплуатанта и будет развиваться как аэропортовый комплекс 30.05.2019, 15:090 Подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, медаль и открытку будут вручать роженицам Псковской области 30.05.2019, 15:080 В июне 13 депутатов рассмотрят обращения псковичей в приемной «Единой России» 30.05.2019, 15:061 Самым сложным вопросом в здравоохранении Псковской области остается льготное лекарственное обеспечение - Михаил Ведерников
30.05.2019, 15:040 Михаил Ведерников: Мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга 30.05.2019, 15:030 На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 14:592 Система внедрения рибейтов в Псковской области уже дает свои плоды - губернатор
30.05.2019, 14:580 В Пскове члена профсоюза работников образования добился звания «Ветеран труда» через суд 30.05.2019, 14:570 Аварийное состояние фундамента отодвинуло сроки открытия центра молодежи в бывшем кинотеатре «Октябрь» 30.05.2019, 14:551 Михаил Ведерников рассказал, каких результатов он ждет от Ганзы в Пскове 30.05.2019, 14:532 Госрегистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30.05.2019, 14:500 Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 2018 год составили 36,3 млрд рублей - Михаил Ведерников 30.05.2019, 14:472 Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года 30.05.2019, 14:440 Партию незаконно ввезенных яблок и томатов уничтожил Россельхознадзор 30.05.2019, 14:430 В Псковском районе участок дороги реконструируют за 41,6 миллиона рублей
30.05.2019, 14:420 Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета 30.05.2019, 14:410 Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей 30.05.2019, 14:383 Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом» 30.05.2019, 14:370 Псковская таможня напоминает о последствиях утилизации временно ввезенных автомобилей
30.05.2019, 14:330 Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат 30.05.2019, 14:290 Депутаты в четвертый раз отклонили инициативу Льва Шлосберга о возвращении прямых выборов мэра 30.05.2019, 14:260 Утверждены новые показатели бюджета псковского ФОМС 30.05.2019, 14:260 В Псковской области увеличено количество педагогов, получающих компенсацию за проведение итоговой государственной аттестации
30.05.2019, 14:250 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили псковские предприниматели после заседания комиссии в областном УФНС 30.05.2019, 14:240 Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год 30.05.2019, 14:150 В Избирательный кодекс Псковской области внесли очередные изменения 30.05.2019, 14:100 Мировым судьей участка №37 в Псковском районе избрана Наталья Чечурова
30.05.2019, 14:090 Праздник «Здравствуй, лето книжное» состоится для юных псковичей 3 июня 30.05.2019, 14:080 Сотрудники псковского ФОМС смогут претендовать на санаторно-курортные выплаты 30.05.2019, 13:550 В законодательстве Псковской области прописали порядок изменения и уточнения границ области 30.05.2019, 13:530 Изменился порядок информирования о проведении публичных слушаний в Псковской области
30.05.2019, 13:470 Великолучанка нашла чужую банковскую карту и купила себе продукты 30.05.2019, 13:450 В Псковской области принят закон, который должен порадовать садоводов и дачников 30.05.2019, 13:441 Вопросы выявления не поставленного на кадастровый учет имущества обсудили налоговики с руководством Псковского района 30.05.2019, 13:360 Магазин Mango в Пскове представил новую коллекцию одежды
30.05.2019, 13:330 В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня» 30.05.2019, 13:270 Борис Полозов положительно оценил работу регоператора в Пскове 30.05.2019, 13:210 Две работы из собрания Псковского музея вернулись с выставки из Санкт-Петербурга 30.05.2019, 13:180 Великолучанин лишился 395 тыс рублей, покупая запчасти от «КамАЗа»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.