Общество

Более 50 населенных пунктов Псковской области остаются без электричества из-за усилившегося ветра

В Псковской области более 50 населенных пунктов остаются без электричества из-за усилившегося ветра. Об этом 30 октября в эфире программы «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил замгубернатора Псковской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Василий Осипов.

«В воскресенье ветер был очень сильный. Настолько, что Плюсса была обесточена полностью. Скорость достигала 30 м/с. Причем, досталось не только нам. У наших прибалтийских соседей тоже были проблемы из-за этого, - отметил Василий Осипов. - Подразделения МЧС и "Псковэнерго" сформировали достаточное количество аварийных бригад и работали в усиленном режиме. Руководители ведомств всю следующую ночь были на связи. И приятно видеть, как ситуация улучшается. Но, к сожалению, справиться с последствиями стихии не удалось до сих пор. Пока еще больше 50 населенных пунктов региона находится без электричества».

Также замгубернатора добавил, что во время усиления ветра, которое произошло 27 октября, в Псковской области было обесточено около 600 населенных пунктов.