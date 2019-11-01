Общество

Ульяна Михайлова не отрицает факта получения высоких премий руководителем санатория «Хилово», но не видит в этом нарушения

Руководитель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова не отрицает факта получения высоких премий руководителем санатория «Хилово», но не видит в этом нарушения. Свою позицию на этот счет она высказала 5 ноября на пресс-конференции, в ходе которой еще раз, более подробно, прокомментировала ситуацию, связанную с возбуждением в отношении нее уголовного дела по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Напомним, по версии следствия, в 2018 году подозреваемая, исполняя обязанности по занимаемой должности, использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему санатория «Хилово», а также работников этого учреждения, заинтересованных в справедливой оплате труда, не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда принимая решение о премировании своего супруга – директора ЛПУ. В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

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По существу уголовного дела Ульяна Михайлова отметила, что следствие руководствовалось информационным письмом 2009 года, которое пытается оценить как нормативное в ситуации с оплатой труда директора санатория «Хилово». Это информационное письмо, по ее словам, закрепило Положение об оплате труда работников госучреждений, подведомственных комитету здравоохранения, однако данный документ прекратил действие с 1 января 2011 года, поэтому его уже нельзя считать нормативным: в настоящее время премии в санатории «Хилово» начисляются в соответствии с решением Совета учредителей санатория от 2013 года.

Не отрицая факта начисления высоких премий руководителю санатория, Ульяна Михайлова не согласилась с позицией следствия, что этот факт якобы нарушает интересы трудового коллектива учреждения. По ее словам, у трудового коллектива претензий нет, а, кроме того, его представителей вообще не допрашивали.

На сегодняшней пресс-конференции Ульяна Михайлова также выразила возмущение по поводу того, что уголовное дело 31 октября было возбуждено в спешке. Несмотря на то, что ранее лидер псковских профсоюзов ходатайствовала о том, чтобы ее допросили по существу вопросов, которые есть у следствия, уголовное дело было возбуждено без объяснений с ее стороны и со стороны компетентных лиц, а также без изучения протоколов по премированию сотрудников, пояснила Ульяна Михайлова.