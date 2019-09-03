Общество

МЧС: 10 нарушений требований пожарной безопасности было на счету псковского центра «Подросток» в текущем году

В текущем году за псковским центром «Подросток» числилось 10 нарушений требований пожарной безопасности, которые необходимо было устранить до 10 сентября текущего года. Об этом сообщили корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, с 15 по 29 января 2018 года в отношении центра «Подросток» была проведена плановая проверка. «По результатам проверки выявлено 30 нарушений требований пожарной безопасности, связанных с эвакуационными путями и выходами, автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения и подъездом пожарной техники. По итогам плановой проверки было выдано предписание со сроком исполнения до 1 января 2019 года», - сообщили в пресс-службе.

Год спустя, в период с 24 по 29 января текущего года, в отношении центра «Подросток» была проведена внеплановая проверка с целью контроля за исполнением предписания Госпожнадзора по городу Пскову. «По итогам проверки установлено, что предписание не выполнено в полном объеме. Выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности. Выдано два предписания со сроками исполнения до 10 сентября 2019 года», - заключили в пресс-службе ведомства.